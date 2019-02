Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PMP Traian Basescu i-a criticat duminica, pe Facebook, pe liderii PNL și USR care nu au reacționat la declaratiile ”neconstituționale” facute de liderii UDMR, cu privire la autonomie sau la utilizarea imnului si a steagului Ungariei în Tinutul Secuiesc. ”Zâmbetele…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) este extrem de indignata și condamna cu fermitate acordul semnat zilelele trecute de liderii maghiari și de liderii Tirolului de Sud din Italia.Conform declarațiilor agenției ungare de știri MTI, presedintii consiliilor judetene Covasna, Harghita…

- Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures, ce reuneste peste 40 de organizatii nonguvernamentale din cele trei judete, solicita reprezentantilor statului roman sa ia masuri concrete pentru a stopa instaurarea „co-suveranitatii” Ungariei asupra asa-zisului „Tinut secuiesc”. Intr-o scrisoare…

- "Avand in vedere ultimele declaratii ale lui Laszlo Tokes din Parlamentul European, voi inainta conducerii institutiei un memoriu in care voi prezenta situatia reala de la Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie din Targu Mures si voi cere sanctionarea disciplinara a lui Tokes.…

- Deputatul PMP Marius Pașcan a condamnat, pe Facebook, faptul ca UDMR ar promova in spațiul public cultul unor persoane care au omorat romani.„Se petrece in Romania noastra Centenara iar instituțiile conduse de cei ,,mandri ca sunt romani" se fac ca nu vad...Pe langa tolerarea in spațiul public…

- Conducerea Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures (FCRCHM) condamna "lipsa de reactie" a Guvernului, Presedintiei si Parlamentului Romaniei fata de Programul pentru dezvoltarea economica a Tinutului Secuiesc finantat de Guvernul Ungariei. Potrivit unui comunicat al FCRCHM transmis…

- Jurnalistul Victor Ciutacu s-a dezlanțuit pe Facebook dupa ce politicienii din Romania au facut front comun pentru a cere autoritaților romane sa nu il extradeze pe jurnalistul turc"Cata grija va f...e pe voi de soarta jurnalistului turc vanat la harpon de Erdogan! Nu va e, ba, sila de voi…