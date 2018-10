Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a afirmat ca Adrian Nastase este un om "chinuit de lasitate" si ca nu va explica motivele nelinistii "omului care sta in Zambaccian dar isi tine ouale la Cornu", pentru ca exista acte oficiale in acest sens. Disputa celor doi vine in contextul privatizarii Petrom in anul 2000.

- Programul Rabla va continua si in 2019 Programul Rabla va continua si anul viitor, dar cu o modificare importanta - obligatia de a avea Inspectia Tehnica Periodica valabila pentru masinile care vor fi casate, a anuntat, astazi, în Parlament, presedintele Administratiei Fondului pentru…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat vineri, la Parlament, ca „de principiu” va avea loc luni, la ora 09.00, o ședința de Guvern pentru adoptarea OUG pe legile justiției, inainte ca premierul Viorica Dancila sa plece intr-o deplasare...

- Elena Udrea a fost consiliera lui Traian Basescu, atat la Primaria Capitalei, cat și in perioada in care a fost președinte al Romaniei. A fost unul din cei mai apropiați și loiali oameni ai fostului președinte, impartașindu-i viziunile politice. Acum, și logodnicul ei, Adrian Alexandrov, arata ca este…

- Iohannis nu mai indeplinește de mult timp funcția constituționala de mediator intre autoritați, precum și intre stat și societate. El a devenit liderul de fapt al PNL și conduce opoziția in cel mai prapastios mod posibil. Iohannis incalca Constituția prin faptul ca este partizan cu un anumit partid…

- Victimele violentei in familie vor fi mai protejate de acum incolo, odata cu noile modificari legislative facute de Parlament, care dau politistilor puteri mult mai mari. Recent, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei noua forma a Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei…