Traian Băsescu, replică dură pentru Voiculescu: Am dreptate…

"“Puscariasul cu antene”! Dan Voiculescu are framantari metafizice legate de prezenta mea pe lista PMP pentru euro-parlamentare, sustinand ca “m-as fi strecurat” pe liste.

“Puscariasul cu antene” se face a nu pricepe ca pur si simplu conduc lista partidului pe care l-am creat, asumandu-mi la nivel maxim responsabilitatea politica pentru soarta acestui partid la care tin mult, partid care in viata si atmosfera lui interna incepe sa semene tot mai mult cu fostul PD/PDL.

Mai mult, “puscariasul cu antene” ma acuza, in stil specific slugilor lui de la Antena 3, ca am gonit medicii din…