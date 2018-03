Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte, Traian Basescu, nu rateaza niciun moment sa-l atace pe unul dintre marii sai dusmani, Dan Voiculescu. Actualul senator a facut o noua serie de dezvaluiri despre Stan Mustata, judecatorul care-l achitase in prima instanta pe mogulul care a fondat trustul Intact."Am ras de…

- Sebastian Ghița a prezentat o serie de teorii care ar fi rasturnat calculele la alegerile prezidențiale din 2014! Conform fostului deputat PSD, Monica Macovei sau Elena Udrea puteau ajunge președinte. Totul ar fi depins de șeful ANI, iar Traian Basescu intra și el in scena, alaturi de Florian Coldea,…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghița, a facut o noua serie de afirmatii grave in interviul acordat lui Ion Cristoiu. Ghița spune ca Basescu deține imaginile filmate la Palatul Cotroceni cu Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Basescu…

- "(Aveti aceste inregistrari?, intreaba Victor Ciutacu). La asta nu o sa va raspund niciodata. Ma indoiesc ca la mine ar putea exista inregistrari care probeaza ilegalitati ale statului. Eronata interpretarea", a declarat Traian Basescu la Romania TV. Intrebat daca avea informatii privind arestarea…

- Sebastian Ghița l-a dat de gol pe Traian Basescu! Deși fostul președinte nu a confirmat niciodata ca ar deține inregistrari din biroul sau de la Cotroceni, Ghița confirma ca Basescu deține imaginile filmate la Palat. ”Așa mi-a spus mie fostul președinte, așa i-a spus și Elenei Udrea, și lui…

- Sebastian Ghița a dezvaluit o conversație avuta cu Traian Basescu despre modul in care a fost condamnat, la 10 ani de inchisoare, Dan Voiculescu! Fostul președinte i-ar fi relatat lui Ghița cum Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea s-au dus la Cotroceni și -au spus ca fondatorul Trustului Intact…

- Sebastian Ghița l-a dat de gol pe Traian Basescu! Deși fostul președinte nu a confirmat niciodata ca ar deține inregistrari din biroul sau de la Cotroceni, Ghița confirma ca Basescu deține imaginile filmate la Palat. Asta i-a spus-o chiar Basescu, iar actualul lider PMP are inregistrari cu Laura…

- In partea a patra a interviului dat la Belgrad de fostul deputat Sebastian Ghița sunt atinse cele mai sensibile puncte din activitatea Binomului SRI-DNA, cele legate de implicarea in politica. Cum au jucat capii acestor instituții la alegerile prezidențiale din 2014, cum au incercat sa se implice in…

- Dan Voiculescu a spus ca in momentul in care in Romania va fi o justiție independenta, fostul președinte va ajunge la inchisoare. Profesorul a mai zis ca Traian Basescu, prin șantaj, "mai controleaza inca anumiți oficiali ai statului roman motiv pentru care este inca nepedepsit pentru faptele sale". …

- In timp ce scandalurile din jurul șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, incep sa scape de sub control, in sensul in care interviul acordat de fostul deputat Sebastian Ghița jurnalistului ion Cristoiu a starnit multe controverse mai vechi in legatura cu procurorul, fostul președinte, traian Basescu, se distanțeaza…

- Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, este atacata din toate parțile in ultimele saptamani, avand in vedere mai ales dezvaluirile facute de fostul deputat Sebastian Ghița, in interviul acordat jurnalistului Ion Cristoiu. Fostul șef al statului, Traian Basescu, a vorbit despre relația tensionata…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a lansat socul serii in direct la Romania TV. Actualul senator spune ca ar exista o legatura foarte stransa intre sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si mogulul Dan Voiculescu. Mai mult, Basescu 'ii face praf' si pe cei de la Antena 3, dar si pe politicienii care ar…

- Dan Voiculescu se apara dupa ce a fost acuzat ca se intalnea cu Maior și Coldea, susținand, intr-o postare pe blogul sau ca Rareș Bogdan, moderator la Realitatea TV, a avut intalniri cu persoane din conducerea SRI. Schimb de replici, la distanța, intre Cozmin Gusa, patronul Realitatea TV, si Dan Voiculescu,…

- Documentul, din 2012, se adreseaza Guvernului Romaniei in legatura cu o lista de cerințe, in contextul MCV. Este prezentata o ”lista neagra” cu nume grele din Romania cu privire la care se solicita sa se stabileasca pașii urmatori. Este vorba despre Gheorghe Copos, Adrian Nastase, Șerban Bradișteanu,…

- Dezvaluirile fostului deputat Sebastian Ghița produc efecte pe toate planurile societații romanești. Dupa ce omul de afaceri a declarat ca fondatorul trustului Intact, Dan Voiculescu, a avut intalniri cu fostul șef al SRI, George Maior, și cu adjunctul acestuia, Florian Coldea, a inceput un adevarat…

- Cozmin Gusa, patronul Realitatea TV, si Dan Voiculescu, patronul Antena 3, isi trimit mesaje dure de la distanta, dupa ce Sebastian Ghita a afirmat, in direct la emisiunea lui Gadea, ca Voiculescu se intalnea cu Maior si Coldea. Dupa ce Voiculescu le-a solicitat, printr-o postare pe blog, lui Ghița…

- Dan Voiculescu, fondatorul grupului Intact, revine cu precizari pe tema presupuselor sale relatii cu "statul paralel". Dupa ce Sebastian Ghita a afirmat ca Voiculescu se intalnea cu Maior si Coldea, mogului contraataca."Am rugamintea la Ghița, Gușa etc. sa spuna public unde și cand m-am vazut…

- "Nu am fost niciodata la SRI sa ma vad cu Maior. Cu Coldea, am avut o singura intalnire", a spus consultantul politic Cozmin Gusa, la Realitatea TV. Acesta a comentat declaratiile lui Sebastian Ghita despre apropiatii sefilor SRI.Sebastian Ghita a spus recent ca Dan Voiculescu era un apropiat…

- Controversatul caz de la Scoala Gimnaziala „Lucian Blaga”, din Baia Mare, naste controverse politice. Senatorul Liviu Marian Pop, fost ministru al Educatiei, il pune la punct pe colegul sau senator, Iustin Talpos, fost director al scolii respective, explicandu-i ca nu are prerogative legale in a se…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) nu a aprobat, prin Hotarari, incheierea unor protocoale intre SRI si DNA sau intre SRI si alte entitati ale statului. Protocoalele au fost incheiate fie la solicitarea SRI, fie la solicitarea celorlalte entitati implicate, in baza unor prevederi ale legilor…

- Fostul deputat PSD Sebastian Ghita spune ca la petrecerile SRI erau invitati multi demnitari, dar unii nu veneau, dandu-l exemplu pe Traian Basescu, care „si-a inteles pozitia de presedinte si nu se tragea de sireturi cu ei”. Ghita a precizat ca erau si oameni care nu erau invitati din diverse motive,…

- Fostul parlamentar Sebastian Ghita, a afirmat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca destinul unui politician a depins foarte mult de realtia pe care o avea cu serviciile de informatii, mentionand ca erau demnitari "prostuti" care nu erau chemati la petrecerile SRI. Intrebat cat…

- Curtea Constitutionala a decis atunci, cu scorul de 6-3, ca referendumul pentru demiterea presedintelui Traian Basescu este invalid. Decizia inseamna ca presedintele suspendat Traian Basescu trebuie sa fie repus in functie, dupa ce decizia CCR va fi comunicata Parlamentului si va fi publicata in…

- Aflat intr-o intervenție telefonica, Sebastian Ghița a declarat la A3 ca și Dan Voiculescu era un apropiat al șefilor SRI, George Maior și Florian Coldea, și mergea frecvent la sediile Serviciului. In plus, conform lui Ghița, in aceleași locații, au mers și merg Cozmin Gușa, Rareș Bogdan, Gigi Becali…

- Traian Basescu refuza sa mearga la petrecerile SRI! O spune Sebastian Ghița, care a aflat motivele chiar de la fostul președinte al Romaniei. In plus, un alt personaj extrem de controversat care nu frecventa petrecerile din vilele SRI a fost Daniel Morar, fost șef al DNA, actual judecator CCR.”Traian…

- ”Eu aduceam lautarii la petrecerile SRI. Pur și simplu ii rugam. SRI nu se ocupa cu lautari. Cateodata de la 7 și pana la 11 mai beam un șpriț, mai schimbam doua vorbe, apoi plecam acasa. Cam ce fac oamenii la o petrecere. Și-ar fi dorit mai mulți sa ajunga la cat mai multe petreceri ale SRI. Informațional…

- Una dintre consecintele directe ale confruntarii dintre PSD si sustinatorii Justitiei in forma actuala este o radicalizare fara precedent a discursului lui Liviu Dragnea. Poate fi invocat aici si congresul partidului care i-a conferit puteri sporite nu neaparat inscrise in statut. Primita cu ropote…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, afirma intr-o postare pe Facebook, referindu-se la interviul cu Sebastian Ghita difuzat miercuri seara de EVZ, ca e de toata jena ca pozele lui Ghita cu șefa DNA Laura codruta Kovesi sa fie aratate "intre patru ochi" jurnalistului Ion Cristoiu in fata camerei,…

- Un fenomen neobișnuit dupa 1989 in Romania. Primul interviu cu fugarul Sebastian Ghița este difuzat concomitent de patru televiziuni naționale la ora de maxima audiența - de la 0ra 21.00.Victor Ponta s-a DEZLANȚUIT la Digi 24: Declarația cu care a UIMIT pe toata lumea Este vorba de…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, a povestit intr-o emisiune ca, in perioada in care a fost cercetata in dosarul in care este judecata pentru trafic de influenta si spalarea banilor, i s-a cerut in repetate randuri sa faca denunturi impotriva celor aflati in fruntea…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), sustine ca Lucian Onea, seful DNA Ploiesti, i-a cerut sa faca mai multe denunturi pe numele unor oameni politici precum Elena Udrea, Traian Basescu, Liviu Dragnea, Victor Ponta, Sebastian Ghita si Vlad Stoica. "In general, cei pe…

- Jurnalistul Victor Ciutacu explica, intr-o declaratie pentru STIRIPESURSE.RO, de ce a dat in judecata Parchetul General si pe conducatorul institutiei, Augustin Lazar. Ciutacu solicita daune morale de 100.000 de euro dupa ce a fost chemat la audieri la Parchet si, ulterior, dupa clasarea dosarului,…

- Avem un ministru al Justitiei, unii spun ca este bun, altii spun ca este rau. Cine spune ca este bun? Angajatii trustului Intact, controlat de fostul securist Dan Voiculescu, condamnat la zece ani de inchisoare pentru coruptie si angajatii de la RTV, post fondat de fugarul Sebastian Ghita, anchetat…

- Premiera in televiziune Primul interviu de pe teritoriul altui stat cu Elan Schwartzenberg. Omul de afaceri cu mandat international de arestare rupe tacerea. Si zguduie Romania. Cum se fura televiziunile, cum se pleaca din Romania, cum se negociaza cu politicienii, procurorii si serviciile secrete.…

- Daniel Funeriu ataca sindicatele din invatamant. Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, a criticat miercuri, 21 februarie, sindicatele din invatamantul romanesc, in contextul protestului FSLI (Federația Sindicatelor Libere din Invațamant) de la Ministerul Muncii, precizand ca sindicalistii ar…

- Comisia de aparare a Senatului a amanat marti adoptarea unui raport aferent initiativei legislative a lui Traian Basescu de desfiintare a Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN) prin abrogarea legii de organizare si functionare a acestei institutii. Citeste si: ULTIMA ORA - Sebastian…

- "Nu cred nimic. La Biserica se crede”, a afirmat Traian Basescu. De asemenea, intrebat daca a vazut inregistrarile vizand DNA, el a replicat: „Nu le-am vazut”.Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de Vlad Cosma din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa "planteze probe"…

- "Referitor la informațiile aparute astazi in presa, fac urmatoarea precizare: Nu m-am intalnit cu Sebastian Ghița dupa ce acesta a plecat din Romania. Nici la Belgrad, nici in alta parte. A susține sau a sugera contrariul este o minciuna și o manipulare", a scris Dan Voiculescu pe blogul…

- Mogulul media Dan Voiculescu respinge informația potrivit careia el s-ar fi intalnit cu fondatorul Romania TV, Sebastian Ghița, la Belgrad. ”Nu m-am intalnit cu Sebastian Ghița dupa ce acesta a plecat din Romania. Nici la Belgrad, nici in alta parte. A susține sau a sugera contrariul este o minciuna…

- Numele omului de afaceri Dan Voiculescu, patronul Antenelor, aparea în stenogramele de șantaj publicate ieri de DNA: un personaj neidentificat spunea ca Voiculescu s-a dus la Belgrad pentru a se întâlni cu Ghița ca sa puna la punct montajul

- Dan Voiculescu a negat afirmațiile DNA, conform carora afaceristul s-ar fi intalnit la Belgrad cu Sebastian Ghița."Referitor la informațiile aparute astazi in presa, fac urmatoarea precizare: Nu m-am intalnit cu Sebastian Ghița dupa ce acesta a plecat din Romania. Nici la Belgrad, nici…

- Laura Codruta Kovesi, prin institutia pe care o conduce, a iesit la tac in razboiul pe care il duce cu Antena 3. Astfel, institutia pe care o conduce a transmis un comunicat de presa prin care a anuntat ca trei persoane au pus la cale un complot asupra acestei institutii. Astfel, aceasta a subliniat…

- DNA raspunde acuzatiilor din inregistrarile difuzate la Antena 3 de Vlad Cosma difuzand transcrierea unor discutii cu persoane care ar fi cerut o situatie juridica favorabila acestuia si tatalui sau amenintand ca vor aparea la TV inregistrari video din anchete si cu montaje menite sa discrediteze procurorii.…

- Fostul deputat a zis ca nu a putut participa, fiind prezent la un eveniment privat. "Probabil ca as fi fost si eu acolo, dar eram la un eveniment privat", a spus Sebastian Ghita. El a precizat ca a fost invitat la acel eveniment de catre Gabriel Oprea. Intrebat ce se dorea prin acea…

- Pe blogul personal, Dan Voiculescu a transmis un mesaj dupa ultimele atacuri ale lui Traian Basescu catre Laura Codruța Kovesi și DNA. Textul semnat de Dan Voiculescu este intitulat „Acum consider ca e corect sa o apar pe Kovesi in fața lui Basescu”. „Astazi, Basescu iese in spațiul…

- Omul de afaceri Dan Voiculescu neaga acuzațiile lui Traian Basescu potrivit carora Klaus Iohannis ar fi fost la Grivco. Și spune despre Basescu ca este un ticalos și mincinos. "Afirmațiile lui Basescu Traian sunt mincinoase. Presedintele Klaus Iohannis nu a fost niciodata la Grivco. În…

- Dan Voiculescu ii ia apararea lui Klaus Iohannis, dupa ce Traian Basescu a afirmat ca „dragostea de Grivco” ar fi posibila explicație a acceptarii Vioricai Dancila de catre președinte.„Afirmatiile lui Basescu Traian sunt mincinoase. Presedintele Klaus Iohannis nu a fost niciodata la Grivco.…

- "Afirmatiile lui Basescu Traian sunt mincinoase. Presedintele Klaus Iohannis nu a fost niciodata la Grivco. In schimb, Basescu a fost de mai multe ori cu „caciula in mana", dupa cum singur a recunoscut. Basescu este un mare mincinos si ticalos, un impostor care a facut mult rau…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, duminica, la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. El a facut referire și la cetațenia sarba pe care a primit-o recent. ”Sunt cetatean roman, familia mea traieste aici, as vrea sa traiasca aici si…

- Dan Voiculescu și-a facut bilanțul pe 2017, an in care a fost eliberat condiționat dupa 3 ani de inchisoare. Mogulul nu l-a uitat, in mesajul sau, pe Traian Basescu, pe care l-a criticat dur pentru fricțiunile care exista in societatea romaneasca."Mulți dintre noi, la final de an, ne facem…