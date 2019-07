Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PSD se reuneste marti, la Palatul Parlamentului, pentru a decide candidatul partidului la alegerile prezidentiale, care urmeaza sa fie validat de catre Congres pe 3 august.Citește și: Traian Basescu dezvaluie ca Iohannis a vrut sa renunțe la Cotroceni: A fost pe o lista de 3 și…

- Dupa retragerea lui Eugen Teodorovici din cursa interna din PSD pentru desemnarea candidatului la prezidențiale, un alt doritor iese din concurs.Mihai Fifor se va retrage din cursa și o va susține pe Viorica Dancila pentru a fi desemnata candidat PSD la prezidențiale, potrivit Digi24.…

- Președintele USR, Dan Barna, a precizat ca Dacian Cioloș va ramane candidatul pentru funcția de premier al Alianței USR-PLUS, indiferent de rezultatul obținut de Alianța la alegerile prezidențiale din toamna. Președinții USR și PLUS, Dan Barna, respectiv Dacian Cioloș, au anunțat oficial ca au convenit…

- A curs cu unanimitati la conferinta PSD Mehedinti la care a fost prezenta si Viorica Dancila. Pe langa voturile care s-au incheiat cu „niciun vot impotriva”, mai ales dupa ce unul dintre vorbitori s-a autodeclarat „unul care sunt adeptul democratiei”, discursurile au fost presarate cu nenumarate…

- Fostul președinte Traian Basescu a afirmat duminica, la Romania TV, ca Viorica Dancila are cele mai multe șanse sa devina candidatul PSD la prezidențiale, avand in vedere susținerea din partid.Intrebat daca Dancila are șanse sa intre in turul 2 cu Iohannis, Basescu a raspuns retoric: „Dar…

- Fostul presedinte Traian Basescu a comentat sansele ca Viorica Dancila sa fie canditatul PSD in alegerile prezidentiale de la finalul anului, dupa ce premierul a anuntat ca va face acest lucru daca ii va cere partidul. In acest context, actualul parlamentar PMP a sustinut ca Dancila este constienta…

- Traian Basescu scrie pe Facebook ca turneul de imagine al PSD, de weekendul acesta, arata cine va reprezenta partidul în urmatoarele alegeri: &"Teodorovici pentru Cotroceni si Dancila pentru Victoria&" .

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale va fi stabilit dupa congresul partidului, a anuntat, marti seara, Viorica Dancila, mentionand ca partidul isi propune sa castige aceste alegeri si, de aceea, pana la desemnarea persoanei care va reprezenta social-democratii in cursa pentru Cotroceni vor fi efectuate…