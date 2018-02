Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a dispus, in noiembrie anul trecut achitarea avocatului Radu Pricop, ginerele fostului președinte Traian Basescu, pentru savarșirea infracțiunilor de complicitate la șantaj și instigare la fals in declarații. Procurorii DNA au suferit o infrangere majora. Traian Basescu a…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au pronuntat, miercuri, decizia pe fond in dosarul retrocedarilor date de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP). Astfel, Horia Georgescu, fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate, a aflat ca a fost condamnat la 4 ani de inchisoare.…

- Procurorul anticorupție Mihaiela Iorga a fost trimisa in judecata de DNA Ploiești. Iorga este acuzata de favorizarea faptuitorului și fals intelectual in forma continuata. Procurorul anitcorupție Mihaiela Iorga a fost trimisa in judecata de DNA Ploiești pentru favorizarea faptuitorului și fals intelectual…

- Procurorul general al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, referindu-se la dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapat de acuzatii pentru ca faptele s-au prescris, ca, dincolo de faptul ca in acest dosar procurorii au facut patru rechizitorii si au trimis in judecata mai multe…

- Senator aflat in opoziție, fostul președinte Traian Basescu pare mulțumit de multe dintre modificarile aduse de parlamentarii Puterii legilor justiției. Unul dintre motivele de satisfacție pentru fostul șef al statului este legat de faptul ca procurorul nu va mai sta pe piedestal, la același nivel cu…

- Procurorii anticoruptie au clasat dosarul deschis pe numele lui Marian Petrache, presedintele Consiliului Judetean Ilfov: fapta nu exista. Acesta a fost pus sub invinuire la inceputul anului trecut pentru luare de mita si santaj. Concret, Marian Petrache era acuzat ca in anul 2008 a primit de la primarul…

- Ultima decizie luata de magistrati, in dosarul de coruptie al primarului Catalin Chereches, a dus la ridicarea masurii controlului judiciar. O mica si irelevanta favoare pe care justitia din Romania i-o acorda inculpatului Chereches, transformata de edilul baimarean intr-o imensa victorie. In iesirile…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism din Brasov au clasat dosarul "Balena Albastra" dupa ce au stabilit ca elevii despre care existau informatii ca ar fi fost implicati in acest joc si care s-au sinucis in anul 2017 nu au avut legatura cu acesta.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ICCJ a decis joi ca DNA are termen pana la 1 mai sa finalizeze ancheta in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, potrivit AGERPRES.Instanta…

- Detalii noi ies la iveala in controversatul dosar TelDrum! Unul de-a dreptul șocant apare in rechizitoriul trimis de procurorii DNA la instanța in dosarul in care compania Tel Drum și administratorii sai sunt acuzați de fraudarea fondurilor europene. Astfel, deși dosarul vizeaza fapte din 2016, din…

- Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au amanat pronuntarea in dosarul lui Dragos Basescu pentru data de 6 februarie. Dragos Basescu, nepotul lui Traian Basescu, a fost condamnat in urma cu un an la 2 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul de trafic de influenta. Hotararea nu este definitiva. Tribunalul…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene, a fost plasat, vineri, sub control judiciar, pentru trafic de influenta, printr-o decizie a magistratilor Tribunalului Bacau. Judecatorii au respins propunerea de arestare preventiva inaintata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie…

- Pe 8 decembrie 2017, intr-un Buletin de presa al DNA era publicat, la punctul 9, urmatorul comunicat oficial: ”9. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei CZIGLER ERIKA-GABRIELA, pentru savarșirea…

- Jurnaliștii de la RECORDER scriu ca in așteptarea unui raspuns care s-ar putea sa nu vina niciodata, constata ca pe Viorica Dancila o recomanda, in primul rand, paienjenișul relațiilor de partid, filiala Teleorman. Dancila este cunoscuta ca o apropiata a lui Liviu Dragnea: a fost fidela, a sponsorizat…

- Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta, pe 31 ianuarie, pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Potrivit DNA, pe 1 martie 2016, Orban l-a contactat pe omul de afaceri Tiberiu Urdareanu,…

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatații, s-a prezentat luni la sediul DIICOT pentru a fi audiat de procurori in dosarul care il vizeaza pe medicul Mihai Lucan. Audierea are loc in contextul in care fostul ministru declara in urma cu cateva saptamani ca dosarul DIICOT ce il vizeaza pe chirurgul…

- Anul 2017 a fost, probabil, cel mai negru an din istoria DNA. 130 de grei politici au scapat fie prin decizie a instanței, fie prin decizie de neincepere a urmaririi penale din partea procurorilor DNA. Citește și: Guvernul, folosit de Tudose in lupta sa cu Dragnea. Ordonanțe date pe ascuns…

- Adolescentul in varsta de 18 ani, din Chieșd, care a provocat un accident mortal in a doua zi de Craciun a ajuns in arestul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj, dupa ce magistrații Tribunalului Salaj au dispus arestarea preventiva a acestuia, pentru urmatoarele 30 de zile. Inițial, Alexandru O.…

- Libertatea.ro a obținut in exclusivitate excepțiile depuse in procedura de camera preliminara la instanța suprema in dosarul Mineriadei iar o excepție inedita de la dosar este cea a fostului vicepreședinte al CPUN, Benedict Cazemir Ionescu, care spune judecatorului ca procurorii militari care au instrumentat…

- "Am primit ordonanta prin care am fost stabilit suspect. La dosar nu am acces. Am cerut dosarul imediat. Vorbeam despre dreptul la aparare, despre un proces corect. Eu stiu ca nu pot sa imi vad dosarul. Acolo se fac audieri, avocatul merge la audieri, dar nu stiu ce e in spate. Sa vedem pe ce s-au…

- Cu doar cateva zile inainte de finele anului 2017, fostul edil din Piatra Neamt afla faptul ca procurorii anticoruptie din cadrul Serviciului teritorial Bacau au dispus trimiterea sa in judecata, in dosarul in care DNA-ul il acuza de trafic de influenta. Cauza va ajunge pe masa judecatorilor de la Tribunalul…

- Procurorii anticorupție au finalizat inca un rechizitoriu. Astfel, Marian Iftimie-Nicorici, director general al Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL), si Iulian Boghean, director la clubul de fotbal Ceahlaul Piatra Neamt, au fost trimisi in judecata pentru trafic de influenta. Dosarul a fost trimis…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art.483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei inculpatului DOBRICA DUMITRU, consilier judetean in cadrul Consiliului Judetean…

- Procurorii au descoperit asupra medicului Mihai Lucan, in seara in care a fost audiat la sediul DIICOT, un jurnal in care acesta avea notat ca fosta sa avocata trebuia sa faca pentru a-l proteja un sistem relationalformat din procurori, judecatori si angajati SRI, dar si detalii din viata procurorului…

- Procurorii militari investigheaza dosarul „Revolutiei” trebuie sa stabileasca cine a fost in spatele planului de diversiune care a fost aplicat dupa fuga cuplului Elena si Nicolae Ceausescu, din 22 decembrie 1989. Miza anchetei in acest caz: cine avea puterea in stat si a emis ordinele care au dus la…

- Omul de afaceri Sorin Strutinsky, apropiat al fostului primar Radu Mazare, a fost condamnat vineri, de Tribunalul Constanta, la sapte ani si patru luni de inchisoare, pentru comiterea mai multor infractiuni, printre care trafic de influenta si fals in inscrisuri sub semnatura privata. DNA l-a trimis…

- Fostul vicepremier Vasile Dâncu a fost audiat, joi, în calitate de martor, în dosarul Belina.Clujeanul a precizat ca a fost întrebat de procurori daca stie cine este proprietarul insulei, spunând ca nu detine aceste informatii, însa recunoscând…

- Procurorii au decis audierea sau reaudierea a numeroși martori, dar și colaborarea cu istorici, scriitori și jurnaliști care au documentat subiectul evenimentelor din decembrie 1989 și folosirea eficienta a datelor și informațiilor relevante aparute in vasta literatura care a avut ca

- Tribunalul Alba incepe judecata in dosarul crimei din Partoș. Tribunalul Alba poate sa inceapa cercetarea judecatoreasca in dosarul crimei din cartierul Partoș. Instanța de judecata a constatat in 4 decembrie legalitatea sesizarii instanței cu rechizitoriul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, a…

- Procurorii și ofițerii anticoruptie au retinut ieri o persoana si sunt in cautarea alteia, care sunt banuite ca ar fi determinat doi martori din dosarul invinuirii secretarului consiliului Bubuieci sa depuna declaratii mincinoase in favoarea ultimului. Persoana banuita a fost retinuta pe un termen de…

- Chiril Lucinschi se va afla in continuare in arest la domiciliu. Astazi instanța a prelungit arestul la domiciliu a fostului deputat cu inca 30 de zile. Avocații lui Lucinschi au cerut recuzarea judecatoarei, invocind lipsa de imparțialitate a acesteia la examinarea demersului de prelungire a arestului. …

- UPDATE. Procurorii anticoruptie au dispus, luni, schimbarea incadrarii juridice, in sensul retinerii formei agravante a infractiunilor initiale, precum si punerea in miscare a actiunii penale fata de societatea Tel Drum si reprezentantii acesteia, intr-un dosar privind fraudarea fondurilor europene,…

- Procurorii au decis ca nu exista probe sau fapte dupa ce au efectuat cercetari si mai multe audieri. La acea vreme, presedintele PMP, Traian Basescu, declara ca inregistrarile prezentate de Sebastian Ghita sunt reale, dar editate de autor. [citeste si] Sebastian Ghita a prezentat,…

- Fostul presedinte Traian Basescu lanseaza un atac dur la adresa procurorului general al Romaniei Augustin Lazar, dupa ultimele declaratii ale acestuia cu privire la modificarea legilor justitiei care ar afecta independenta justitiei. Basescu sustine ca procurorii si avocatii ar trebui sa fie egali,…

- • procurorii DIICIT au declarat apel dupa ce mare parte din inculpati au fost achitati • si o parte din acuzati au uzat de calea de atac • in cauza, patroana de la Medasimpex a fost exonerata de rasundere penala • au fost acuze de evaziune fiscala, grup infractional organizat si spalare de bani • Dosarul…

- Actualul primar al Constantei, Decebal Fagadau, dar si fostul edil, Radu Mazare, sunt cercetati intr-un nou dosar penal, intocmit de procurorii DNA Constanta. Cei doi sunt acuzati ca, alaturi de alti functionari publici, ar fi avizat ridicarea unui bloc rezidential in statiunea Mamaia. Procurorii i-au…

- "Au fost intrebari foarte putine la care am raspuns cu maxima sinceritate. Eu n-am nicio legatura cu Tel Drum. Nu cunosc pe nimeni de la Tel Drum", a spus parlamentarul dupa audiere. In dosarul „Tel Drum”, in 13 noiembrie, procurorii DNA au anuntat ca Liviu Dragnea este urmarit penal pentru…

- Procurorii militari de la Parchetul Tribunalului Militar București (PTMB) au raspuns unei cereri Libertatea.ro și precizeaza ca dupa informarea instituției se fac verificari privind posibilitatea sesizarii unui judecator de camera preliminara pentru anularea inscrisurilor ce au stat la baza angajarii…

- Contestatia liderului PSD Liviu Dragnea privind sechestrul pe avere impus de DNA in dosarul Tel Drum este judecata miercuri la Curtea Suprema. Solutia pe care o vor pronunta judecatorii poate fi contestata la completul superior din cadrul aceleiasi instante. Consiliul Judetean Teleorman si Ministerul…

- Procurorii DNA Ploiești l-au trimis in judecata pe un fost consilier personal al primarului Andrei Chiliman. Potrivit anchetatorilor, Robert Grigorescu a pretins 10 și 15% din valoarea contractelor in schimbul atribuirii acestora. Robert Grigorescu, fost consilier personal al primarului Sectorului 1…

- Procurorii anticoruptie au pus sechestru asigurator pe un teren, un apartament, doua autoturisme si conturi detinute de Liviu Dragnea, potrivit unui raspuns transmis de DNA miercuri, la solicitarea Agerpres. "În vederea recuperarii prejudiciului retinut în cauza,…

- Procurorii anticoruptie au trimis in instanta cauza penala de invinuire a viceministrului Finantelor Maria Caraus. Dosarul vizeaza acte de coruptie, exprimate prin tentativa de trucare a unor licitatii publice. Functionara risca intre 7 si 15 ani de inchisoare pentru faptele comise.

- Procurorii anticorupție au pus sub sechestru bunuri mobile și imobile gasite pe numele celor din dosarul Tel Drum in care sunt cercetate fapte de corupție , pretins comise de Liviu Dragnea și alte persoane, spun surse judiciare. Potrivit acestora, marți, toți suspecții din dosar au fost citați sa se…