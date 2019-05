Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, sambata, ca "primitivii" care au invelit crucile soldatilor romani din cimitirul Darmanesti, trebuie sa raspunda in fata legii pentru profanare. "Mi-as dori ca acesti primitivi care au invelit crucile soldatilor romani sa raspunda in fata legii pentru profanare. Povestea cu 'sa analizam, sa vedem daca e pe pamantul din Harghita sau pe teritoriul Bacaului' este una artificiala si care nu justifica sub nicio forma profanarea crucilor mormintelor soldatilor romani cazuti la datorie in Primul sau in al Doilea Razboi Mondial. (...). As vrea ca aceasta…