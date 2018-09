Fostul presedinte Traian Basescu a scris vineri pe pagina sa de Facebook ca Ordonanta nr. 9/2018 care stabilea ca la clasele primare cu predare in limbile minoritatilor orele de Limba Romana sa fie predate de profesori romani a fost o masura corecta, in conditiile in care multi invatatori etnici maghiari au fost pregati in scoli de limba maghiara si nu stapanesc atat de bine Limba Romana.



