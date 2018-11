Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu este recunoscut ca fiind un om deloc bisericos! Fostul președinte a intrat in memoria colectiva a credincioșilor cu o poza in care apare razand, in mijlocul membrilor Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane. Cu toate acestea, Basescu spune ca Patriarhul Daniel ar trebui sa primeasca…

- Intr-un raspuns la solicitarea MEDIAFAX, Patriarhia Romana transmite ca pana in prezent, pentru Catedrala Manturii Neamului a fost cheltuita suma de 110 milioane de euro, cu tot cu TVA. „Din aceasta suma, un procent de aproximativ 25% provine din donații, restul reprezentand sprijinul financiar…

- Membrii organizatiei care a initiat proiectul de modificare a Constitutiei au fost vizibil afectați de eșecul inregistrat la referendumul pentru familie. La conferința de presa susținuta, duminica, dupa inchiderea urnelor, Catalin Dumitru Vasile, directorul Media al Coaliției pentru Familie, a fost…

- Președintele Asociației Neamul Romanesc, Vasilica Militaru, ii acuza pe Patriarhului Daniel si pe membri Sfantului Sinod de concepții rasiste și xenofobe. El reclama de asemenea ca in Biblie, materie pe care copiii o invața la școala sunt descrise crime. “Nu este vorba despre nemultumirea mea, este…

- Vasilica Militaru, reprezentantul Asociatiei Neamul Romanesc, a depus la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau o plangere penala in care il acuza pe Patriarhului Daniel si pe membri Sfantului Sinod de conceptii rasiste si xenofobe, care sunt prezentate in Biblie, scrie Mediafax . In replica, BOR…

- Fostul sef al statului, Traian Basescu, a declarat, vineri la Neptun, ca este sceptic in privinta presedintiei Consiliului UE, pe care o va prelua Romania de la 1 ianuarie 2019, pentru ca Guvernul va trebui sa rezolve probleme importante, precum Brexit sau bugetul Uniunii Europene.

- Clopotele Catedralei Mantuirii Neamului au fost sfintite luni, 3 septembrie, de Preafericitul Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. Cele 6 clopote vor fi montate in cursul zilelor urmatoare.