Traian Basescu: Nu-l vad pe Dragnea rezistand pe pozitia actuala pana la urmatoarele alegeri parlamentare

- Fostul presedinte al tarii Traian Basescu, senator PMP, a afirmat, duminica seara, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, ar trebui sa fie "foarte alertat" de voturile pentru Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, primite de acestia la congresul partidului, deoarece respectivele voturi indica existenta…

- Dragnea ii amenința pe contestatarii din partid: ”Alegerile s-au incheiat astazi și oricine mai vrea sa discute, nu cred ca mai poate face asta in interiorul partidului”, a spus liderul partidului, precizand ca s-a dat șansa tuturor sa candideze pentru funcțiile de conducere. “Eu imi doresc foarte mult…

- „Eu imi doresc foarte mult ca dupa acest Congres toata lumea sa ințeleaga ca marea masa a partidului nu mai accepta acțiuni care sa aduca atingere sau sa reprezinte atacuri ale unor membri de partid impotriva acestui partid. Avem obiective mult mai importante, avem o responsabilitate majora pentru…

- Europarlamentarul Catalin Ivan, reacție dura la Congresul Extraordinar al PSD care a avut loc la Sala Palatului. El a scris pe Facebook ca a fost o zi “foarte trista”, in care s-a sinucis cel mai mare partid din Romania, adaugand ca s-a ajuns aici “din cauza ticalosiei lui Dragnea”, dar si a “lasitatii…

- „Acum cateva zeci de minute ar fi trebuit sa vorbim. Ar fi trebuit sa inceapa votul. Ințeleg ca acum se dau buletinele de vot, dar noi nu am apucat inca sa vorbim. Daca ei au considerat un Congres in felul acesta, un simulacru de alegeri, sa o spun foarte clar și foarte romanește, atunci pot sa faca…

- Cei peste 4.000 de delegati prezenti la Congresul extraordinar al PSD au votat candidatii pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti, informeaza Agerpres.ro Pentru functia de presedinte executiv al PSD si au depus candidatura premierul Viorica Dancila, fostul ministru…

- E scandal in toata regula la Congresul PSD, acolo unde Nicolae Banicioiu și Ecaterina Andronescu acuza jocurile de culise facute in favoarea premierului Viorica Dancila, astfel incat aceasta sa ocupe funcția de președinte-executiv al partidului. Banicioiu a acuzat voalat fraudarea votului…

- Congresul PSD e marcat de scandal. Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, contracandidatii Vioricai Dancila la functia de presedinte executiv, nu au fost lasati sa vorbeasca in fata delegatiilor. "Sa ia organizatorii toate functiile", a rabufnit Banicioiu. In strada, protestatarii #Rezist au venit…

- ''Eu cu doamna Andronescu nu o sa concuram pe aceleasi functii. (...) Ii rog pe oameni sa aiba incredere, ca suntem seriosi si stim ce avem de facut. Va candida doar unul. (...) Ne-am facut o strategie foarte buna'', a spus Banicioiu, la Sala Palatului. La randul sau, Ecaterina Andronescu…

- Ziua decisiva pentru PSD. Partidul isi alege astazi noua conducere, intr-un Congres fara emotii pentru Liviu Dragnea, care a anuntat deja pe cine sustine pentru a deveni mana sa dreapta. Viorica Dancila este favorita pentru ocuparea functiei de presedinte executiv al formatiunii, pentru care se infrunta…

- Batalia pentru functia de presedinte executiv al PSD, la Congresul de la Sala Palatului, devine tot mai incinsa. Viorica Dancila, favorita lui Liviu Dragnea pentru aceasta functie, ar putea avea probleme serioase.Oficial, in cursa s-au inscris, pe langa premierul Viorica Dancila, fostii ministri…

- Circa 4000 de delegati PSD participa sambata la Congresul extraordinar al partidului, organizat la Sala Palatului din Bucuresti, incepand cu ora 11.00. Acestia vor adopta o serie de rezolutii ale partidului si vor vota pentru noul Birou permanent national al partidului: 16 vicepresedinti - cate un barbat…

- Peste 4.000 de delegati participa, sambata, la Sala Palatului, la Congresul extraordinar al PSD, unde vor alege noul presedinte executiv, noul secretar general si noii vicepresedinti. Presedintia executiva a partidului va fi disputata de prim-ministrul Viorica Dancila, de Nicolae Banicioiu si de Ecaterina…

- Banicioiu, dupa CEx al PSD: Dancila are multa treaba de facut la Guvern. Nu ar trebui "incarcata cu alte treburi” Nicolae Banicioiu a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca reusita zilei este validarea tuturor candidaturilor, precizand ca Viorica Dancila este premierul Romaniei si presedintele…

- Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere din partid, care vor fi alese la Congresul extraordinar de sambata. Astfel, pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, iar…

- UPDATE: Comitetul Executiv National al PSD a decis vineri lista candidatilor pentru functiile puse la bataie in Congresul de sambata. Au fost aprobate 23 de dosare, desi numai 19 indeplineau conditiile de candidatura. Daniel Florea, primarul Sectorului 5, s-a retras din cursa pentru functia de vicepresedinte.…

- Alegeri in PSD | Dragnea s-a decis. Anuntul facut de presedintele PSD Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, icine este persoana pe care o sustine pentru functia de presedintele executiv al partidului. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca o sustine pe Viorica Dancila…

- Comitetul Executiv al PSD discuta si valideaza vineri, de la ora 11:00, candidaturile pentru functiile de conducere din partid, 24 de social - democrati fiind interesati de o astel de functie. Pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae…

- Libertatea.ro: Lista finala a candidaților pentru conducerea PSD. Joi, la ora 16.00, a expirat termenul pentru depunerea candidaturilor celor care vor sa ocupe in viitorul Biroul permanent funcțiile de președinte executiv, secretar general și 16 funcții de vicepreședinte, opt barbați și opt…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea le-a transmis, joi, contestatarilor din partid ca procedura dupa care se vor desfasura alegerile la congres a fost votata in sedinta Consiliului Executiv și a promis ca va vorbi mai multe, dupa Congresul Extraordinar de sambata. “Daca imi aduc aminte cred ca tot dumnealor…

- Liviu Dragnea a declarat, joi, ca a discutat la telefon cu Viorica Dancila care i-a spus ca mai multi colegi din tara au insistat sa candideze pentru functia de presedinte executiv. „M-a informat ca a luat aceasta decizie. Eu o sustin fara niciun fel de ezitare", a spus Liviu Dragnea. …

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, le-a transmis lui Codrin Ștefanescu, Ecaterina Andronescu și Nicolae Banicioiu ca tot acest scandal nu face bine PSD-ului și le-a cerut sa se abțina. Mai mult, Liviu Dragnea a anunțat public ca o va vota pe Viorica Dancila pentru funcția de președinte executiv al…

- Social democratii aradeni vor avea la congresul de sambata 47 de delegati. Din punct de vedere numeric, delegatia este una medie, deci destul de importanta in economia votului, atat pentru vicepresedintii regionali, unde este in cursa si Mihai Fifor, cat si, mai ales, cel pentru desemnarea presedintelui…

- Liviu Dragnea este impins de colegii de partid sa-si asume rolul de candidat la prezidentiale. I se cere liderului PSD sa anunte acest lucru cat mai repede, chiar la viitorul Congresul organizat la inceputul lunii martie. Ideea nu il incanta insa pe seful PSD. „Congresul ar trebui sa stabileasca si…

- Andreea Pora e de parere ca pericolul propunerii de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, a trecut. Asta pentru ca ieșirea publica, in conferința de presa a lui Kovesi, a avut un efect devastator, crede Pora, dar și pentru ca a intervenit o ”mana invizibila” care a oprit dezastrul.Șefa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca, in cadrul intalnirii avute joi cu presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, s-a discutat despre o serie de proiecte regionale importante si calendarul de actiune pentru preluare presedintiei Consiliului Uniunii...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca "hotararile mari" ale presedintelui Klaus Iohannis nu pot fi clintite de agitatia creata de coalitia majoritara, dovada in acest sens fiind temele abordate in intalnirea cu premierul Viorica Dancila si liderul PSD, Liviu Dragnea. "Pozitia presedintelui extrem…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat ca a avut astazi o intalnire cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, despre colaborarea sa cu noul Guvern, unul dintre subiecte fiind despre justitie. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca in urmatoarele zile…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a anunțat ca nu va face parte din guvernul condus de Viorica Dancila. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca au avut loc consultari privind lista noului Guvern, precizand ca unele propuneri n-au fost acceptate de premierul desemnat Viorica Dancila.

- ”(Viorica Dancila-n.r.) va fi foarte docila in relatia cu Daddy (Liviu Dragnea-n.r.). In sfarsit Dragnea va fi seful Guvernului. Incepe guvernarea 100% Dragnea”, a declarat presedintele PMP, Traian Basescu, la TVR1. Traian Basescu a afirmat ca Romania ”nu va merge rau”, insa Partidului Social Democrat…

- Dragnea: Si eu si PSD ne delimitam fara ezitare de declaratiile lui Tudose privind comunitatea maghiara Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca PSD se delimiteaza ”fara ezitare” de declaratiile fostului premier Mihai Tudose privind comunitatea maghiara si introducerea pedepsei capitale,…

- Ministerul Finantelor a prezentat, marti, la dezbaterile din Comisia economica din Senat pe marginea Declaratiei 600, cateva idei despre ce modificari ar putea sa apara. Ministrul a sustinut ca ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari…

- Tariceanu: Viitorul premier va fi un fel de administrator Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose. "Poate era bine sa fii discutat…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a declarat luni, întrebat daca este normal ca în viitorul Guvern sa fie loc si pentru ministri cu probleme penale, ca un om este vinovat în momentul în care o decizie judecatoreasca definitiva si irevocabila stabileste acest lucru.…

- Liderii PSD si ALDE au stabilit ca numele noilor ministri din Guvernul ce va fi condus de premierul desemnat, Viorica Dancila, sa fie anuntate la sfarsitul acestei saptamani. Asta desi toata lumea se astepta ca noua componenta sa fie anuntata astazi, dupa sedinta coalitiei de guvernare. Presedintele…

- UDMR va decide daca va vota Guvernul Dancila in Parlament, dupa ce va cunoaste „persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul”, declara la RFI liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi, potrivit news.ro. Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa: „E prea devreme…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis, prin desemnarea Vioricai Dancila pentru functia de premier, isi pune in pericol sansele de a obtine al doilea mandat la Palatul Cotroceni. „Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi (miercuri…

- “Romania va avea pentru prima data o femeie premier, pe Viorica Dancila. Dancila a fost numita dupa demisia brusca a lui Mihai Tudose. Dancila, membru al Parlamentului European, este vazuta ca aliat al liderului PSD, Liviu Dragnea”, noteaza BBC. Bbc.com mentioneaza ca Viorica Dancila este…

- Președintele PSD, LIviu Dragnea, va face declarații la ora 18.00, dupa declarația susținuta de președintele Klaus Iohannis. Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila pentru fotoliul de premier. ”Am decis sa mai acord o șansa PSD-ului” a spus președintele Iohannis.…

- Presedintele PMP Traian Basescu sustine ca presedintele Klaus Iohannis are toata indreptatirea si chiar obligatia politica sa incerce si o nominalizare de prim-ministru din opozitie, dupa ce alianta PSD-ALDE s-a dovedit inapta pentru guvernare.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca Uniunea merge la consultarile de miercuri de la Cotroceni cu sugestia de a se instala cat mai repede un Guvern pentru a pune punct crizei politice. In ceea ce o priveste pe Viorica Dancila, Hunor spune ca nu o cunoaste, dar ca liderii UDMR ii vor sta la…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca propunerea Viorica Dancila a fost inaintata de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, și a fost susținuta de toți liderii PSD, cu doar o singura abținere.”A fost o procedura noua in CEX, in care au fost mai multe propuneri. A fost o discuție…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni seara, pe Facebook, ca liderul PSD Liviu Dragnea este ”un descreierat bolonav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni”, transmitandu-i acestuia ca Romania afla intr-o zona cu tensiuni militare,

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marți, dupa discuția cu șeful PSD, Liviu Dragnea, ca nu a fost informat de dorința premierului Tudose de a face restructurare. „Lucrurile importante le am in vedere și impreuna cu colegii mei asiguram funcționarea aparatului Senatului. Am vazut…