Traian Băsescu nu îi dă șanse lui Cumpănașu la prezidențiale „Nu-i dau șanse (n.r lui Alexandru Cumpanașu), pentru ca mulți vor pune zbaterea lui legata de drama Alexandrei pe seama intenției de a candida la prezidențiale și va pierde foarte mult. (...) Sunt convins ca foarte mulți vor pune atitudinea lui pe seama faptului ca a vrut de la bun inceput sa candideze la prezidențiale. Nu am convingerea ca domnul Cumpanașu era unul care ii cumpara ghetuțe Alexandrei, se ducea imbracat in Moș Craciun sa ii duca daruri. Nu cred ca a fost tipul acesta de unchi domnul Cumpanașu și poate și-o aduce aminte de la botez", a declarat Traian Basescu, noteaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat duminica la Romania TV ca nu-i da nicio șansa lui Alexandru Cumpanașu la alegerile prezidențiale.„Nu-i dau sanse pentru ca multi vor pune zbaterea lui legata de drama Alexandrei pe seama intentiei de a candida si va pierde foarte mult. Sunt convins…

- Voi continua sa folosesc acelasi limbaj pentru acele persoane (care spuneau ca am plecat cu ideea candidaturii, n.red.) . Nu am pornit pentru a candida la prezidentiale, ci am pornit o lupta pentru dreptate. Indivizi care se ocupau de calcule nu vedeau aceasta nedreptate. Habar nu aveam cum stateam…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, fata violata, ucisa și incinerata de Gheorghe Dinca, la Caracal, a lansat, pe Facebook, o intrebare celor care ii urmaresc.Președintele Coliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) i-a intrebat pe internauți daca este momentul sa…

- Alexandru Cumpanașu afirma ca va angaja un avocat care „va inventaria toate acuzațiile, jignirile, insinuarile și postarile” in care unii au incercat sa-l darame și sa insinueze ca va candida la Președinție.

- Cumpanașu, unchiul Alexandrei: ”Alte femei stateau in același loc la OCAZIE dupa intreaga tragedie a Alexandrei”. Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, a scris pe Facebook ca a observat femei care stateau in același loc la ocazie dupa tragedia de la Caracal. Redam postarea integrala a acestuia: ”Dragi…

- Decizia ziarului de a publica un scurt pasaj audio, de sub 30 de secunde, din dialogul Alexandrei cu operatoarea 112 a starnit un val de reacții pro și contra (predomina cele negative). De ce a publicat Libertatea: Versiunea statului era ca cei de la 112 nu a crezut-o pe Alexandra pentru ca i-a derutat,…

- Stenogramele apelurilor la 112, între Alexandra și operatori au fost publicate pe Facebook de Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei. Potrivit acestuia decizia publicarii transcrierii convorbirilor tinerei cu cei de la 112 a aparținut familiei. Anterior publicarii dialogurilor,…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, a publicat marți dupa-amiaza, pe pagina de Facebook, stenograma discuției dintre Alexandra Maceșanu și operatorii de la 112.El spune ca a primit acordul parinților pentru publicarea stenogramei, insa interzic difuzarea inregistrarilor.