Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte, Traian Basescu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV la adresa fostului deputat fugar, Sebastian Ghita. Senatorul il face praf pur si simplu pe Ghita si il someaza sa spuna totul. Actualul senator vrea ca Ghita sa vorbeasca despre presupusele intalniri de la K2 cu Florian Coldea,…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a reacționat dur dupa ce controversatul afacerist fugar Sebastian Ghița a confirmat informația data de jurnalistul Dan Andronic cum ca Ghița i-ar fi dat bani lui Kovesi pentru achiziția unei mașini. ”Confirm dezvaluirea lui Andronic: este reala! I-am dat banii lui Kovesi…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a precizat, miercuri, pentru Anetna3, ca i-ar fi dat bani lui Florian Coldea ca sa-i dea Laurei Codruta Kovesi pentru ca aceasta sa isi cumpere o masina, bani care nu ar mai fi fost returnati de procurorul-sef DNA. Anterior, jurnalistul Dan Andronic a scris in EVZ ca…

- Elena Udrea a dezvaluit, in celebrul ei jurnal lasat lui Ion Cristoiu inainte de a ajunge in pușcarie, ca Dorin Cocos i-ar fi dat lui Sebastian Ghița 500 de mii de euro la cererea lui Florian Coldea pentru inființarea televiziunii Romania TV.Ghița spune ca s-a folosit, de mai multe ori, de…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, a lansat un avertisment in direct pentru vedeta Romania TV, Victor Ciutacu. Ghita a lansat un nou atac virulent la adresa Laurei Codruta Kovesi si a facut o profetie incredibila."Kovesi terorizeaza cetatenii, se crede deasupra legii. Ne putem astepta…

- Sebastian Ghita sustine ca la baza demisiei lui George Maior din fruntea SRI ar fi fost Florian Coldea, care i-ar fi fabricat dosarul lui Toni Grebla. "I-am spus lui Coldea direct. Eu cred ca tocmai ti-ai zburat directorul de serviciu. Si cred ca ai facut-o intentionat. Si pe mine nu ma pacalesti.…

- Sebastian Ghita continua seria dezvaluirilor la Romania TV. Fostul deputat povesteste in cea de-a sasea parte despre relatia pe care serviciile secrete au avut-o cu Traian Basescu. "Cred ca nu a fost lasata (n.r. Elena Udrea) inca din primul an, cand era consilier la Cotroceni. Serviciile…

- Abia acum s-a aflat. Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, a facut o dezvaluire incredibila in cel mai nou episod al interviului realizat de Ion cristoiu la Belgrad. Ghita a spus ca fostul sef SRI, George Maior, le gasise o porecla Laurei Codruta Kovesi, dar si fostului adjunct SRI, Florian Coldea.Citește…

- Elena Udrea, despre noile dezvaluiri ale lui Sebastian Ghița. Fostul ministru Elena Udrea a avut o noua reacție, dupa noile dezvaluiri ale lui Sebastian Ghița. Intr-o postare pe Facebook, Elena Udrea infirma zvonul conform caruia ar fi vrut sa preia postul Realitatea TV, spunand ca Sebastian Ghița e…

- "Desi m-a prins episodul taspe din interviul cu Sebi Ghita la spital si am cu totul alte prioritati, avand in vedere ca am fost subiect al acestei filmari, probabil pentru ca in celelalte episoade nu reuseste sa rupa gura targului cu nimic, vreau sa ii raspund scurt, amicului meu de la Belgrad.…

- Ies la iveala amanunte socante dintr-un scandal care a zguduit pur si simplu Romania. Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita. a devoalat secretele scandalului dintre Mircea Basescu si tiganii din clanul interlop al lui Bercea Mondial.Citește și: Cheltuieli URIASE la Primaria Capitalei: Pe ce…

- Fostul deputat PSD Sebastian Ghita vine cu acuzatii dure si la adresa procurorului general, Augustin Lazar. Fostul politician a sustinut intr-o interventie telefonica la Romania TV, in contextul scandalului cererii de revocare a sefei DNA, ca procurorul general o “acopera” pe Laura Codruta Kovesi,…

- Liberalii schimba strategia si mizeaza pe discursuri in care clameaza dorinta unirii Romaniei cu Republica Moldova pentru eventuale cresteri in sondaje. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la finalul intalnirii cu delegatia alesilor locali unionisti din Republica Moldova, ca PNL…

- Fostul președinte Traian Basescu a reacționat, marți seara, dupa declarațiile lui Sebastian Ghița privind marturisirile pe care i le-ar fi facut in privința dosarului lui Dan Voiculescu. El afirma ca a aflat judecatorul din dosarul respectiv in momentul in care a intrebat cine e magistratul interceptat…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghița, a facut o noua serie de afirmatii grave in interviul acordat lui Ion Cristoiu. Ghița spune ca Basescu deține imaginile filmate la Palatul Cotroceni cu Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Basescu…

- Sebastian Ghița a dezvaluit o conversație avuta cu Traian Basescu despre modul in care a fost condamnat, la 10 ani de inchisoare, Dan Voiculescu! Fostul președinte i-ar fi relatat lui Ghița cum Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea s-au dus la Cotroceni și -au spus ca fondatorul Trustului Intact…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, ii da lectii lui Klaus Iohannis. In direct la Romania TV, actualul snator i-a transmis sefului statului sa nu o revoce pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Mai mult, Basescu i-a transmis lui Iohannis cum ar trebui sa o umileasca pe Kovesi.Citeste si: Traian…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a lansat socul serii in direct la Romania TV. Actualul senator spune ca ar exista o legatura foarte stransa intre sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si mogulul Dan Voiculescu. Mai mult, Basescu 'ii face praf' si pe cei de la Antena 3, dar si pe politicienii care ar…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Fostul sef al statului a dezvaluit un episod incredibil din institutia pastorita de Kovesi. Aceasta ar fi promis ca fiica actualului senator, dar si ginerele lui Basescu vor ajunge…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, primeste o lovitura fara precedent. Actualul senator e facut praf chiar de catre un subaltern. Dupa ce l-a umilit in direct la TV anul trecut, Basescu a primit 'o palma' de la Gelu Visan. In direct la Romania TV, Visan 'l-a facut praf' pur si simplu pe seful sau,…

- Mult asteptatul interviu cu sereistul fugit din tara, Sebi Ghita este de o penibilitate maxima. Ramolitul de Ion Cristoiu rade ca un miel prost si pune intrebari a la Gaga gen ce muzica ascultau la chef Laura Codruta Kovesi cu familia Ghita. Voi chiar va bateti joc de noi, de telespectatorii care au…

- Jurnalistul Ion Cristoiu face noi dezvaluiri dupa celebrul interviu video luat fostului deputat fugar, Sebastian Ghita. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, jurnalistul a vorbit despre celebra poza pe care Ghita i-a aratat-o. Cristoiu se jura ca in acea imagine ar fi sefa DNA,…

- Victor Ponta a dezvaluit ca Elena Udrea și Sebastian Ghița l-au vizitat acasa inaintea de numirea Laurei Codruța Kovesi, confirmand, practic, ceea ce afirmase Udrea anul trecut. Fostul premier Victor Ponta a dezvalui intr-un interviu acordat pentru stiripersurse.ro ca decizia numirii in funcție a procurorilor-sefi…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Curg informațiile referitoare la listele negre. Inițial, s-a știut ca ele sunt facute de procurorii DNA. De procurorii din republica procurorilor. Ulterior, s-a aflat ca listele negre cu politicieni care urmau sa fie executați se faceau de catre tandemul Maior-Coldea. De…

- Victor Ponta a relatat vineri, intr-un interviu pentru stiripersurse.ro, cum s-au luat deciziile privind numirile procurorilor-sefi DNA, DIICOT si procurorului general in 2013 - Laura Codruta Kovesi, Alina Bica si Tiberiu Nitu - si a confirmat ceea ce afirmase Elena Udrea in 2017, ca aceasta a mers…

- "Coldea s-a implicat activ in 2014 in campania electorala. A incercat sa-i reduca sansele lui Ponta sa cistige, ridicandu-i socrul in campanie. George Maior nu stia nimic de asta, mi-a spus ca era siderat de intamplare. Actiunea aceea nu a fost programata de mai de mult. Eram si eu candidat. L-am…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, a facut o serie de dezvaluiri incredibile lui Ion Cristoiu in cel de-al doilea episod al interviului video acordat dupa fuga din Romania. Ghita a spus ca ar fi invitat-o la petreceri pe Laura Codruta Kovesi si se lauda si cu poze de la aceste party-uri.Citește…

- Udrea: Am asteptat si eu, ca tot romanul, pozele cu Sebi si Codruta Elena Udrea a reactionat pe Facebook dupa ce fostul parlamentar Sebastian Ghita nu a facut publica o presupusa poza cu Laura Codruta Kovesi, aratand-o doar jurnalistului Ion Cristoiu, caruia i-a acordat un interviu la Belgrad.…

- Sebastian Ghita a continuat seria atacurilor in rafala la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dar si la adresa fostului adjunct SRI, Florian Coldea. Imediat dupa interviul acordat lui Ion Cristoiu, Ghita a intrat in direct la Romania TV si 'i-a distrus' pur si simplu pe cei doi.Citeste…

- "Nu am planuit aceasta fuga sau plecare. Poate ca Parchetul General va verifica daca doamna Kovesi ii coordona pe Onea si pe Negulescu sau doar ii foloseau numele. Intr-o zi sunt curios, cand o sa ma intalnesc cu prietena mea, Codruta, s-o intreb daca intr-adevar a complotat, a gandit impreuna cu…

- "Nu imi dau seama daca au informatii pe care le cunosc, dar nu le spun. Ma intereseaza mai putin partea de cancan, ma intereseaza unde a fost afectata vointa electoratului, unde a fost afectata vointa cetatenilor (...). Nu ma puneti sa fac judecati pe baza de declaratii. Sa mearga pana la capat toti…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, sustine ca cine are ceva de spus despre o eventuala implicare a SRI in politica la "impartirea puterii in Romania" trebuie sa "mearga pana la capat" cu declaratiile. "Nu imi dau seama daca au informatii pe care le cunosc, dar nu le spun.…

- Victor Ponta a vrut sa reacționeze la dezvaluirile lui Liviu Dragnea! Șeful PSD a spus ca George Maior e cel care i-a cerut lui Ponta sa o numeasca pe Laura Codruța Kovesi la șefia DNA. Ponta spune ca Sebastian Ghița are poze de la taierile de porci de la vilele SRI și le-ar putea publica.”Nu…

- "Ce am eu de spus, ceea ce stiu, voi spune in Comisia SRI, nu voi merge acolo nici cu jumatati de adevaruri ca George Maior, nici cu minciuni ca altii, voi spune ce stiu pentru ca am vazut ca se contureaza o istorie romantata. Nimeni nu a facut nimic, toti au fost buni si a venit de undeva din cer…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Cum poate exploda bomba in PSD? Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța…

- Fostul premier Victor Ponta face dezvaluiri, sambata, la Antena 3, despre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost intrebat daca președintele Klaus Iohannis va candida pentru poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului Iohannis,…

- Premiera in televiziune Primul interviu de pe teritoriul altui stat cu Elan Schwartzenberg. Omul de afaceri cu mandat international de arestare rupe tacerea. Si zguduie Romania. Cum se fura televiziunile, cum se pleaca din Romania, cum se negociaza cu politicienii, procurorii si serviciile secrete.…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader spune, in raportul sau care cuprinde 20 de puncte in baza carora isi argumenteaza propunerea de revocare a sefei Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), ca Laura Codruta Kovesi “si-a creat o imagine de erou al luptei anticoruptie”, folosindu-se de buna credinta a cetatenilor…

- Fostul premier, Victor Ponta, s-a dezlantuit la adresa marilor sai dusmani, Laura Codruta Kovesi si Liviu Dragnea. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ponta a denuntat legatura dintre cei doi si a devoalat o intalnire petrecuta acasa la Sebastian Ghita.Citește și: Curtea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca procurorul-sef al DNA, Laura-Codruta Kovesi, a clarificat miercuri, in fata presei, cu multe argumente, aspecte din activitatea institutiei pe care o conduce si a convins pe foarte multi romani "de partea cui este adevarul"."Aceasta iesire a fost…

- Dan Barna, presedintele USR, reactioneaza la conferinta de presa sustinuta miercuri seara de Laura Codruta Kovesi. Liderul USR este de parere ca sefa DNA a fost foarte convingatoare si se declara increzator ca presedintele Iohannis va refuza o eventuala propunere de revocare."(Conferinta)…

- Au fost zile complicate pentru Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA. Aceasta a fost tinta mai multor atacuri lansate de catre personaje importante din PSD. Numai ca nu doar cei din PSD au decis sa o atace ci si alte personaje importante din politica romaneasca. Presedintele USR, Dan Barna,…

- Afaceristul fugar Sebastian Ghița a aparut luni seara la Romania TV, postul fondat de el, pentru a spune ca puterea Laurei Codruța Kovesi, șefa DNA, este ”efemera”. Ghița s-a intrebat și „Cum de nu ati arestat-o pe Kovesi?” aratand ca „Nu au scapare cei de la Parchetul General!”. „Ma intreb daca Augustin…

- Sebastian Ghita si-a iesit din minti pur si simplu in direct la Romania TV. Fostul deputat fugar cere arestarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, si il avertizeaza pe procurorul general, Augustin Lazar. Daca nu face aceasta miscare, este complice cu sefa DNA. Mai mult, Ghita spune ca denuntul din…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, iese din nou la rampa. Acesta lanseaza o noua serie de acuzatii uluitoare la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dar si la adresa procurorului general, Augustin Lazar. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ghita a avut o iesire nervoasa…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, vorbeste pentru prima data de la fuga din Romania din decembrie 2016. In direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, Ghita a reactionat dupa inregistrarile cu Sebastian Ghita prezentate de Vlad Cosma. Ghita a lansat o serie de acuzatii grave la adresafostului…

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV. Presedintele ALDE loveste dur in toti sefii institutiilor de forta. Tariceanu a devoalat ce inseamna pentru el 'statul paralel'. Laura Codruta Kovesi, Florian Coldea si George Maior au fost cei atacati de Tariceanu.Citește…

- Traian Basescu a vorbit marți seara la emisiunea ”Romania 9”, la TVR, despre controversata noapte a alegerilor din 2009. Acesta a raspuns și la intrebarea moderatotului Ionuț Cristache daca ar vedea-o pe Kovesi președintele Romaniei. Fostul sef al statului a mai dezvaluit ca, in seara turului 2 al prezidențialelor…

- Traian Basescu a vorbit marți seara la emisiunea ”Romania 9”, de pe TVR1, despre controversata noapte a alegerilor din 2009. Basescu a dezvaluit ca in seara turului 2 al prezidențialelor nu a discutat cu Laura Codruța Kovesi pe atunci procuror general al Romaniei, care se afla, alaturi de șeful SRI,…

- Traian Basescu le da peste nas celor care il acuza ca a avut relații de prietenie cu șefii serviciilor secrete sau cu alte instituții de forța. La TVR 1, in cadrul emisiunii ”Romania 9”, realizata de Ionuț Cristache, Basescu a dezvaluit ca in seara turului 2 al prezidențialelor din 2009 nu a discutat…