- Momente speciale in familia fostului președinte Traian Basescu. Acesta a scris pe Facebook cum și-a petrecut Ajunul Craciunului."In Ajunul Craciunului ne-am strans toti: nepotei, copii, bunici, parinti si colindatori in jurul bradului. Micuta Anastasia a primit pentru prima data colindatori…

- Elena Basescu a lansat o colecție de haine pentru mame și copii, dedicata ocaziilor speciale din sezonul rece. Fiica cea mica a fostului președinte Traian Basescu spune ca oportunitatea acestui proiect a aparut in urma unei discuții cu creatoarea de moda Iulia Balan. Vezi galeria foto + 4 + 4 Elena…

- "Ecaterina Andronescu, blestemul sistemului de educatie romanesc revine in guvern. Doi oameni au distrus sistemul de invatamant in Romania, ministrul taranist Andrei Marga si socialista Ecaterina Andronescu, prezervand locurile de munca a mii de suplinitori si dascali incompetenti si alungand…

- Fostul presedinte Traian Basescu i-a transmis, pe Facebook, ministrului Justitiei, Tudorel Toader, ca "a incurcat Lazarii" si acum ar avea doua solutii: scuze publice sau demisia. "Tudorel Toader! Domnule profesor, e groasa omule. Ai incurcat Lazarii. Ti-ai scufundat singur propriul raport de revocare…

