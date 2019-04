Traian Băsescu, mesaj surprinzător pe Facebook: O atmosferă care amintește de vechiul PD „București, Romexpo. 7.000 de membri PMP au participat la prezentarea candidaților și a programului PMP pentru Parlamentul European. Entuziasm și o atmosfera care amintește de vechiul PD, oameni care uniți cred in obiectivul de a obține un rezultat bun la alegerile din 26 mai.", a transmis Traian Basescu duminica pe Facebook. Traian Basescu, președintele de onoare al PMP, deschide lista celor 43 de candidați ai partidului la alegerile europarlamentare. Primele 10 locuri PMP pentru alegerile europarlamentare din 26 mai: 1. Traian Basescu (senator PMP)

2. Eugen Tomac… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

