- Parlamentul britanic a respins acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, cu 202 de voturi "pentru" și 432 "impotriva". Membrii Camerei Comunelor din Parlamentul de la Londra au votat, marți seara, pe 15 ianuarie, acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea…

- Hunt a spus ca, in cazul in care acordul sufera o infrangere in parlament, exista o mare probabilitate a unei ‘paralizii a Brexit-ului’ care ar putea duce la stoparea preconizatei retrageri a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar, conform Agerpres. El a adaugat…

- Votul in parlamentul de la Londra asupra acordului privind Brexitul va avea loc marti, 15 ianuarie, a anuntat luni postul BBC, citand surse guvernamentale britanice. Pentru a evita o infrangere in legislativ, premierul britanic Theresa May a fost nevoit, la 10 decembrie, sa reprogrameze pentru saptamana…

- Președintele Romaniei a avut vineri, 14 decembrie a.c., la Bruxelles, o intrevedere cu Prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, doamna Theresa May. Au fost discutate in principal subiecte aflate pe agenda bilaterala și europeana, precum procesul de retragere a Marii Britanii…

- Parlamentul de la Londra incepe marti dezbaterile cu privire la acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, document semnat la 25 noiembrie de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles, noteaza luni www.vox.com, potrivit Agerpres.Guvernul…

- Parlamentul de la Londra se va pronunta pe data de 11 decembrie asupra acordului de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, document semnat duminica de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles, a...

- Spania nu va sustine proiectul de acord intre Uniunea Europeana si Londra privind termenii retragerii Regatului Unit din blocul comunitar daca nu se va specifica in mod clar ca Madridul va putea negocia viitorul teritoriului Gibraltar in mod direct cu Londra, a declarat luni ministrul de externe spaniol…

- Marea Britanie și UE au ajuns la un proiect de acord in privința Brexit, anunța BBC. Documentul a fost agreat de cele doua parți la nivel tehnic, dupa mai multe discuții intense care au avut loc saptamana aceasta. Premierul britanic Theresa May va reuni cabinetul intr-o ședința care va avea loc miercuri…