Traian Băsescu, mesaj categoric pentru PNL Senatorul Traian Basescu a declarat, marti, ca este în favoarea unei coalitii de dreapta care sa sustina la urmatoarele alegeri prezidentiale un candidat unic, dar a adaugat ca problema este "onestitatea PNL-ului".



"Categoric, da, (...) daca se reuseste o coalitie foarte bine. Problema mea este alta, onestitatea PNL-ului. Aduceti-va aminte cum tipa de dragul poporului si cum se dau cu capul de pereti si legile justitiei si sa fim la dispozitia poporului. Pai, domn 'e, a fost un referendum pentru 300 de parlamentari, da ? Legea a fost la vot în 2017.… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Traian Basescu a declarat, marti, ca este in favoarea unei coalitii de dreapta care sa sustina la urmatoarele alegeri prezidentiale un candidat unic, dar a adaugat ca problema este "onestitatea PNL-ului". "Categoric, da, (...) daca se reuseste o coalitie foarte bine. Problema mea este alta,…

- Senatorul Traian Basescu a declarat, marti, ca este in favoarea unei coalitii de dreapta care sa sustina la urmatoarele alegeri prezidentiale un candidat unic, dar a adaugat ca problema este "onestitatea PNL-ului". "Categoric, da, (...) daca se reuseste o coalitie foarte bine. Problema…

- "2018 este cu adevarat momentul cel mai potrivit pentru a reflecta profund si a actiona intetelept pentru prezentul si viitorul natiunii si societatii romanesti. Este momentul asumarii proiectului nostru legitim de tara, adica a modelului nostru de dezvoltare si a cailor de urmat, interne si externe,…

- Liderul deputatilor PNL Raluca Turcan a transmis HotNews.ro clarificari privind legea 29/2018 care anuleaza o serie de obligatii fiscale pentru dezvoltatorii imobiliari, numarandu-se printre initiatorii acestui proiect.

- Fostul președinte Traian Basescu critica legea prin care Parlamentul a șters sumele datorate, cu titlu de impozit și contribuții sociale, de dezvoltatorii imobiliari care au construit blocuri intregi sau chiar mini-cartiere pe „persoana fizica”. „Mafia este transpartinica, indiferent daca ne place sau…

- Legea care permite șterge anumitor datorii legate de vanzarea imobilelor sau de activitațile agricole intra in vigoare duminica. Potrivit avocatnet.ro, legea 29/2018 a fost publicata joi in Monitorul Oficial si isi face efectul la trei zile dupa. Documentul prevede, mai intai, anularea unor…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a scris,joi, pe Facebook, ca ”mafiile transpartinice PNL–PSD functioneaza perfect”, oferind ca exemplu legea prin care se da amnistie fiscala dezvoltatorii imobiliari evazionisti, initiata de parlamentari PNL, printre care si Raluca Turcan si promulgata de Iohannis.

- Presedintele a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea…

- Legea 29/2018, recent promulgata de președintele Klaus Iohannis, anuleaza impozite și contribuții sociale pentru dezvoltatori imobiliari care au construit cvartale de blocuri de birouri și locuințe in cele mai luxoase zone ale țarii și care, pentru a evita plata taxelor catre stat, au construit “pe…

- Legea a fost initiata de patru parlamentari PNL, intre care si Raluca Turcan. "Ma intreb cum de presedintele Iohannis (sau consilierii sai) nu a sesizat aceasta marsavie si a promulgat legea", a mai scris Diaconu. Initiatorii acestui proiect de lege sunt patru deputati PNL: Bogdan-Iulian Hutuca, Claudiu-Vasile…

- Dupa ce președintele Iohannis a anunțat desemnarea noului premier, șeful PSD, Liviu Dragnea i-a mulțumit președintelui și a anunțat programul pentru viitoarea perioada pentru investirea noului...

- Legea pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale mai prevede ca "pentru partidele politice care promoveaza femei pe listele electorale pe locuri eligibile, suma alocata de la bugetul de stat va fi majorata…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, care prevede obligatia amplasarii de panouri de instiintare in cazul spatiilor fara autorizatie de securitate la incendiu. Potrivit…

- Guvernul a dat aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale. Decizia a fost luata in ședința de guvern de miercuri. TVR a obtinut punctul de vedere al Executivului pe acest subiect. Este vorba, mai exact, despre scrisoarea transmisa de catre…

- Legea anti-propaganda, care interzice anumite publicatii ruse in Republica Moldova, a fost promulgata, miercuri, de catre presedintele Parlamentului, Andrian Candu, dupa ce Curtea Constitutionala i-a suspendat din nou prerogativele presedintelui Igor Dodon, care a refuzat sa semneze aceasta lege.…

- Proiectul legislativ fusese adoptat de guvern inca din luna septembrie a anului trecut și mai avea nevoie doar de aprobarea președintelul Iohannis, pentru a fi transpus in practica. Ultimul pas din punct de vedere legislativ, in ceea ce privește transferul Institutului Cantacuzino de la Ministerul…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc afirma ca ar prefera "un presedinte mediator decat jucator", referindu-se la unele afirmatii ale sefului statului de la sedinta de vineri a plenului Consiliului Superior al Magistraturii, care s-a reunit pentru a-si alege noua conducere. Citeste si: Elena Udrea…

- "Domeniul privind apararea, protectia si promovarea drepturilor copilului este coordonat de un adjunct al avocatului Poporului, denumit in continuare Avocatul Copilului. Avocatul Copilului, sub coordonarea Avocatului Poporului, actioneaza in scopul promovarii si protejarii drepturilor copiilor in varsta…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice. Guvernul a adoptat in august…

- Firmele aflate in insolventa sau care au datorii peste un anumit plafon vor fi obligate la plata TVA-ului defalcat. Presedintele Klaus a promulgat, astazi, Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA. Plata defalcata a TVA va fi optionala pentru toti agentii…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii privind pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23 2017 privind plata defalcata a TVA, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit Agerpres.ro, Camera Deputatilor a adoptat pe 13 decembrie legea privind plata…

- Nicolae Dica, antrenorul FCSB, a vorbit despre situația atacantului Denis Alibec, 26 de ani, și a dezvaluit in ce condiții mai poate evolua sub comanda sa, in a doua parte a sezonului. "Daca din ianuarie, Denis Alibec va fi un alt jucator și daca va munci la antrenamente și va avea evoluții bune, atunci…

- Tudor Chirila, una din vocile strazii, considera ca presedintele Iohannis trebuie sa actioneze in cazul atacului coalititiei PSD-ALDE la legile justitiei. „Din pacate, zilele astea romanii par mai interesati...

- PNL a depus o constestație la CCR pe prima dintre legile justiției care a trecut de Parlament! Este vorba despre legea rasunderii magistraților. Fost președinte interimar al PNL, Raluca Turcan catalogheaza drept act infracțional ceea ce fac cei de la PSD și ALDE.”Scopul e de a intra in cadru…

- Liberalii au depus la Curtea Constituționala sesizarea privind modificarile la Legea de functionare a Agentiei Nationale de Integritate (ANI), adoptata de Parlament și prin care inceteaza deciziile de incompatibilitate emise de instituție in perioada 2007-2013, a anunțat liderul deputaților PNL, Raluca…

- "Respectarea drepturilor omului, acceptarea si fructificarea diversitatii, consolidarea statului de drept si a democratiei liberale sunt garantii ale dezvoltarii umane si ale pacii sociale. Aceste valori si principii dau continut actiunii in spatiul public. Va chem, dragi concetateni, ca in ele sa…

- Primaria Tg-Jiu justifica, intr-un amplu comunicat de presa, necesitatea achiziționarii unui teren de 2.000 de mp pe strada Geneva in vederea amenajarii unei parcari. ”Pe de o parte, demersurile autoritaților abilitate de includere in Patrimoniul Mondial UNESCO a Ansamblului Monumental ”Calea Eroilor”,…

- "Eu cred ca se va ajunge la un acord. (...) Este un document foarte tehnic deja si un document care pe noi ne satisface fiindca, de exemplu, problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata, sigur si pentru ceilalti, nu doar pentru romani, si multe alte probleme. Problema…

- Avionul militar Spartan cu sicriul Regelui Mihai a ajuns miercuri, la ora 11, in Romania. La Aeroportul Otopeni sunt prezente fiicele Regelui, reprezentanti ai presedintiei si ai guvernului, dar si fostul principe Nicolae, insoțit de logodnica sa. Va avea loc si o ceremonie militara pentru Majestatea…

- Coaliția majoritara din Parlament dorește sa grabeasca votul pe prima dintre legile justiției. Votul programat pentru maine va fi mutat pentru astazi, ceea ce starnește mania opoziției, care incerca sa organizeze proteste in fața Parlamentului, pentru maine, cand era programat votul.Președintele…

- TOP muzicieni cu cele mai mari venituri in 2017 | VIDEO Rapper-ul american Diddy ocupa prima pozitie in topul muzicienilor cu cele mai mari venituri in 2017, cu 130 de milioane de dolari, potrivit unui clasament intocmit anual de revista Forbes. „Sunt o persoana de conditie medie", declara…

- "In orice democrație, Constituția este expresia cea mai inalta a valorilor unei națiuni și asigura acea legatura de incredere intre cetațeni și instituțiile statului, esențiala pentru dezvoltarea solida și durabila a oricarei societați. Sub imperiul Legii Fundamentale, de la a carei adoptare…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Minoritaților Naționale din Romania. Legea prevede instituirea pe 18 decembrie a Zilei Minoritaților Naționale din România ca sarbatoare naționala. "Anual,…

- „Imi doresc ca societatea, dar si Opozitia, sa fie solidare, sa dam un semnal de forta ca acest abuz institutional al PSD poate fi oprit (...) Oamenii sunt deja in strada si resping acest comportament abuziv al PSD (...) E o stare de disperare si de tensiune generata de groaza PSD ca in societatea…

- Jurnalistul Catalin Striblea, prezentatorul matinalului de la Digi FM, care poate fi ascultat, de luni pana vineri, de la 06:30 la 10:00, comenteaza pe blogul sau incidentele de la protestele de sambata, din Piața Victoriei.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat marti decretul pentru promulgarea Legii privind infiintarea Universitatii Adventus din Cernica, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. In actul normativ, initiat de Guvern, se prevede ca Universitatea se va infiinta prin transformarea Institutului…

- ”Romania este totuși un stat suveran. Expresia suveranitații poporului roman o reprezinta Parlamentul. Ori din punctul asta de vedere e inacceptabil sa folosești formule de genul ”cerem Parlamentului Romaniei sa respinga niște propuneri”. Așa ceva nu se poate face. Niciun stat nu poate cere nimic…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind achiziționarea sistemului de rachete Patriot, potrivit Administrației Prezidențiale. Astfel, șeful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea "Capabilitații de aparare aeriana cu baza…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a promulgat, sambata, legea care permite ca orice institutie internationala de presa sa fie desemnata drept agent din strainatate , ca reactie fata de inregistrarea sub aceasta desemnare a postului RT in Statele Unite.

- Legea pentru cumpararea rachetelor "Patriot" urmeaza sa fie promulgata Presedintele României, Klaus Iohannis. Foto: Arhiva. Presedintele Klaus Iohannis a dat asigurari ca va promulga legea privind achizitionarea rachetelor Patriot imediat ce o…

- Initiativa legislativa depusa in luna mai de deputatii PNL Florin Roman si Raluca Turcan si care prevede ca refuzul unui loc de munca oferit sau perticiparea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala conduce la suspendarea dreptului la ajutorul social a fost…

- PSD și ALDE manifesta un dispreț sfidator, in forma continuata, fața de legi vitale ale statului roman, demonstrand ca agenda celor care guverneaza Romania este una strict personala, fara legatura cu buna guvernare, cu statul de drept, cu problemele de zi cu zi ale cetațenilor romani. 15…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus ca parlamentarii Uniunii nu vor vota moțiunea de cenzura, chiar daca modificarile fiscale au fost facute anapoda, pentru ca nu se înțelege bine cu liberalii. ”La prima vedere, sunt niste masuri neoliberale. Transferul…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor masuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acțiuni deținute de catre statul roman la societațile…

- Orice intenție a Guvernului de ajutorarea a familiilor tinere în soluționarea problemei locative este salutabila. Însa totodata este necesar sa ne asiguram ca bunele intenții sunt și bine implementate, și în rezultat vom obține cea ce ne-am dorit, scrie pe blogul sau economistul…

- O noua lege din China prevede ca lipsa de respect fața de imnul național poate fi pedepsita cu pâna la trei ani de închisoare, a anunțat sâmbata Xinhua, relateaza AFP și DPA, citate de Agerpres. Legea a fost adoptata sâmbata de Comitetul permanent al Congresului Național…

- Potrivit legii, vor fi scutite de la plata impozitelor cladirile si suprafetele de teren aferente care sunt clasate drept monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee sau case memoriale, indiferent de proprietar, si care au fatada stradala si principala renovata sau reabilitata, cu exceptia…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat marți o lege referitoare la majorari salariale pentru anumite categorii de personal platit din fonduri publice. Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG…