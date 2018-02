Traian Basescu: Legile justitiei aduc cateva lucruri bune. PMP nu le va vota, nu e treaba noastra sa trecem legile PSD-ului

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP Traian Basescu a afirmat, vineri, la Sinaia, ca modificarea legilor justitiei aduce si ”cateva lucruri bune”, cum ar fi separarea carierei magistratilor, consolidarea Inspectiei Judiciare, infiintarea unei structuri speciale care sa ii ancheteze pe procurori si judecatori, dar afirma…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu sacrifica, in mod iresponsabil, obiectivele europene strategice ale Romaniei, afirma PNL intr-un comunicat de presa remis miercuri seara, facand referire la avertismentul dat la Bruxelles de presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, potrivit caruia…

- "L-am asigurat pe presedintele Romaniei ca ne-am luat angajamentul ca MCV sa fie incheiat si vreau sa-mi respect acest angajament. Locul meritat de Romania este in Schengen si aceasta comisie nu va inceta pana cand MCV nu va fi incheiat si pana cand Romania nu va fi recunoscuta in mijlocul statelor…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a citit luni seara, intr-o emisiune televizata, fragmente dintr-un Raport care a stat in spatele comunicatului Comisiei Europene despre legile justiției. Informația a fost prezentata, in premiera, saptamana trecuta, de „Evenimentul zilei”.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca in perioada urmatoare va fi facuta publica o informatie catalogata mincinoasa care a fost transmisa oficial din Romania catre CE. "Noi vom prezenta zilele urmatoare o minciuna transmisa oficial de aici. Pentru noi si pentru comisie este important sa…

- Liderul PMP Traian Basescu a declarat ca modificarile aduse legilor justiției sunt in cea mai mare parte „necesare” si ”aparent corecte” și ca a citit „cu creionul in mana” schimbarile aduse legilor 303 (referitor la statutul magistraților), 304 (despre organizarea judiciara) și 317 (in legatura cu…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca modificarile aduse legilor justitiei în Parlament sunt necesare în cea mai mare parte si &"aparent corecte&", CCR urmând sa se pronunte asupra acestora,

- Fostul presedinte Traian Basescu a intervenit telefonic in cadrul emisiunii "Dosar de Politician" si a comentat subiectul emisiunii, aratand faptul ca Iohannis nici daca ar vrea nu ar putea supune la vot intr-un scrutin temele controversate ale momentului: legile justitiei si modificarile la codurile…

- "Cred ca intre timp trece de la entuziasmul stradal la realismul functiei. Nu ai cum sa supui referendumului legile justitiei. Ce articol din codul penal sa il supui referendumului, ce principiul din legile de functionare a justitiei sa le supui referendumului? Sunt lucruri care se pot si care nu…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Traian Basescu, a declarat marti seara ca legile Justitiei trebuie ajustate dupa ce 12 ani "aproape" au fost neatinse, insa trebuie stavilit...

- „Acum cateva minute, USR a depus contestatie la Curtea Constitutionala pe cele trei legi ale Justitiei. Asteptam cu interes analiza acestor contestatii si decizia Curtii. USR a promis ca va folosi toate instrumentele legale si toate parghiile pe care le are la dispozitie pentru a incerca sa amane…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a spus, luni, jurnalistilor, ca nu crede ca legile justitiei ar trebui comparate cu un porc, referindu-se la afirmatia presedintelui Klaus Iohannis care a spus ca majoritatea parlamentara s-a grabit sa ingrase porcul in ajun cu legile justitiei.

- Președintele Comisiei pentru legile justiției, Florin Iordache, raspunde, dupa ce șapte ambasade extrem de importante și-au exprimat ingrijorarea cu privire la legile justiției și acuza ca nu au primit proiectele legilor justiției, așa cum li se promisese. Iordache susține ca ”nu am treaba cu ambasadele”…

- Presedintele organizatiei Alba a Partidului Social Democrat (PSD), deputatul Ioan Dirzu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca, probabil, seful statului nu o sa promulge legile Justitiei, caz in care se va face "efort serios" ca "orice inadvertenta" sa fie "remediata" de catre Parlament. …

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionel Danca, a precizat ca reprezentantii ONG-urilor care s-au intalnit, miercuri, cu premierul Mihai Tudose, ar fi trebuit sa-i ceara demisia, aceasta fiind „singura cerere indreptatita”. „Singura cerere indreptatita a protestatarilor din strada impotriva modificarilor la…

- Presedintele partidului european ALDE, eurodeputatul olandez Johannes Cornelis van Baalen, a declarat, joi, ca exista ingrijorare la nivelul formatiunii sale privind modificarea legilor justitiei din Romania si ca intentioneaza sa vina la Bucuresti pentru a discuta in acest sens cu premierul Mihai…

- Florin Iordache: Nu este necesar avizul Comisiei de la Veneția, legile justiției intaresc lupta anticorupție Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a sustinut joi ca in ceea ce priveste modificarea celor trei acte normative care stau la baza…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca Guvernul si majoritatea parlamentara PSD-ALDE ar face o mare greseala sa ignore avertismentul dat de presedintele PPE, Joseph Daul, cu privire la legile Justitiei. "Atragem atentia Guvernului si majoritatii guvernamentale PSD-ALDE asupra deciziei…

- „Daca cineva iși imagineaza ca nu vor exista urmari (dupa adoptarea legilor justiției - n.r.) e pur și simplu cazut din luna. Nu vom fi mai respectați și nu se va considera ca am consolidat statul de drept”, a spus Klaus Iohannis in cadrul unei intalniri la Cotroceni cu jurnaliștii la Palatul Cotroceni,…

- Opozitia a încercat scoaterea de pe ordinea de zi a Senatului, liderul PMP, Traian Basescu, propunând chiar scoaterea proiectelor care vizeaza legile Justitiei din ordinea de zi a acestei sesiuni. Proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statului magistratilor a fost adoptat…

- Orban, catre Tudose: Legile justitiei, casapite; Nu stati cu mainile incrucisate Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta…

- Scandal in Senat, pe legile justiției. Președintele PMP, Traian Basescu a cerut in ședința de plen in care pe ordinea de zi se afla toate cele trei proiecte din pachetul de reforma a justiției, deși nu au rapoartele finalizate, sa se retraga din dezbatere aceste legi. Propunerea a fost respinsa, iar…

- Opozitia a incercat scoaterea de pe ordinea de zi a Senatului a proiectului de modificare a Legii 303/2004 privind Statului magistratilor, liderul PMP, Traian Basescu, propunand chiar scoaterea proiectelor care vizeaza legile Justitiei din ordinea de zi a acestei sesiuni.

- 50 de judecatori și procurori constanțeni au protestat timp de jumatate de ora in fața Judecatoriei Constanța, manifestandu-și astfel dezaprobarea fața de modificarile aduse legilor justiției. Magistrații au protestat intre 10:30 și 11:00, iar activitatea instanțelor a fost asigurata conform legii,…

- Președintele comisiei speciale privind legile justiției, Florin Iordache, a anunțat, joi dimineata, la debutul intrunirii in care ar fi trebuit sa fie dezbatute modificarile propuse la un proiect de transpunere a directivei europene in Codul de procedura penala privind consolidarea anumitor aspecte…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei, condusa de social-democratul Florin Iordache, a adoptat marti un amendament la legea 317/2004 privind functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), potrivit caruia presedintele sectiei de judecatori a Consiliului este de drept presedintele…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, 'da de pamant' cu cei din coalitia PSD - ALDE. In direct la Romania TV, actualul senator a criticat la scena deschisa legile justitiei promovate si votate de catre cei de la Putere. Basescu i-a facut praf pur si simplu atat pe cei de la Putere, cat si pe cei de…

- Președintele TNL, deputatul Mara Mareș, a atras atenția asupra faptului ca Liviu Dragnea trateaza legile justiției ca și cum ar fi moșia sa personala din Teleorman și a anunțat o serie de acțiuni ale tineretului liberal in contextul actual:“Este regretabil ca Liviu Dragnea trateaza legile…

- Protest la Parlament | Deputat UDMR: "Mi-am adus aminte de iunie 90 cand Iliescu le-a multumit minerilor". Reactia USR Deputatul UDMR Marton Arpad a precizat, joi, ca a vazut la televizor cum unul dintre liderii USR a multumit, miercuri, protestatarilor care au venit la Parlamentului, fapt care…

- Parlamentarii din Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei au aprobat un amendament potrivit caruia se considera vechime in magistratura perioada in care o persoana a exercitat functia de notar de stat."Constituie vechime in magistratura perioada in care o persoana a exercitat…

- Eurodeputata Renate Weber, membra a grupului ALDE din Parlamentul European, a apreciat marti, in cadrul unei intalniri cu jurnalisti romani, ca in actuala disputa legata de pachetul privind legile justitiei poarta o responsabilitate atat fostul presedinte Traian Basescu, pentru ca a sporit prerogativele…

- Comunicatul Departamentului de Stat al SUA a starnit, așa cum era de așteptat, reacții controversate și discuții aprinse. Presedintele UNJR, Dana Girbovan, a declarat ca in comunicatul Departamentului de Stat nu se face vreo solicitare Parlamentului de retragere a legilor justitiei, afirmand ca ambasada…

- Orban: Eu exprim pozitia oficiala a PNL, Predoiu a exprimat un punct de vedere individual Presedintele PNL Ludovic Orban a precizat, marti, ca el este cel care exprima pozitia oficiala a patidului si ca deputatul PNL Catalin Predoiu a exprimat un punct de vedere individual referitor la comunicatul Departamentului…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, marți, ca nu vor putea fi adoptate modificari la legile justiției care sa fie echilibrate și acceptate pe plan intern și internațional, cat timp Liviu Dragnea ramane președintele Camerei Deputaților. "Am spus deja un lucru simplu și rațional…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac arata, intr-o postare pe Facebook, ca mesajul Departamentului de Stat al SUA referitor la modificarea legilor justitiei in Parlamentul de la Bucuresti nu poate fi ignorat, chiar daca a fost formulat intr-o maniera mai putin diplomatica.”Mesajul Departamentului…

- Comisia speciala condusa de Florin Iordache (PSD) a decis, vineri, sa aduca o noua modificare Statutului judecatorilor și procurorilor, in sensul restrangerii atribuțiilor șefului statului.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca PNL va solicita un punct de vedere Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste modificarile p ecare PSD si ALDE intentioneaza sa le aduca legilor justitiei, el adpugand ca va invita Comisia sa faca o vizita in Romania.

- Comisia speciala care se ocupa de legile din domeniul justiției a respins, miercuri, propunerea PNL de solicitare a unui aviz din partea Comisiei de la Veneția pe proiectul de modificare a legilor justiției și de realizare a unui studiu de impact pentru același proiect. Propunerile au venit in timp…

- Ludovic Orban: Se vrea schimbarea sefilor de parchete. Sunt in stare sa suspende presedintele Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti seara, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a actionat „ca un smecher” atunci cand a inaintat proiectul de modificare a legilor justitiei Comisiei…

- Social-democrații vor ca legile justiției sa fie aprobate de Parlament în maximum trei saptamâni. Unul dintre subiectele delicate îl reprezinta definirea abuzului în serviciu. Președintele PSD, Liviu Dragnea, în acord cu baronii locali ai partidului, …

- Plenul comun al Parlamentului a aprobat luni, cu 198 de voturi "pentru" si 119 "impotriva", modificarea regulamentului Comisiei speciale privind sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislatiei in domeniul Justitiei, astfel incat actele normative cu incidenta asupra Justitiei sa…