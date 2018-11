Fostul presedinte a aratat ca in momentul numirii lui Kovesi in fruntea DNA in 2013 nu s-a tinut cont de niciun dosar de candidatura, ci a fost vorba doar de o propunere de la Victor Ponta, pe atunci premier si ministrul interimar la Justitie, si numire din partea lui.

"Vad argumentul asta stupid cu dosarul care a fost incomplent. In ce lege scrie cum e dosarul? In legea 303 scrie foarte clar ca ministrul Justitiei propune, CSM da un aviz consultativ si presedintele aproba. Ca pe etajele inferioare se creaza tot felul de proceduri, vreau sa va spun ca in dosarul lui Kovesi nu a exista…