Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a declarat, duminica la Chișinau, ca doar unirea cu Romania va aduce Republica Moldova in Uniunea Europeana și va scoate țara „dintr-o zona gri”. El a adaugat ca unirea se va produce, in ciuda faptul ca obtuzitații unor oameni politici.Citește și: Negocieri la sange intre PSD…

- Traian Basescu a declarat, duminica la Chișinau, ca doar unirea cu România va aduce Republica Moldova în Uniunea Europeana și va scoate țara „dintr-o zona gri”, transmite Mediafax.„Unire, unire. O facem. Sa știți ca este o bucurie sa mergi în adunari și sa se…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a plecat joi subit la Moscova, fara vreun anunt public al presedintiei, ulterior aflandu-se ca ar fi insotit in aceasta vizita de lidera Partidului Socialistilor (PS), Zinaida Grecianii, in conditiile in care presa de la Chisinau speculeaza ca aceasta…

- George Simion, candidat independent la alegerile europarlamentare din 26 mai, isi depune joi, la ora 16:00, la Biroul Electoral Central (BEC) lista de semnaturi de sustinere si cea de candidati pentru Parlamentul European. Sub sloganul „Romania Mare in Europa‟, liderul mișcarii unioniste a anunțat in…

- SUA sunt gata sa coopereze cu orice guvern ce va fi format in Republica Moldova, care isi va trasa drept obiectiv imbunatatirea vietii cetatenilor, dezvoltarea unor institutii guvernamentale puternice, a unor mecanisme anticoruptie mai credibile si a unui sistem judiciar mai independent, a declarat…

- Klaus Iohannis a spus ca moldovenii sunt un alt popor. Adica nu sunt una cu romanii. Așa suna toate știrile „dintr-o anumita parte a presei” ca sa folosesc o expresie de pe vremea cand Ion Iliescu avea primul mandat. Adica de undeva din strafundurile manipularii. Știu ca unirea cu Republica Moldova…

- Autoritatile de la Chisinau au o pozitie ferma in relatiile cu Federatia Rusa si nu vor mai permite sfidarea integritatii teritoriale ale Republicii Moldova. Acest lucru se confirma prin decizia de a-l rechema pe ambasadorul tarii noastre la Moscova, Andrei Neguta.

- În Republica Moldova a aparut un curent de opinie, care încearca sa promoveze ideea ca puterea trebuie obținuta prin metode violente și nu în urma alegerilor. Jurnalistul roman Victor Nichitus considera ca acest curent este alimentat de serviciile secrete de la Moscova, care încearca…