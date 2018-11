Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a declarat, duminica la Romania Tv, ca parte din Opoziție nu dorește cu adevarat o moțiune de cenzura impotriva Guvernului, adaugand ironic ca poate aceasta va fi depusa in noapte de Revelion, de Craciun sau poate chiar anul viitor, la Paște.Intrebat, duminica seara la Romania…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Iași, ca Opoziția va stabili data la care va depune moțiunea de cenzura impotriva Guvernului, dupa 1 decembrie, precizand ca PNL inca nu au ajuns la numarul necesar de parlamentari pentru a caderea Cabinetului Dancila, scrie Mediafax.„Suntem…

- "Vom depune motiune de cenzura, motiunea de cenzura e si mai aproape, vom intensifica negocierile asftel incat sa marim sansele de adoptare a unei motiuni de cenzura. Dupa demisia ministrului Afacerilor Europene, nu ca ar fi fost pregatit acest Guvern pentru a prelua presedintia Consiliului UE, dupa…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, cere demisia premierului Viorica Dancila, dupa rezoluția adoptata de PE„Guvernul Dancila si majoritatea parlamentara condusa de Dragnea si Tariceanu primesc astazi o condamnare cu suspendare din partea UE. Raportul adoptat de Parlamentul European cu privire…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat, miercuri, ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ar trebui sa demisioneze din Parlament, dupa ce acesta a fost acuzat de DNA ca a primit mita de 800.000 de dolari de la companii austriece. „Caline, iti dau un sfat pretios! Cred ca ar fi bine pentru…

- PMP intentioneaza sa initieze o motiune de cenzura impotriva Guvernului, considerand ca actuala putere "s a compromis definitiv", dupa consultarile cu presedintele Klaus Iohannis pe tema justitiei. Deputatul PMP de Constanta Robert Turcescu a fost membru in delegatia prezenta miercuri la Cotroceni.…

- ”Dnul Iordache, trebuie sa stiti, ca in plenul Comisiei de la Venetia, probabil fiind literalmente zdrobit de analiza critica facuta de experti, a solicitat Comisiei de la Venetia asistenta Comisiei in elaborarea modificarilor pentru transpunerea in legislatie a recomandarilor Comisiei de la Venetia.…

- Fostul presedinte Traian Basescu este de parere ca acum este momentul pentru ca opozitia sa depuna o motiune de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila. Basescu spune ca, indiferent daca motiunea va avea sau nu succes, ea reprezinta un “gest politic obligatoriu”, iar argumente pe care…