Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat luni ca partidul l-ar sustine pe presedintele Klaus Iohannis la viitoarea presedintie a Consiliului European, asa cum a sustinut fostul presedinte Traian Basescu, dupa ce la Congresul PSD din 10 martie a fost adoptata o conventie pentru sustinerea unui candidat…

- Cristian Tudor Popescu a declarat ca "Liviu Dragnea nu poate fi nici premier, nici presedinte, asa ca vrea sa ramana seful PSD, iar Viorica Dancila are rolul de a bloca postul nr. 2 in partid, ea fiind solutia perfecta pentru a face liniste in partid"."Uitati care e situatia cu Dragnea. Ce…

- Motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului Educatiei, Valentin Popa, prin care i se reproseaza, printre altele, intarzierile la plata salariilor si lipsa banilor, situatie care poate duce la demisii, comasari si inchideri de scoli, a fost respinsa miercuri de plenul Camerei Deputatilor, cu…

- Un grup de intelectuali din Republica Moldova ii adreseaza președintelui Igor Dodon o scrisoare prin care solicita anularea deciziei de retragere a cetațeniei Republicii Moldova lui Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei și președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale.

- Soc pe scena politica romaneasca! Dreapta va fi faramitata din nou, printr-o miscare de ultima ora a unora dintre vechii lideri ai Partidului Democrat Liberal, in frunte cu Adriean Videanu, Emil Boc si Anca Boagiu de a reinfiinta PDL-ul portocaliu! Iar fosta formatiune de suflet a lui Traian Basescu…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a spus marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a relatat ca in urma unei discutii cu o persoana care in 2005 lucra la Presedintie, iar in prezent ar fi parlamentar PNL, a aflat ca pe biroul presedintelui Traian Basescu se aflau redate convorbiri…

- In urma cu putin timp Elena Bapsescu a recunoscut pe pagina sa de socializare ca este insarcinata. "In doar trei luni, mi se va indeplini astfel dorinta de a avea cel putin trei copii. Eu si Catalin suntem foarte bucurosi si, fara sa aveti parte de imagini de la nunta, deoarece am trait o…

- Fostul președinte, Traian Basescu, intervine in scandalul momentului. In timp ce opinia publica și oficialii analizeaza diferite opțiuni, argumente și soluții cu privire la dezvaluirile fostului deputat Vlad Cosma despre practici ilicite din cadrul DNA Ploiești, liderul PMP intervine cu un sfat crucial…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, spune ca nu a vazut inregistrarile in care fostul deputat PSD Vlad Cosma acuza procurorii de la DNA Ploiești ca ar fi fabricat probe in anumite dosare. Imaginile au fost difuzate de catre Antena 3. Intrebat daca el crede ca procurorul-sef al…

- In Romania, 76% dintre cupluri se declara fericiti in relatia de cuplu si isi pun banii la comun, comparativ cu aproximativ 50% dintre europeni care fac acelasi lucru, potrivit unui studiu. Unul din cinci (21%) europeni ar ascunde unele cheltuieli, economii sau datorii de partenerii lor, in anumite…

- In sistemul public din Romania sunt prea mulți angajați. Constatarea ii aparține ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici. Intr-o emisiune televizata, acesta a mai spus ca s-a ajuns in situația ca mai mulți sa controleze decat sa lucreze.Traian Basescu continua ofensiva la adresa lui Dragnea:…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca in Dosarul ”EADS” am putea asista la prescripția faptelor, similar cu ce s-a intamplat in Dosarul ”Microsoft” unde șapte foști miniștri au scapat de acuzații. ”Și cazul EADS este la fel de grațiat. In EADS sunt opt firme și foarte…

- * Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat convocarea unei reuniuni a Comitetului Executiv National miercurea viitoare, aceasta fiind precedata de un Birou Permanent National al partidului care va avea loc luni. Dragnea a dezmintit existenta "unor executii" in PSD, anuntate de "prosti" pe "tot…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a inaintat premierului Viorica Dancila, ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de invatamant romanesc, in…

- USR cere demisia ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pentru inechitatile produse de Legea salarizarii, sustinand ca aceasta a refuzat sa-si asume acest proiect si a pasat responsabilitatea Parlamentului, potrivit unui comunicat de presa. „Luna februarie a adus factura pentru Legea salarizarii,…

- Traian Basescu: Daddy, opreste-o pe Olguta cu “revolutia” pensiilor Fostul presedinte Traian Basescu cere suspendarea "revolutiei fiscale" ca urmare a efectelor negative pe care le constata si ii recomanda lui Liviu Dragnea sa o opreasca pe Lia Olguta Vasilescu de la "revolutia pensiilor". "Daddy,…

- Presedintele Partidului Mișcarea Populara, Traian Basescu, a declarat, ieri seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice.

- Declara doamna Gabriela Dobrota, vicepreședinte al PMP Romania Ați participat, doamna vicepreședinte, la lucrarile unui nou Consiliu Național al PMP… Era normal, nu? La Sinaia, vineri, 2 februarie, ne-am intalnit, din nou, toți membrii Consiliului Național, in frunte cu președinții Traian Basescu și…

- Presedintele PMP Traian Basescu a afirmat, vineri, la Sinaia, ca modificarea legilor justitiei aduce si ”cateva lucruri bune”, cum ar fi separarea carierei magistratilor, consolidarea Inspectiei Judiciare, infiintarea unei structuri speciale care sa ii ancheteze pe procurori si judecatori, dar afirma…

- Traian Basescu a spus într-o postare pe pagina personala de Facebook ca decizia Guvernului de a renunta la protectia SPP, “argumentata cu bârfe de partid”, demonstreaza cum va fi guvernarea Vioricai Dancila - “Daddy ordona, Vasilica executa”. Basescu afirma…

- Fostul președinte Traian Basescu și actualul lider al PMP a declarat, luni, in plenul reunit al celor doua Camere ca in Guvernul Dancila sunt doar doi-trei oameni valorosi, alti cativa oameni bolnavi, „cu coloana flexibila” si altii care vorbesc cu dificultate limba romana, la aceasta ultima categorie…

- Liderul PSD Suceava, Ioan Stan, a declarat despre balbele ministrului propus al Educatiei, Valentin Popa, ca "poate un pic mai degajat", dar ca nu ii pune la indoiala calitatile, afirmand ca nu este "un necunoscut", ci este rectorul unei universitati care a promovat "in ultimul timp, cel mai tare".

- Liderul PMP, Traian Basescu, critica vehement desemnarea lui Valentin Popa pentru functia de ministru al Educatiei, transmitandu-i presedintelui PSD, Liviu Dragnea, sa isi ia ”analfabetul la partid” si sa nu ne pricopseasca nici cu ”groparul educatiei, numita Cati Andronescu”.Citește și: VIRAL…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca istoricul Neagu Djuvara a plecat ”la stele”, insa a lasat poporului roman opera sa, ”dragostea pentru tara, pentru oamenii acestui pamant”.

- Fostul presedinte Traian Basescu a criticat vehement modificarile facute la conflictul de interese prin legea ANI, dar si anumite prevederi ce vor sa fie introduse in codurile penale prin diverse amendamente sustinute de PSD-ALDE. Modificarile propuse de catre deputatul PSD Catalin Radulescu au fost…

- Traian Basescu a vorbit marți seara la emisiunea ”Romania 9”, de pe TVR1, despre controversata noapte a alegerilor din 2009. Basescu a dezvaluit ca in seara turului 2 al prezidențialelor nu a discutat cu Laura Codruța Kovesi pe atunci procuror general al Romaniei, care se afla, alaturi de șeful SRI,…

- Fostul președinte roman, Traian Basescu ramine in continuare fara cetațenia Republicii Moldova, noteaza NOI.md. O decizie in acest sens a fost luata astazi de magistrații Judecatoriei Chisinau (oficiul Sectorului Botanica), dupa ce au fost audiate ultimele declaratii ale partilor. Sentința este cu drept…

- "Argumentul suprem este invocarea art. 103 din Constitutie, fals interpretat de artistii dezinformarii si santajul mincinos al suspendarii. In realitate, Presedintele Romaniei avea marja constitutionala suficienta pentru a respinge nominalizarea facuta de Daddy. Poate coristii reusesc…

- Atributiile sefului Corpului de control al prim-ministrului vor fi preluate de Marcelica Paun, director al Directiei juridice si administrative. Bogdan-Cosmin Stefan a fost numit sef al Corpului de control al prim-ministrului de catre premierul demisionar Mihai Tudose, in 23 august 2017.

- Carmen Dan a fost marul discordiei in ultimele zile guvernul Tudose, dupa solicitarea premierului de a-i cere acesteia demisia. In cele din urma chiar primul-ministru a fost cel care a demisionat, iar Carmen Dan a declarat la finalul sedintei CEx: "Am facut ceea ce trebuia facut". Citeste…

- Presedintele PMP, Traian Basescu subliniaza într-o postare pe pagina sa de Facebook ca potrivit Constitutiei, ''în disputa dintre un membru al guvernului si premier, îi da întotdeauna dreptate prim-ministrului, care are instrumentul propunerii de revocare a ministrului,…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), senatorul Traian Basescu, i-a sugerat duminica seara premierului Mihai Tudose ca, odata cu restructurarea Guvernului, sa constituie un minister al reintregir...

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), senatorul Traian Basescu, i-a sugerat duminica seara premierului Mihai Tudose ca, odata cu restructurarea Guvernului, sa constituie un minister al reintregirii tarii. Basescu a declarat ca Romania trebuie sa ceara anularea pactului Ribbentrop-Molotov,…

- "Fondul acestei dispute publice nemaiintalnite pana acum arata inca o data, la doar cateva luni de la episodul Grindeanu ca PSD-ul lui Dragnea este incapabil sa tina fraiele unei guvernari stabile, lansandu-se in mod continuu in razboaie de interese ale diverselor gasti de putere din partid.…

- Fostul presedinte Traian Basescu ii transmite premierului Tudose sa fie prim-minitru, nu „gainar de Brailita” si sa ii ceara institutional demisia ministrului de Interne Carmen Dan, fara sa o umileasca si fara sa practice jocuri politice pe seama Politiei Romane.

- Fostul presedinte Traian Basescu ii transmite premierului Tudose sa fie prim-minitru, nu "gainar de Brailita" si sa ii ceara institutional demisia ministrului de Interne Carmen Dan fara sa o umileasca si fara sa practice jocuri politice pe seama Politiei Romane. Basescu ii cere si ministrului Afacerilor…

- Fostul președinte, Traian Basescu, intervine in scandalul momentului. Liderul PMP condamna prin cuvinte dure repercusiunile pe care „lupta de putere” dintre premierul Mihai Tudose și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea o are asupra funcționarii statului.

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri, la Antena 3, ca daca ministrul Carmen Dan isi depune demisia o va accepta, motivand ca nu poate munci cu un ministru care a mintit in legatura cu situatia privind inlocuitorul sefului Politiei Romane.

- Sociologul Marius Pieleanu lanseaza un atac neașteptat la adresa ministrului de Interne, Carmen Dan. Pieleanu arata ca declarația de presa prin care ministrul de Interne a cerut demiteri in sistem a fost mai degraba a unui om ”care se vaita la televizor” și nu a unui șef care ordona și dispune subalternilor.…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anunțat, intr-o postare joi pe Facebook, ca și-a propus ca in 2018 sa lucreze pentru dezvoltarea capabilitaților medicale operaționale. El a vizivat joi facilitatile care se construiesc la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”, unde anul…

- Microfonul pe care ministrul de Interne Carmen Dan spune ca l-a gasit in locuința sa ar fi fost pus de o persoana privata și este un aparat chinezesc, potrivit unor surse din ancheta. Dispozitivul este...

- Ultima transa a subventiilor pe suprafata va fi virata pentru aproape toti fermierii timiseni pana la sfarsitul anului. Banii le vor fi achitati, in zilele urmatoare, inclusiv fermierilor mijlocii, care exploateaza suprafete cuprinse intre 50 si 250 de hectare. Pentru aceasta categorie, autorizarea…

- Institutiile publice vor putea face achizitii „mici” fara a mai fi necesar sa le publice in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Guvernul motiveaza ca acest lucru reduce din birocratie, dar specialistii avertizeaza ca nu vor mai fi descoperite achizitile prin care banii publici sunt cheltuiti…

- Ministerul Justitiei, Tudorel Toader, a scris, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook, ca ia in considerare sesizarea instantei de contencios administrativ in cazul „hotararii emotionale” a plenului CSM. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, marti, ca declaratiile ministrului Justitiei,…

- Studiul, publicat de Asociatia America de Psihologie in jurnalul ''Emotion'', a fost realizat de o echipa de cercetatori de la Universitatea din California care a analizat, pe un grup format din 1.519 persoane din Statele Unite - 752 de barbati si 767 de femei - impactul venitului asupra modului in…

- Taxele stabilite de consiliul parohial se refera doar la sumele platite de credincioși pentru concesionarea și intreținerea locurilor de inmormantare din cimitire, scrie antena3.ro. Citeste si BUGET 2018: ce salarii vor avea angajatii BOR Contribuțiile benevole reprezinta sumele oferite…

- Atacantul Denis Alibec (26 de ani), de la FCSB, a donat unul din tricourile sale de joc, cu autograf, celor de la SSC Farul Constanta, spre a fi scos la licitatie. Banii obtinuti vor fi adaugati in vistieria clubului, in tentativa de a castiga la licitatie sigla, palmaresul si culorile FC Farul Constanta. Reamintim…

- Curtea de Apel a decis ca recursul formulat de Hidroelectrica prin care compania de stat contesta decizia Garzii de Mediu de a fi reevaluat impactul produs de proiectul hidroenergetic Bumbești-Livezeni este nefondat. Astfel, lucrarile au fost sistate. "Vorbim despre o investiție de interes…

- O investigație facuta publica de „RISE Moldova” arata ca 137 de milioane de lei din „Miliardul disparut” au fost folosiți pentru procurarea sediului central ASITO din Chișinau. Banii au fost luați din Banca de Economii din Moldova (BEM) sub forma a doua credite. Dupa ce s-au plimbat prin offshore, aceștia…

- Asociatia Pro Infrastructura solicita ministrului Transporturilor demiterea conducerii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), al carei director este Stefan Ionita, acuzand institutia de „incompetenta manageriala”, potrivit unui mesaj transmis pe Facebook.