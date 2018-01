Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca prin nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia premier incepe "guvernarea 100% Dragnea", afirmand totodata ca Partidului Social Democrat ii va fi greu sa administreze modificarile aduse Codului Fiscal.

- "Va fi foarte docila in relatia cu (...) Dragnea. In sfarsit Dragnea va fi seful Guvernului", a declarat Traian Basescu, la TVR1, intrebat care va fi, in opinia sa, comportamentul Vioricai Dancila ca premier in relatia cu presedintele PSD, Liviu Dragnea. Fiind intrebat daca de abia acum incepe…

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat ca prin instalarea la Palatul Victoria ca premier a Vioricai Dancila, va incepe "guvernarea 100% Dragnea" si a adaugat ca actul de guvernare nu va fi "conform asteptarilor", intrucat coalitia majoritara va avea probleme de administrare a schimbarilor…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat Viorica Dancila au avut o discutie cu liderii UDMR, la Parlament. Cei doi s-au intalnit si cu reprezentantii minoritatilor nationale. Premierul desemnat vrea sa stie pe cine se poate baza la votul de saptamana viitoare și cine ar putea sustine proiectele…

- Ministerul Finantelor ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari pe baza analizei de risc, in contextul in care stopajul la sursa ar putea fi o solutie pentru anumite categorii profesionale, iar contributiile la sanatate ar putea sa nu mai…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe Viorica Dancila…

- Partidul Uniunea Salvați Romania (USR) este de parere ca alegerea președintelui Iohannis de a aproba propunerea PSD pentru premier, Viorica Dancila, este una regretabila. Partidul susține ca președintele „a ratat sansa de a-si folosi atributiile constitutionale legitime de a desemna un premier decent”…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis, prin desemnarea Vioricai Dancila pentru functia de premier, isi pune in pericol sansele de a obtine al doilea mandat la Palatul Cotroceni. „Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi (miercuri…

- Potrivit unei declarații facute de Ecaterina Andronescu in emisiunea ”Romania 9” de la TVR 1, premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau. Declarația a fost facuta de catre vicepreședintele PSD…

- Macovei il desființeaza pe Iohannis: “Trebuia sa ceara o alta nominalizare pentru premier” Președintele țarii, Klaus Iohannis, nu a incercat nici macar sa opuna o minima rezistența și sa ii ceara lui Liviu Dragnea o alta nominalizare pentru funcția de prim-ministru. Nu PSD se face de rușine cu…

- “Romania va avea pentru prima data o femeie premier, pe Viorica Dancila. Dancila a fost numita dupa demisia brusca a lui Mihai Tudose. Dancila, membru al Parlamentului European, este vazuta ca aliat al liderului PSD, Liviu Dragnea”, noteaza BBC. Bbc.com mentioneaza ca Viorica Dancila este…

- Fostul președinte Traian Basescu critica decizia lui Klaus Iohannis. &"Presedintele a ales cea mai comoda solutie pentru domnia sa desemnând-o pe teleormaneanca Viorica Vasilica Dancila, spre bucuria lui Daddy&", a scris Basescu pe contul sau

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca da inca o sansa PSD-ALDE si accepta nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier. Este pentru prima data cand Romania are o femeie premier. onsultarile pentru formarea unui nou Guvern au inceput miercuri la Palatul Cotroceni, la…

- UPDATE Președintele Klaus Iohannis a convocat, miercuri, la Palatul Cotroceni, partidele politice, pentru consultari in vederea desemnarii unui nou premier care sa formeze Guvernul. Primii chemați la Cotroceni au fost reprezentanții alianței PSD-ALDE, care deține majoritatea…

- "Credeti ca Presedintele trebuie s-o accepte pe Viorica Dancila ca Prim-ministru, la propunerea gruparii Dragnea din PSD sau sa incerce o alta solutie pentru Romania, cu orice riscuri, avand in vedere ca dupa un an de la castigarea incontestabila a alegerilor, PSD nu pare nici pregatit, nici preocupat…

- Fostul președinte, Traian Basescu, a trimis marți un apel clar catre șeful statului, Klaus Iohannis, prin care ii cere sa refuze nominalizarea unui alt prim-ministru PSD. Noua propunere a partidului pentru poziția de premier, Viorica Dancila, este doar o unealta foarte utila in jocul politic al președintelui…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat marti ca Viorica Dancila este un europarlamentar respectat la Bruxelles iar desemnarea ei ca premier va ajuta România în procesul de pregatire a preluarii, anul viitor, a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. "Viorica Dancila este europarlamentar…

- Sociologul Vasile Dancu, fost vicepremier in guvernul Dacian Ciolos, a afirmat, marti, ca motivele plecarii premierului Mihai Tudose de la Palatul Victoria sunt comunicarea cu liderul formatiunii, Liviu Dragnea, si nemultumirea fata de propria echipa de ministri. 'Sunt cateva lucruri care…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni seara, pe Facebook, ca liderul PSD Liviu Dragnea este &"un descreierat bolnav de putere care si-a decapitat doua guverne în 12 luni&", transmitându-i acestuia ca România

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a lansat un nou atac prin care acuza efectele nefaste pe care conflictele interne din PSD, cauzate de ambiția președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, le au asupra interesului național. Schimbarile de guvern vin intr-un context in care situația…

- Fostul presedinte Traian Basescu il numeste pe liderul PSD Liviu Dragnea “un descreierat bolnav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni, fara sa-i pese de consecintele pentru tara”, ca urmare a deciziei PSD de retragere a sprijinului pentru premieurl Mihai Tudose, care si-a anuntat demisia.…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni seara, pe Facebook, ca liderul PSD Liviu Dragnea este ”un descreierat bolonav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni”, transmitandu-i acestuia ca Romania afla intr-o zona cu tensiuni militare,

- Mihai Tudose a anuntat, luni seara, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca demisioneaza din functia de premier al Romaniei. „Plec cu fruntea sus”, a spus Tudose. El a precizat ca nu va asigura interimatul la Palatul Victoria. Victor Ponta, reacție-fulger la „execuția” lui Tudose:…

- Fostul presedinte Traian Basescu atrage atentia ca in lumea democratica schimbarea guvernelor are o logica ce vizeaza interesul national si apreciaza ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, ''a reusit'' sa faca din Romania o tara care se indreapta cu mare viteza catre ape mici, unde poate esua. 'Daddy,…

- Debarcarea lui Mihai Tudose din fruntea Guvernului l-a facut pe fostul presedinte Traian Basescu, sa-l 'distruga' pur si simplu pe Liviu Dragnea. In direct pe B1TV, Basescu l-a facut praf pur si simplu pe Dragnea si a anuntat o adevarata apocalipsa pentru Romania.Citeste si: ALERTA – Conducerea…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”. ”Despre criza din PSD ! Intr-un context european important, de care Romania…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, este de parere ca PSD ''este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru România'', adaugând ca partidul condus de Liviu Dragnea da ''o noua proba'' ca este incapabil…

- Majorarile salariale din sanatate ”au redus plecarile medicilor din țara” Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine, într-o postare pe o retea de socializare, ca majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile medicilor din România si aminteste ca acesta era un punct…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, pe Facebook, ca majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile medicilor din Romania, afirmand ca este una din cele mai importante reusite ale programului de guvernare. „Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a numit, vineri seara, pe Liviu Dragnea ”Scamatorul de Teleorman”, afirmand ca liderul PSD a facut turul televiziunilor pentru a trambita „succesele” guvernarii PSD-ALDE si ca este „greu de imaginat un politician cu atata tupeu in a-si propaga minciuna”. “Scamatorul…

- Va fi decizia Guvernului daca membrii Casi Regale trebuie sa paraseasca Palatul Elisabeta, a afirmat Dragnea, la finalul sedintei Coalitiei. „Este o discutie foarte serioasa despre simboluri. Nu sustin si nu voi promova niciodata o discutie simplista despre acest subiect. Este un subiect foarte…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i a convocat, duminica seara, la sediul central al partidului, pe unii dintre liderii organizatiilor judetene pentru o sedinta informala, potrivit Romania TV.Deputatul PSD Codrin Stefanescu, a declarat la Romania TV ca partidul va organiza mitinguri in Bucuresti si in…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Baile Herculane, ca este posibila o discutie in Comitetul Executiv de vineri privind un miting al partidului, daca vor fi social-democrati care o vor cere precizand ca un asemenea miting trebuie ”sa aiba sens” si sa se stabileasca exact scopul…

- Mihai Tudose a afirmat ca nu a mai discutat in ultima perioada cu șeful statului. Intrebat daca nu se impune o discuție cu Klaus Iohannis avand in vedere criticile pe marginea masurilor fiscale dar și pe MCV, prim-ministrul a raspuns: "Nu-mi amintesc sa fiu criticat pentru MCV. Care este acuza adusa…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Guvernul, care este supus unor "presiuni mari", trebuie "securizat" pentru a continua implementarea programului de guvernare, fiind de parere ca premierul nu trebuia sa vina luni sediul DNA pentru a-l susține, avand in vedere ca este…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit duminica despre un "sistem ocult si nenorocit" din Romania, precizand ca nu vrea sa devina complice cu cei care l-ar fi construit. Luand cuvantul la Congresul Tinerilor Social Democrati (TSD) de duminica de la Romexpo, Dragnea le-a vorbit tinerilor…

- Mii de oameni protesteaza, duminica seara, în întreaga țara, împotriva masurilor economice elaborate de alianța PSD - ALDE și puse în practica de Guvernul Tudose. În București, peste o mie de oameni s-au strâns în fața Palatului Victoria și de acolo…

- Președintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, sambata, la Ploiești, referindu-se la recentele modificari fiscale, ca actuala guvernare „joaca la ruleta Romania” prin masuri „extrem de imprudente”, care lasa țara in seama „hazardului”. „Intr-adevar este o revoluție, indiscutabil, insa o revoluție pentru…

- Europarlamentarul PNL Daniel Buda lanseaza un atac dur la adresa Guvernului, despre care spune ca este "ucigasul mediului economic si fiscal din Romania". Buda are insa un mesaj la fel de dur pentru Liviu Dragnea si Mihai Tudose,dar si pentru ministrul de Finante Ionut Misa: "veti ramane in istorie…

- Fostul premier Victor Ponta susține ca ”revoluția fiscala” a Guvernului, prin modificarea Codului Fiscal, va conduce la o scadere cu 21% a salariilor. Ponta amintește ca Traian Basescu a taiat salariile cu 25%, in timp ce Liviu Dragnea le taie cu 21%. Citește și: ALERTA - Guvernul a adoptat…

- Klaus Iohannis a lansat un nou atac la adresa PSD, pe care il acuza ca nu a discutat cu specialistii atunci cand a propus modificarile Codului Fiscal. Presedintele sustine ca aceste modificari sunt "carpeli" si cere Guvernului sa faca un studiu fundamentat cu privire la modificarile in legislatia…