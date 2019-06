Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul Stelian Tanase a analizat rezultatul alegerilor europarlamentare. El susține ca oamenii nu trebuie sa se aștepte de mare lucru din partea celor de la USR-PLUS și PNL. Marea problema, in opinia lui Stelian Tanase, vine tocmai de la condamnarea lui Liviu Dragnea, care juca rol de „demon”…

- ​Traian Basescu susține ca invalidarea referendumului pe Justiție ar crea un risc enorm pentru România, iar coaliția PSD-ALDE se va folosi de acest lucru pentru a-și justifica planurile privind justiția. „Tot PSD-ul va fi la nunta ordonanțelor de urgența pe justiție”, a declarat fostul…

- Replica spumoasa a fostului președinte Traian Basescu, vizavi de intrebarile puse de președintele Klaus Iohannis la referendumul pe Justiție.Citește și: BOMBA Colegiul Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni CRITICA modificarile facute legilor justiției "Președintele avea dreptul,…

- "Plec incarcata pozitiv, mult mai incarcata, pentru ca am vazut ca marea majoritate a oamenilor gandesc la fel ca noi. Marea majoritate a oamenilor iubesc aceste meleaguri, marea majoritatea a oamenilor iubesc Romania si pentru acesti oameni nu avem voie sa fim obositi sau sa nu punem in practica…

- Jucatoarea de tenis din Olanda, Kiki Bertens, locul 7 WTA, a vorbit despre finala turneului de la Madrid, pe care o va disputa sambata impotriva Simonei Halep, precizand ca romanca iubește sa joace pe zgura și ca va fi o partida dificila.Citește și: Elena Udrea, intervenție EXPLOZIVA din Costa…

- Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, a declarat, dupa ce a susținut sesizarea la CCR pe completurile de trei judecatori de la ICCJ, ca aceasta sesizare a fost facuta ca urmare a plangerilor primite la Parlament și nu pentru a-l ajuta pe Liviu Dragnea.Citește și: Rareș Bogdan…

- „Eu, daca as fi presedinte, probabil ca m-as indrepta catre un referendum. As gasi o intrebare care sa stimuleze venirea la vot. Electoratul PSD e mult mai disciplinat decat al partidelor de dreapta si atunci, daca vrei sa il aduci la vot, trebuie sa ii mai dai ceva, ceva de mare interes. As gasi…

- Traian Basescu a subliniat ca in 26 mai sunt cele mai importante alegeri europarlamentare care s-au desfasurat vreodata in Romania. „Eu, daca as fi presedinte, probabil ca m-as indrepta catre un referendum. As gasi o intrebare care sa stimuleze venirea la vot. Electoratul PSD e mult mai disciplinat…