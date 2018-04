Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a lansat un atac devastator la adresa Laurei Codruța Kovesi, pe care o acuza ca a mințit cand a spus ca o astfel de ințelegere nu exista și o numește ”fetița inca neajunsa la pubertate”. ”Din pacate, daca in timpul lui Daniel Morar, DNA a lucrat respectand Codul Penal, in timpul…

- Traian Basescu a lansat un atac devastator la adresa procurorului pe care a insistat sa il numeasca in fruntea Parchetului General și al DNA! Dupa apariția protocolului secret dintre PICCJ și SRI, Basescu o jignește grav pe Laura Codruța Kovesi, pe care o acuza ca a mințit cand a spus ca o astfel…

- Daniel Morar, judecator constituțional și fost sef al DNA, susține ca in perioada in care a condus Direcția Anticorupție nu a fost aplicat protocolul de colaborare incheiat intre Parchetul General și SRI. „La inceputul anului 2009, am primit, in calitate de procuror șef al DNA, spre conformare,…

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, informeaza PICCJ, conform b1.ro Cererile de…

- Traian Basescu, presedintele PMP, a declarat la Romania TV, ca, daca ar fi in locul presedintelui Klaus Iohannis, nu ar revoca-o din functie pe Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, așa cum a cerut Ministerul Justiției, dar ar pune-o “sub control”. Fostul șef al statului…

- "Recunosc ca l-am citi pe diagonala. Nu pot sa il judec decat cu o munca titanica. De ce imi e greu sa ma pronunt. Trebuie citit cu migala si sa cauti in legile invocate. Trebuie sa cauti carui articol din protocol carei legi și ce lipseste. Imi este clar ca asa cum este formulat poate da loc la…

- Desecretizarea Protocolului dintre SRI și Parchetul General , valabil intre 2009 și 2016, redeschide discuția esențiala a ultimei decade politice, in care obiectivul național prioritar, de combatere a corupției, a dat doi președinți de țara, pe Traian Basescu și pe Klaus Iohannis, a rasturnat un guvern…

- Fostul presedinte Traian Basescu iese la rampa cu o reactie dura, dupa ce SRI a decis sa desecretizeze si sa publice protocolul incheiat in 2009 cu Parchetul General. Politicianul sustine ca documentul dovedeste clar ca CSAT nu a avut nicio implicare in deciziile luate de Serviciul Roman de Informatii…

- Traian Basescu a declarat miercuri seara, la Romania TV, ca nu crede ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi revocata din functie de presedintele Klaus Iohannis. Traian Basescu considera nesabuita o revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi, apreciind ca aceasta ar putea fi interpretata ca un semnal…

- Zvonuri șocante aparute in spațiul public, mai ales in contextul agitat legat de revocarea șefei DNA, revocare ce sta in pixul președintelui Klaus Iohannis. Mai exact, s-a vehiculat incredibila informație potrivit careia Iohannis ar fi santajat cu mai multe dosare pentru a nu o revoca pe sefa DNA, Laura…

- Sebastian Ghita continua seria dezvaluirilor la Romania TV. Fostul deputat povesteste in cea de-a sasea parte despre relatia pe care serviciile secrete au avut-o cu Traian Basescu. "Cred ca nu a fost lasata (n.r. Elena Udrea) inca din primul an, cand era consilier la Cotroceni. Serviciile…

- Comandorul Aurelian Cojocaru, pilot de incercare mort in timpul unui zbor de antrenament cu IAR 99 Soim, a fost inaintat la gradul de general de flotila aeriana-cu o stea (post mortem), printr-un decret semnat marti de catre presedintele Klaus Iohannis.

- "Desi m-a prins episodul taspe din interviul cu Sebi Ghita la spital si am cu totul alte prioritati, avand in vedere ca am fost subiect al acestei filmari, probabil pentru ca in celelalte episoade nu reuseste sa rupa gura targului cu nimic, vreau sa ii raspund scurt, amicului meu de la Belgrad.…

- Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul zilei, ca pozele cu Elena Udrea si Alina Bica la Paris au aparut pentru ca Udrea sa nu ajunga presedinte, pentru ca aceasta ar fi urmat sa il numeasca premier pe Traian Basescu. Sebastian Ghita a vorbit, intr-un interviu acordat lui Ion…

- Sebastian Ghița a vorbit, in interviul acordat lui Ion Cristoiu, despre relația dintre Traian Basescu, Florian Coldea și George Maior. Ghița spune ca Basescu și Coldea vorbeau zilnic și stabileau diverse strategii, in vreme ce Maior, care deși era șeful SRI, parea sa nu mai conduca Serviciul.”Maior,…

- Intrebat daca Florian Coldea pariase inca de la inceput pe Klaus Iohannis, Sebastian Ghița a raspuns: „Exista și alte teorii. Eu tind sa cred ca și Monica Macovei era una din favoritele lui Coldea”. „Hai sa ne gandim ce s-a intamplat daca Ponta ieșea evident pe primul loc pe primul tur, Iohannis…

- Marian Oprisan, vicepresedinte PSD, spune ca Victor Ponta urma sa ajunga presedinte si George Maior - premier, acesta fiind planul lui Traian Basescu pentru a se proteja. Oprisan sustine ca vorbeste abia acum public despre planurile lor deoarece a ajuns altcineva sef de stat si e bun mediator.…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca in sedintele Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) nu au fost aprobate niciodata protocoale de colaborare institutionala in mandatele sale, adaugand ca este convins ca nici in mandatul lui Klaus Iohannis nu s-a intamplat acest lucru. Basescu a adaugat…

- Victor Ponta a sustinut vineri seara ca Liviu Dragnea a fost avertizat de "o persoana foarte importanta din SRI" ca urmeaza sa i se faca un flagrant, in perioada in care era vicepremier in cabinetul Ponta. Anterior pentru stiripesurse.ro Victor Ponta relatase ca actualul șef al PSD avea ”oameni plantați”…

- Traian Basescu refuza sa mearga la petrecerile SRI! O spune Sebastian Ghița, care a aflat motivele chiar de la fostul președinte al Romaniei. In plus, un alt personaj extrem de controversat care nu frecventa petrecerile din vilele SRI a fost Daniel Morar, fost șef al DNA, actual judecator CCR.”Traian…

- "Discutia relatata de Liviu Dragnea ca Gabriel Oprea a indicat statul de drept cand i-a propus lui Vali Zgonea sa fie numarul 1, sau domnului Dragnea sa fie numarul 1 si Zgonea numarul 2. Eu chiar am intrebat razand ca eu sunt nr 15, sau 3 sau 4. Ce spune domnul Dragnea este adevarat. (...) "Cert…

- Oprisan: Ponta a devenit presedinte PSD cu ajutorul lui Basescu si Maior Marian Oprisan a confirmat miercuri declaratiile lui Liviu Dragnea, legate de cum aranja Gabriel Oprea pozitiile in partid "dupa ce a discutat cu statul de drept", si a afirmat ca Victor Ponta a devenit presedinte PSD dupa ce a…

- Te bucuri de o masa copioasa cand ieși cu prietenii la un restaurant, dar nu ești tocmai fana gatitului, mai ales seara cand sosești acasa de la job. Preferi sa iți petreci timpul liber altfel și deseori ajungi sa comanzi o pizza sau orice altceva pentru a scapa de grija prepararii cinei. Gatitul insa…

- Autor: Serban CIONOFF Lung prilej de vorbe și de ipoteze!Umbla vorba prin targ cum ca președintele Klaus Iohannis ar fi in carți pentru a prelua inalta funcție de președinte al Consiliului European. Asta dupa ce președintele in exercițiu, Donald Tusk, iși va incheia mandatul. Adica fix pe 1 decembrie…

- Catalin TOLONTAN, jurnalist: DOCUMENT: Ministerul Justiției recunoaște catre Parlament ca ”doar 2% dintre inculpați sunt achitați definitiv, un procent excepțional de redus comparativ cu alte state”! Argumentele lui Tudorel Toader despre acuzarea și pedepsirea nevinovaților sunt contrazise…

- „Tudorele, fa ceva!”, a fost strigatul disperat al PSD-iștilor in ultima perioada. Și ministrul Justiției, Tudorel Toader, a facut: a cerut revocarea din funcția de șefa a DNA a Laurei Codruței Kovesi. Pentru ca revocarea sa intre efectiv in practica trebuie semnata și de președintele Klaus Iohannis.

- Traian Basescu i-a transmis lui Klaus Iohannis ca ar fi procedat altfel in 'razboiul' iscat intre PSD și DNA. "Solicitam sa particip la ședința CSM și ceream Inspecției Judiciare sa declanșeze imediat o ancheta", a spus fostul președinte la Romania TV."Intervenția mea nu are rolul de a arata…

- "As vrea sa vorbesc putin de manipulare. S-a spus ca se ia independenta Justitiei. Este o mare minciuna. In primul rand ca toate aceste legi imping mai multa responsabilitate la CSM. O sa vedeti, daca va uitati in proiectul de modificare a Legii 317/2004, care e CSM-ul, veti vedea ca CSM-ul este…

- Fostul președinte Traian Basescu a afirmat ca, la numirea Vioricai Dancila in funcția de prim-ministru, Klaus Iohannis putea sa aduca in discuție un „protocol de colaborare institutionala” cu PSD.

- Fostul presedinte Traian Basescu scrie pe Facebook ca lucrurile vor iesi prost in scandalul in care este implicat Serviciul de Protectie si Paza, in conditiile in care Jandarmeria nu poate prelua responsabilitatile acestei institutii. "Nu prea se utilizeaza bulanul si nici garduri", scrie Basescu.

- Parchetul General a demarat, miercuri, verificari dupa declaratiile lui Liviu Dragnea referitor la seful SPP. Liderul PSD a declarat ca un prieten al vicepremierului Paul Stanescu a fost trimis de seful SPP, Lucian Pahontu, pentru a-i spune ca Dragnea va fi "executat".

- Traian Basescu considera ca nu este numit un director la Serviciul de Informatii Externe deoarece presedintele Klaus Iohannis si coalitia de guvernare "nu se inteleg la nume"."Daca as fi fost presedinte si trebuia, sa zicem, din nu stiu ce ratiuni, sa-i pun guvern PSD-ului din nou, pentru…

- Liderul PMP, Traian Basescu, a afirmat vineri seara ca, in situatia in care ar fi fost presedinte si trebuia sa nominalizeze pentru a treia oara un premier de la PSD, l-ar fi facut "afis" pe liderul PSD si ar fi obtinut si nominalizarea unui director al SIE. Traian Basescu considera ca…

- Dacian Cioloș și Raluca Pruna ofera o reacție comuna la acuzațiile lansare de Dragnea și Tariceanu, in scrisoarea trimisa de liderii Coaliției la Comisia Europeana. Liderii PSD și ALDE au acuzat Comisia Europeana de standard dublu pentru ca au criticat modificarile facute in Parlament la legile justiției,…

- Nominalizarea PSD pentru functia de premier, Viorica Vasilica Dancila, a fost acceptata de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, dar aceasta decizie pare sa fi fost luata la Cotroceni sub imperiul unui scenariu amenintator si fals. Asta sustine fostul sef al statului, Traian Basescu, intr-o postare…

- Senatorul PMP Traian Basescu a afirmat sambata ca presedintele Klaus Iohannis putea respinge nominalizarea Vioricai Dancila in functia de premier si se intreaba cine l-a pacalit pe presedinte ca va fi suspendat.

- La sfarsitul anului, magistratii Curtii Supreme au anulat decizia Sectiei pentru procurori CSM, prin care au retras-o pe Oana Haineala de la Ministerul Justitiei, la solicitarea procurorului general, masura fiind luata in contextul anchetei privind adoptarea Ordonantei 13. „Admite contestatia formulata…

- ”Aceste critici ale `macoviștilor`, `#reziștilor` ale celor care sunt organic impotriva PSD-ului ii fac un bine președintelui Klaus Iohannis. Prin delimitarea de zona extrema a criticii anti-PSD și prin disocierea de personaje de tip Monica Macoveii, Klaus Iohannis este apreciat de electoratul care…

- Liviu Dragnea este vazut de 41% dintre respondenți drept politicianul care a greșit cel mai mult in 2017. Liderul PSD este urmat la mare distanța de Klaus Iohannis - 9%, dar, in mod surprinzator, și de Traian Basescu - 6% și Victor Ponta - 3%. Urmeaza protagoniștii guvernamentali din ultimul an: Florin…

- Liderul PMP, Traian Basescu, afirma ca presedintele Klaus Iohannis a ales "cea mai comoda solutie pentru domnia sa" prin desemnarea europarlamentarului PSD Viorica Dancila in functia de premier. "Plecand de la premisa ca PSD-ul nu este apt pentru guvernare, i-am propus presedintelui Romaniei…

- „Cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta din Parlament, am decis sa dau PSD inca o sansa si sa desemnez persoana propusa de PSD, pe doamna Dancila. Dar acum, PSD-ul trebuie sa performeze. Romanii au mari asteptari si eu am mari asteptari", a declarat președintele Klaus Iohannis.…

- Atitudinea lui Iohannis este un semnal negativ pentru protestatarii care, în ultima vreme, au propus soluția alegerilor anticipate, scrie publicația Sputnik. Site-ul rusesc Sputnik este de parere ca președintele Klaus Iohannis va accepta propunerea Vioricai Dancila în funcția de…

- Delegatia PMP a intrat in urma cu scurt timp la consultarile cu seful statului pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Delegatia Partidului Miscarea Populara care a sosit la Palatul Cotroceni la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis este formata din Traian Basescu, presedintele formatiunii,…

- UPDATE Europarlamentarul Viorica Dancila a fost votata, marti, de Comitetul Executiv National al PSD aproape in unanimitate pentru a fi nominalizata la functia de premier, a declarat liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu. "Doamna Ecaterina Andronescu a refuzat această propunere, exprimându-şi…

- "Nu vreau, nu-mi doresc aceasta functie. Poate fi Serban Nicolae, Mihai Fifor, poate fi o doamna, cu exceptia mea si a doamnei Firea", a declarat Olguta Vasilescu, citata de news.ro. Ea a mai spus ca nu crede ca va fi vreo problema sa continue la Ministerul Muncii, dar "e vorba si de votul…

- Premierul Mihai Tudose si-a inaintat, luni seara, demisia din functie, urmand ca o adresa oficiala sa fie trimisa marti Administratiei Prezidentiale, se arata intr-un comunicat de presa. ”Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare…

- Ca urmare a solicitarilor primite din partea mass-media referitoare la instrumentarea unor cauze penale privind pe Riciu Valentin, agent șef in cadrul DGPMB - Brigada Rutiera și consilier al ministrului de Interne, Biroul de informare si relatii publice face o serie de precizari. In urma verificarilor…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține in conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, „Constituția Romaniei este facuta pulbere”. Basescu susține intr-o postare pe Facebook ca Tudose ar fi trebui sa ceara președintelui Klaus Iohannis revocarea…