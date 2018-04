Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte, Traian Basescu, in lacrimi in direct la Romania TV. Actualul senator si presedinte al PMP a fost extrem de emotionat cand a vazut o familie de romani de peste Prut care au cerut Unirea cu patria mama, Romania. Mai mult, acestia au cantat o piesa care l-a miscat enorm pe Traian…

- Liderul PMP, Traian Basescu, spune ca reunificarea cu Republica Moldova, pentru care ar fi necesare deciziile parlamentelor din cele doua tari, "nu e un lucru usor", fiind si "avantaje si dezavantaje dintr-o...

- La 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, peste 10 membri ai Partidului Mișcarea Populara Alba au scandat, in fața statuii lui Ion I. C. Bratianu, ”Basarabia, e Romania” și ”Traiasca Romania unita”, partidul aflat sub tutela lui Traian Basescu manifestandu-și in mai multe randuri dorința de…

- Cu ocazia celebrarii a 100 de ani de la unirea Romaniei cu Basarabia, Tineretul Național Liberal(TNL) s-a reunit intr-o ședința istorica festiva cu Tineretul Partidului Liberal Democrat, Tineretul Partidului Acțiune și Solidaritate și Tineretul Platformei Demnitate și Adevar din Republica Moldova, la…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea si presedintele Parlamentului Rep. Moldova Andrian Candu au declarat ca in cazul unirii ar fi nevoie de un referendum atat in Rep. Moldova, cat si in Romania, ins niciunul nu a vorbit de o anumita data, in conditiile in care opiniile par sa fie diferite. …

- Adrian Candu tempereaza avantul de unire al liderilor Parlamentului din Romania: Moldovenii isi doresc un stat independent, dar sunt tendinte”, a spus președintele Parlamentului Republicii Moldova, dupa ce Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au anunțat, de la tribuna plenului reunit, ca țara noastra…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut un anunț major, in ziua in care sarbatorim unirea Romaniei cu Basarabia. De la tribuna Parlamentului, Dragnea a anunțat ca susține unirea cu Republica Moldova.”Ca sa nu existe echivoc, eu o spun deschis, simplu și explicit: eu vreau sa ne unim cu Moldova.…

- In pragul marcarii a o suta de ani de cand Basarabia a devenit parte a Romaniei, unioniștii au avut inca o data, la Chișinau, o tentativa anemica și nostalgica de a resuscita un ideal care pare sa nu mai incapa in vremuri. Aproape 17.000 de oameni (estimari neoficiale) s-au strans in Piața Marii Adunari…

- Bogdan Trifan, consilier local PMP in municipiul Husi, a prezentat, vinerea trecuta, continutul documentului care va fi supus atentiei Consiliului Local Husi, prin care se propune unirea, simbolica deocamdata, a „orasului dintre vii” cu Republica Moldova. PMP demonstreaza, astfel, ca ramane fidel proiectului…

- Fostul presedinte Traian Basescu a cerut duminica, la Chisinau, parlamentelor Romaniei si Republicii Moldova sa voteze unirea celor doua tari. "Suntem in Piata Marii Adunari Nationale. Foarte multi, in Romania, nu stiu de ce aceasta piata se numeste Piata Marii Adunari Nationale, si le spunem acum:…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat sambata, la Stanesti, in Republica Moldova, la semnarea Declaratiei simbolice de Unire cu Romania, ca inca traim "dupa vointa lui Stalin si Hitler, traim dupa odiosul pact Ribbentrop-Molotov", afirmand ca romanii sunt singurii care nu au avut taria de a indeparta…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a declarat sambata, in Republica Moldova, ca Romania poate sustine, in prezent, procesul de reunificare a tarii, adaugand ca cele doua popoare vorbesc aceeasi limba, au aceeasi cultura si istorie, iar acestea sunt singurele care trebuie sa isi doreasca unirea.…

- Initiativa i-a apartinut viceprimarului orasului Brașov, Costel Mihai, iar ideea a fost imbratisata atat de edilul-sef, Gheorghe Scripcaru, cat si de Consiliul local. Mai mult, unul dintre consilieri a propus ca actul reunirii sa primeasca vot absolut, nu simbolic.Brasovul este cea de-a…

- Initiativa apartine primarului municipiului Buzau, Constantin Toma, care a precizat ca este vorba de o "unire simbolica, fara efecte juridice". "In anul sarbatoririi Centenarului Romaniei Mari, peste o suta de primari din Republica Moldova au declarat unirea cu Romania si, de aceea, este o…

- Consiliul Local al municipiului Lugoj, județul Timiș, a votat joi o Declarație de Reunire, prin intermediul careia își exprima solidaritatea cu autoritațile locale din Republica Moldova care au votat pentru Unirea cu România și îndeamna unitațile administrativ-teritoriale de pe…

- Curentul unionist cucerește din ce in ce mai mulți aleși de localitațile aflate de o parte și de cealalta a Prutului. Joi va fi randul autoritaților din municipiul Buzau sa declare unirea simbolica cu Basarabia, dupa ce peste o suta de comunitați din Moldova și cateva din Romania au infaptuit deja acest…

- „Va propun sa adaugam un proiect Unirea cu Republica Moldova. Este timpul sa incepem sa actionam si in Romania. Sunt 106 localitati din R Moldova care simbolic au votat in consiliile locale unirea cu Romania. Asta arata curaj in vremurile astea in Republica Moldova, in conditiile in care este un…

- Liga Alesilor Locali Unionisti, constituita la sfarsitul saptamanii, ii are ca presedinte pe primarul Iasului, Mihai Chirica, si vicepresedinte pe cel al orasului Cimislia, Gheorghe Raileanu. Cimislia a fosta prima localitate din Republica Moldova care a adoptat declaratia simbolica de unire cu Romania.…

- Primarii unionisti din Basarabia si Romania au participat sambatat la Iasi pentru a semna un memorandum pro-unire. Intalnirea a avut loc la Palatul Culturii. La invitatia lui Mihai Chirica, edilul de Iasi, majoritatea primarilor care au votat Declaratia de Unire in partea stanga a Prutului au fost prezenti…

- Cincizeci de persoane din Intorsura Buzaului vor vizita Republica Moldova, in perioada 24-27 martie a.c., cu ocazia sarbatoririi Centenarului unirii Basarabiei cu Romania. In 27 martie 1918, Basarabia – așa cum fusese definita in cadrul administrației țariste in 1812 la Tratatul de la București – proclama…

- Fostul președinte Traian Basescu le solicita liderilor din coaliția de guvernare sa schimbe tema zilei și sa se uite in Republica Moldova, acolo unde 76 de localitați au cerut deja unirea cu Romania.Citește și: Frans Timmermans confirma: fondurile europene vor fi acordate in conformitate cu…

- „Unirea merge inainte! Azi, cand postez, 76 localitati din Republica Moldova au adoptat in consiliile locale hotarari semnate de primari si consilierii locali prin care solicita unirea cu Romania”, a scris Traian Basescu pe pagina sa de Facebook. Fostul sef de stat s-a aratat indignat ca, „in timp ce…

- Gagauzia cheama Uniunea Europeana, Consiliul Europei, OSCE, Statele Unite ale Americii, Turcia și Federația Rusa sa condamne „revendicarile agresive ale Romaniei privind Republica Moldova, practic prin anexarea ei”. Intr-o rezoluție votata de aproximativ 500 de persoane, in cadrul Consiliului extins…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, considera ca doar prin unirea cu Romania, Republica Moldova va scapa de clasa politica actuala de la Chisinau. Potrivit lui, circa 70% dintre alegatori nu au optiune de vot, fiind dezamagiti de catre politicienii moldoveni.

- Republica Moldova nu are de gand 'sa tolereze atitudinea bazata pe sanctiuni, ofense si acuzatii doar din cauza ca vrea sa fie mai aproape de Uniunea Europeana si sa devina parte a familiei europene', a declarat presedintele parlamentului moldovean, Andrian Candu, citat miercuri de agentia de presa…

- Tot mai multe comune din R. Moldova semneaza declaratii de unire cu tara-mama, Romania. In urma cu cateva zile, fostul presedinte Traian Basescu enumera localitatile din R. Moldova care au astfel de documente si constata ca sunt deja cateva zeci de comune care doresc unirea. „A inceput Unirea! Sunt…

- Primarii a cinci localitati din Republica Moldova, care au adoptat in consiliile locale declaratii de unire cu Romania, au asistat, marti, la sedinta plenului reunit al Parlamentului. "Salut prezenta in balconul Camerei Deputatilor a unui grup de primari din Republica Moldova care fac parte dintre…

- Liderul PMP Traian Basescu a scris, pe Facebook, ca „a inceput Unirea”, precizand ca, pana in acest moment, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale unirea cu Romania.

- Documentul mentioneaza "practicile negative manifestate de propaganda rusa", dar si faptul ca presiunile Rusiei se manifesta si prin "hartuirea oficialilor politici si institutionali din Moldova, prin abuzuri comise de institutii de la Moscova". In declaratie mai sunt constatate si ingerintele…

- Parlamentul de la Chișinau a luat atitudine impotriva Rusiei și a adoptat o declarație in premiera pentru Republica Moldova. Decizia politicienilor de peste Prut survine intr-un moment in care Traian Basescu, dar și mai mulți demnitari de la Chișinau doresc demararea demersurilor privind Unirea Romaniei…

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- Presedintele Partidului Mișcarea Populara, Traian Basescu, a declarat, ieri seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice.

- În urma celor sapte Declarații ale localitatilor din Republica Moldova pentru unirea cu România, se poate crea o avalansa ce nu va putea oprita si care va fi un atu pentru România în anul 2019, când aceasta va prelua presedintia Consiliului European. Deputatul…

- ”Traian Basescu a fost primit ca un erou eliberator la Nisporeni, acolo unde s-a intalnit duminica, 28 ianuarie, cu cetațenii orașului”, a scris site-ul B1.ro. ”Traian Basecu intampinat cu entuziasm și muzica patriotica la Nisporeni”, menționa, in aceeași zi, Deschide.md. ”Traian Basecu a participat…

- În perioada 22 – 28 ianuarie 2018, în punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 287 143 traversari, dintre care un numar de 149 853 treceri pe sensul de ieșire din R. Moldova, iar traficul unitaților de transport a prezentat o valoare de 74 553 traversari, fiind semnalat…

- Fostul președinte al României, Traian Basescu, susține ca exista patru comune din Republica Moldova care au semnat, prin locuitorii, primarii si secretarii acestora, pentru Unirea cu România. Acesta a declarat ca prin retragerea cetațeniei moldovenești, Igor…

- „Pe drept, Romania are dreptul sa puna problema ca acesta (Basarabia) e teritoriu romanesc. Fiindca nu poate 2/3 din teritoriul Moldovei si 2/3 dintre cetatenii Principatului Moldovei sa duca si sa formeze un stat Romania, iar 1/3 sa se impotriveasca. Majoritatea intotdeauna decide in problemele aceasta”,…

- Daca se va face o estimare a pagubelor financiare cauzate Republicii Moldova de prezența militara a armatei ruse în stânga Nistrului, acesta ar fi un avantaj în dialogul moldo-rus. Totodata, este puțin probabil ca Moldova va obține bani de la Federația Rusa. Aceasta opinie a fost…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova condamna categoric intenția cetațeanului român Traian Basescu de a înainta în Parlamentul României o inițiativa legislativa privind Unirea cu Republica Moldova. Declarația a fost facuta de catre PSRM prin intermediul unui comunicat…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a declarat aseara, la B1 TV, ca va depune in Parlament Romaniei, un proiect de lege privind unirea cu Republica Moldova, care se va baza si pe Decizia 148 a Senatului Statelor Unite ale Americii, scrie mediafax.ro.

- Președintele Igor Dodon va propune în scurt timp cu concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declarația a fost facuta de catre șeful statului în cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. „Vine timpul…