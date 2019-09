Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a fost prezent la Curtea de Apel București unde s-a judecat procesul în care CNSAS a solicitat instantei stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii în cazul sau. Instanta se va pronunta pe 20 septembrie.

- Curtea de Apel București a ramas in pronunțare, joi, dupa ce a ascultat punctele de vedere ale CNSAS și ale lui Traian Basescu. Consiliul il acuza pe fostul sef al statului ca a colaborat cu Securitatea, Basescu spune ca nu este adevarat. CNSAS invoca doua note scrise de Basescu și care sunt semnate…

- Fostul președinte Traian Basescu a cerut joi in sala de judecata, la Curtea de Apel București, in dosarul „Petrov” in care CNSAS il acuza ca a colaborat cu Securitatea, sa fie supus unui interogatoriu al judecatorului.Curtea a admis cererea și s-a trecut la ascultarea lui Basescu. Judecatorul…