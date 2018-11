Traian Basescu, in fata procurorilor DNA

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a taiat cu un sfert salariile si pensiile romanilor pe baza unei simple ”erori de prognoza economica”, Traian Basescu a strans apoi cureaua bugetului pentru a unidirectiona buna parte din banii ramasi la dispozitia ministerelor pentru proiecte speciale in Republica Moldova. De ce? Desigur,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si-a reafirmat, vineri, sustinerea pentru premierul Viorica Dancila, in contextul discutiilor din spatiul public privind oportunitatea inlocuirii acesteia cu actualul comisar european pentru Politica regionala, Corina Cretu. Liderul social-democrat a respins categoric…

- Traind in Romania acestor zile ai senzatia ca, fara sa-ti doresti asta, ti s-a dat un rol intr-o mega-productie cinematografica, in care cetateni, procurori, ziaristi, politicieni, medici, sportivi si artisti sunt aruncati de-a valma intr-un scenariu de care trage dupa cum are chef un regizor ascuns…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, sambata seara, ca politicianul care ”si-a tradat toti partenerii” este Calin Popescu Tariceanu, acesta urmand sa rupa alianta cu PSD in momentul alegerilor prezidentiale. Basescu sustine ca liderul ALDE ar putea fi un contracandidat ”onorabil” pentru Klaus…

- Traian Basescu a fost intrebat, sambata seara, la Romania TV, daca considera ca Legea offshere ar putea duce la destramarea Aliantei PSD – ALDE si a negat. ”Cred ca europarlamentarele ii prind impreuna ”, a spus Basescu.Acesta a afirmat ca ”politicianul care si-a tradat toti partenerii…

- Facand referire la sistemul pensiilor speciale, Traian Basescu a adus in discutie o situatie care neasteptata pentru foarte multi romani. Si anume a facut o comparatie a sumei cu care a iesit la pensie – dupa ce de-a lungul carierei a ocupat functii inalte in structura statului, pe langa cea de comandant…

- Fosta judecatoare, Camelia Bogdan, care a fost exclusa din magistratura dupa ce in spatiul public au aparut interceptari cu fostul presedinte Traian Basescu, care declara ca magistrata a dat sentinte, dupa ce SRI si Florian Coldea si-au bagat coada, este inca protejata de procurorii DNA. Concluzia a…

- Urmarile tensiunilor aparute in strada la ceea ce in spatiul public s-a numit “mitingul diasporei” ajung in atentia procurorilor. Mai exact a procurorilor militari de la Parchetul Militar Teritorial de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti. Despre care Ministerul Public anunta, sambata, ca s-au sesizat…