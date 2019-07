Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a revenit cu o noua replica pentru Dacian Cioloș, dupa ce fostul premier s-a aratat deranjat de acuzațiile ca ar fi omul lui Macron și ar reprezenta interesele lui la Bruxelles."Ma surprinde ca in timp ce vorbește ca nu ar vrea sa se vorbeasca la televiziune…

- "Am urmarit zilele acestea mai multe dezbateri care au mestecat cateva teme false despre mine și europarlamentarii Alianței 2020 USR PLUS.Am ales sa nu raspund la fabulații reciclate inainte sau in timpul campaniei electorale.Observ insa ca, in loc sa incepem sa lucram impreuna…

- "Ma enerveaza ce a facut Macron, iar el, noi il vedem pe Ciolos ca exponent, e un executant al mandatelor date de Macron. Realitatea este ca, spre deosebitede ultimele 3 cicluri electorale la nivel european, azi PPE plus socialistii nu mai au majoritate, deci nu mai pot trece prin votul Parlamentului…

- Președintele PER, Danuț Pop, susține ca politicienii romani au dovedit ca sunt slugi bune in relațiile europene.Nu este amuzant sa-l vedem pe Cioloș cum ne asigura el ca ramane “activ” și in țara, de fiecare data cand primește o funcție la nivel european? Cred ca omul nu-și da seama cat este…

- De fapt, politicieni care se cred locomotive. Este un lucru deja demonstrat: un partid creste daca are in frunte o mare personalitate. Un adevarat lider politic trage dupa el partidul, nu invers. Privind in spate putem da exemple de presedinti de partid care au ridicat procentele partidului si putem…

- ”A ieșit caștigatoare Romania pentru ca Summitul de la Sibiu a fost un succes organizatoric, in primul rand. Nu trebuie sa cadem insa in capcana de a crede ca totul a fost roz. Pentru ca in spatele Declarației de la Sibiu... spre exemplu exista disputa pe care președintele Macron a lansat-o legat…

- Alianța electorala 2020 pentru alegerile de la 26 mai a anunțat ca va negocia intrarea intr-un nou grup parlamentar la Bruxelles. Dan Barna, co președinte alaturi de Dacian Cioloș la 2020 a declarat ca USR este...

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta , și președintele PMP, Eugen Tomac , au participat vineri la forumul Eurosfat, eveniment in cadrul caruia au discutat despre prioritatile partidelor lor pentru mandatul Parlamentului European. In cadrul dezbaterilor, ce doi au fost intrebați cu ce partid ar vota…