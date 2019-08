Stiri pe aceeasi tema

- In cazul PSD, alegerea a fost simpla și oficializata in Congresul de sambata, 24 August 2019, unde Viorica Dancila intra, oficial, in lupta pentru fotoliul de la Cotroceni. Acest lucru, conform analiștilor politici, ar putea agita apele in alianța de guvernare, PSD-ALDE, de unde se știe ca liderul…

- Traian Basescu a afirmat, duminica, despre Theodor Paleologu, propunerea PMP de candidat al partidului la alegerile prezidențiale, ca spera sa îi încurce pe Viorica Dancila și pe Dan Barna, astfel încât prezidențiabilii PSD și USR-PLUS sa nu intre în turul doi, transmite…

- Theodor Paleologu este propunerea pentru candidatura la prezidentiale din partea Partidului Miscarea Populara, pe care presedintele de onoare al PMP, europarlamentarul Traian Basescu, a facut-o duminica la...

- Traian Basescu l-a propus pentru functia de purtator de cuvant al partidului si al campaniei electorale a PMP pe Mihai Neamtu. "Dupa cercetari si analize, am ajuns la concluzia ca trebuie sa va fac astazi doua propuneri: pe Theodor Paleologu pentru candidatura la functia de presedinte al Romaniei…

- PMP il va desemna, oficial, duminica, pe Theodor Paleologu candidat al partidului la alegerile prezidențiale. Acesta se bucura de sprijinul partidului, dar și de al fostului președinte Traian Basescu.Citește și: Un senator PSD a DEMISIONAT din partid: avea funcție de conducere in Senat…

- Fostul presedinte Traian Basescu crede ca Viorica Dancila va fi candidatul PSD la alegerile prezidentiale si ca fi votata de social-democrati in primul tur, dar acest lucru nu va fi suficient pentru a intra in cel de-al doilea tur. El spune ca PSD a ajuns “penibil” daca discuta despre a intra sau…

- "Klaus Iohannis a fost pe o lista de trei, dar decizia a fost in favoarea premierului belgian, iar Iohannis a anuntat ca va candida pentru un nou mandat la Cotroceni. Nu a refuzat prezenta pe lista", a declarat Traian Basescu la Romania TV. La inceputul lunii, presedintele Consiliului European,…

- „Al doilea subiect important a fost demararea procedurilor pentru numirea Avocatului Poporului. De asemenea, grupurile au fost mandatate pana pe 25 iunie sa vina cu propunerile in vederea nominalizarii unui nou Avocat al Poporului", a declarat Calin Popescu Tariceanu. Liderii Opoziției au…