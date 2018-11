Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu lanseaza acuzatii extrem de grave la adresa lui Liviu Dragnea. Fostul presedinte sustine ca liderul PSD a trucat licitatia pentru achizitia de corvete, in valoare de 1,6 miliarde de dolari, pentru a-i scoate castigatori pe olandezii de la Damen. Potrivit lui Basescu, contractul ar…

- Liviu Dragnea schimba "un snop intreg de ministri" la Comitetul Executiv National al PSD, dar "din pacate nu face, din lasitate, cea mai importanta schimbare care ar fi permis o noua sansa pentru Romania: Dancila", afirma fostul presedinte Traian Basescu, senator PMP. "Dar Viorica Vasilica? Dragnea…

- Fostul presedinte Traian Basescu a scris vineri pe pagina sa de Facebook ca Ordonanta nr. 9/2018 care stabilea ca la clasele primare cu predare in limbile minoritatilor orele de Limba Romana sa fie predate de profesori romani a fost o masura corecta, in conditiile in care multi invatatori etnici…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a rabufnit pe Facebook, acolo unde a lansat un nou atac la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. Pe contul sau de socializare, Traian Basescu a scris un mesaj referitor la Liviu Dragnea, liderul PSD , partidul aflat la guvernare. Fostul președinte al Romaniei…

- Fostul presedinte Traian Basescu a postat joi pe Facebook un nou text in care pledeaza pentru motiunea de cenzura, de acesta data argumentul fiind: “Sa-i luam pixul lui Dragnea”, el enumerand toate situatiile care implica o interventie la liderul PSD, pe care il numeste “Daddy”, asa cum aparea in stenograme…

- Dupa mai multe apeluri catre Opozitie pentru a depune o motiune de cenzura, Traian Basescu duce mai departe atacul la Liviu Dragnea. Fostul presedinte afirma ca singura solutie pentru evitarea unui dezastru este eliminarea lui Liviu Dragnea din pozitia de putere pe care o detine."Sa-i luam…