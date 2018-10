Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a declarat sambata seara, la Romania TV, ca prin referendumului pentru casatorie este o nota de plata din partea romanilor pentru Biserica Ortodoxa. Fostul presedinte mai sustine ca PSD l-a boicotat pe Liviu Dragnea cu ocazia referendumului."A fost o plata pentru doua instituții…

- Referendum 7 octombrie. "Cred ca a fost un exercitiu de democratie, de la care unii au renuntat si au incercat sa-si lamureasca propriile neputinte, ceilalti au incercat si si-au lamurit propria neputinta. Suntem intr-un nou punct de identificare a orizontului nostru uman si cultural. Sper din toata…

- Senatorul PMP Traian Basescu critica decizia Guvernului in ceea ce priveste orele de Limba romana la clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale si sustine ca pentru presedintele PSD, Liviu Dragnea, "Romania a devenit o taraba pe care scrie 'totul este de vanzare'". "In…

- Senatorul PMP Traian Basescu critica decizia Guvernului in ceea ce priveste orele de Limba romana la clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale si sustine ca pentru presedintele PSD, Liviu...

- Pentru Liviu Dragnea, Romania a devenit o taraba unde totul este de vanzare, gazele naturale, functiile de ministru si inclusiv Limba Romana, comenteaza liderul PMP Traian Basescu. El acuza ca UDMR desfasoara, cu complicitatea PSD, o „politica agresiva de deromanizare si maghiarizare” a zonelor in care…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, a spus despre actualul premier al României ca este un soi de marțian care nu pricepe nimic, criticând modul în care a tratat întâlnirea ratata cu Jean-Claude Juncker. ”Oameni buni, nu gasesti in DEX…

- Fondul Monetar International vrea sa reduca estimarea de crestere economica pentru România la 4,4-4,5%. ”Estimarea privind cresterea economica de 5,1% pentru anul 2018 a fost bazata pe datele disponibile în luna martie. Suntem în proces de revizuire…

- Ionel Danca, intr-un comunicat, precizeaza ca „veniturile fiscale sunt la cel mai mic nivel ca pondere in PIB de la perioada de criza economica din 2010 incoace, coborand la minim record de 8,6%! Nivelul veniturilor in PIB colectate de ANAF sunt mai mici și decat in 2017 cand reprezentau 9,4% din…