Traian Băsescu, funcţie importantă în Parlamentul European. LISTA posturilor ocupate de europarlamentari români Fostul președinte Traian Basescu a dat o lovitura de imagine in Parlamentul European. El a prins funcția de vicepreședinte in Comisia pentru Afaceri Externe, cea mai importanta Comisie a Parlamentului European. Aceasta Comisie a fost mereu vanata de Germania și este condusa de un neamț inca de la inființare. Acum, Traian Basescu este vicepreședinte in aceasta Comisie. Lista posturilor obținute de membrii delegației PPE in Parlamentul European: Rares BOGDAN – Seful Delegatiei, Membru LIBE (Comisia pentru Libertati civile, Justitie si Afaceri interne), Delegatia la Comisia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Rares Bogdan, cel care este si seful delegatiei Romaniei, va fi membru LIBE (Comisia pentru Libertati Civile, Justitie si Afaceri Interne), membru in delegatia la Comisia Parlamentara de asociere UE-Republica Moldova, dar si membru in delegatia interparlamentara pentru relatiile cu Statele Unite…

