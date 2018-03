Stiri pe aceeasi tema

- Fostul preAYedinte Traian BAƒsescu a declarat, luni searAƒ, fAƒcA¢nd trimitere la cazul deputatului fugar Sebastian GhiAAƒ, cAƒ atunci cA¢nd nu se putea pune A®n aplicare o hotAƒrA¢re judecAƒtoreascAƒ considera cAƒ statul romA¢n este umilit, afirmA¢nd cAƒ A®n locul lui Klaus Iohannis ar fi discutat…

- Fostul preAYedinte Traian BAƒsescu a declarat, luni searAƒ, cAƒ aEzintuieAYte un cazaE privind aEzspAƒgi date A®n ministeraE A®n care A®n urma unei note a SRI care ajunge la DNA, DNA cere unui A®nalt funcAionar care lua mitAƒ sAƒ declare cAƒ a dat banii ministrului pentru a nu fi arestat.

- Florian Coldea, fostul adjunct al Serviciului Român de Informatii, va fi audiat marti, la ora 11.00, în Comisia de Control SRI. În urma cu o saptamâna, audierea a fost amânata din cauza starii de sanatate.

- Comisia pentru transporturi si infrastructura din Camera Deputatilor a avizat favorabil, in sedinta de ieri, Proiectul de Lege privind unele mashy;suri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de catre titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, care…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut in mai multe randuri, in mod public, sa fie audiat in Comisia de Control a SRI.In cadrul Comisiei SRI s-a supus la vot audierea lui Liviu Dragnea pentru data de 20 martie, insa aceasta propunere a fost respinsa de coaliția PSD-ALDE. Pentru ca…

- Fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, urma sa fie audiat marti, de la ora 14.00, la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI. Cu toate acestea, audierea s-a amanat și urmeaza sa aiba loc pe 13 martie.

- Semne de intrebare in ceea ce privește audierea fostului adjunct al SRI la Comisia de Control. Mai exact, declarația lui Claudiu Manda -acesta a afirmat ca a decis de comun acord cu Florian Coldea amanarea audierii- este contrazisa chiar de Coldea care are o alta varianta. Comisia parlamentara de control…

- Presedintele Comisiei de control al activitatii SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a anuntat luni ca audierea lui Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, se amana cu o saptamana deoarece acesta ar fi racit.

- Florian Coldea, fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, nu va mai fi audiat marti in Comisia de Control SRI, din cauza starii de sanatate, audierea urmand sa aiba loc peste o saptamana, a declarat Caludiu Manda, presedintele comisiei.

- Dupa dezvaluirile lui George Maior, de saptamana trecuta, din Comisia parlamentara de control a activitatii SRI, care au starnit o adevarata furtuna in PSD, trebuia sa urmeze marti audierea generalului (r) Florian Coldea. Audierea nu va mai avea insa loc marti, 6 martie, ci la o data ulterioara.Oficial,…

- Presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda, anunta, la mijlocul lunii trecute, ca Florian Coldea a confirmat prezenta la audieri 'Am avut doua discutii cu domnul Coldea, prima in care m-a rugat sa ii transmitem o invitatie oficiala si a doua in care am stabilit ziua de 6 martie. (...)…

- Presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda, anunta, la mijlocul lunii trecute, ca Florian Coldea a confirmat prezenta la audieri. "Am avut doua discutii cu domnul Coldea, prima in care m-a rugat sa ii transmitem o invitatie oficiala si a doua in care am stabilit ziua de 6 martie. (...)…

- In perioada imediat urmatoare urmeaza sa fie verificate si celelalte fabrici. Ministerul Agriculturii mentioneaza ca Regulamentul (CE) nr. 1185/2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1307 si 1308/2013 ale Parlamentului European si ale Consiliului, in ceea ce priveste notificarile…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca fostul sef al SRI Geroge Maior „a ascuns foarte multe lucruri”, la audierea din Comisia pentru controlul SRI, afirmand ca atunci cand „va avea si el loc la comisie” o sa spuna, la randul sau, „multe lucruri”. „Domnul George Maior…

- Teodorovici: Formularele pentru directionarea a 2% vor putea fi depuse individual sau de ONG-uri Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a sustinut, marti, ca formularele pentru directionarea a 2% din impozitul pe venit vor putea fi depuse atat de ONG-uri, cat si de angajatori. Întrebat…

- Dezvaluiri și, deopotriva, acuzații grave au ieșit la iveala dupa audierea lui Calin Popescu Tariceanu in Comisia SRI. Mai exact, Claudiu Manda, șeful Comisiei, a facut o serie de precizari dupa audierea președintelui Senatului. Mai exact, Tariceanu ar fi devoalat in fața Comisiei, pe langa alte informații,…

- Calin Popescu Tariceanu a dezvaluit in timpul audierilor la Comisia pentru controlul SRI ca a aflat in urma unei discuții cu o persoana care in anul 2005 lucra la Președinție, iar in prezent ar fi parlamentar PNL, ca pe biroul președintelui Traian Basescu se aflau atunci redate convorbiri telefonice…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, la finalul audierii sale din Comisia parlamentara de control a SRI, ca prezenta lui la aceasta Comisie reprezinta o obligatie pe care el o are ca cetatean, afirmand ca, „daca sefa DNA crede ca este mai presus de lege, denota o atitudine…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost audiat, marți, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care incearca sa acapareze toate institutiile statului. La finalul audierilor, Tariceanu…

- Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri Calin Popescu-Tariceanu. "Sunt aspecte care vizeaza activitatea domnului Tariceanu discutate in comisie - atunci cand era prim ministru al Romaniei si era membru in CSAT - si au fost elemente care…

- S-au stabilit audierile in comisia SRI: Tariceanu, chemat pe 20 februarie, Florian Coldea, pe 6 martie. Și fostul sef al SRI George Maior va fi audiat pe 27 februarie la Comisia parlamentara de control al Serviciului, a anuntat marti presedintele comisiei, Claudiu Manda. Primul care va veni la audieri,…

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, va fi audiat la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI pe 6 martie, urmand ca fostul presedinte Traian Basescu sa fie audiat saptamana urmatoare, pe 13 martie, a anuntat marti presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda.

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, si-a exprimat dorinta de a participa la audieri in Comisia parlamentara, data urmand sa fie stabilita in sedinta de marti a acesteia, a declarat senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, citat de Agerpres.

- „Urmeaza sa adresam (n.r. invitatia) si sa stabilim ziua in care sa il invitam pe domnul Coldea. Am inteles si am avut o discutie cu domnul Coldea. A spus ca doreste sa vina la Comisie, ca doreste sa lamureasca toate aceste aspecte si urmeaza sa stabilim o zi, sa trimitem invitatia oficiala si sa…

- Florian Coldea a anunțat ca vrea sa fie audiat in Comisia de Cotnrol SRI din Parlament.”Am avut o discuție cu el, a zis ca dorește sa vina la Comisie, vom stabili o zi. Domnul Dragnea va fi și el audiat, dupa.”, a spus Claudiu Manda. știre in curs de actualizare

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si Florian Coldea, fost prim adjunct al sefului SRI, nu s-au prezentat pentru audieri la Comisia parlamentara de ancheta privind prezidentialele din 2009 pentru ca au incercat "sa se protejeze".…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, va fi audiat in Comisia de Control a SRI. El a precizat ca a fost invitat de președintele acestei Comisii, Claudiu Manda, și a confirmat participarea.”Am discutat cu domnul Claudiu Manda. Dumnealui m-a invitat la Comisie și bineințeles ca voi…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca nu crede ca ar putea fi evitata infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP). "Nu cred ca putem evita o comisie de ancheta parlamentara (...) L-am vazut pe domnul Vela…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat marti ca va discuta cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, constituirea unei comisii speciale pentru SPP, catalogand invitarea sa in Comisia de Aparare o gluma politica, dupa ce PNL ar fi votat politic sa fie audiat. "Am inteles ca…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de Aparare din Senat, in legatura cu acuzațiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahonțu. Anunțul a fost facut de noul președinte al Comisiei, liberalul Marcel Vela. „Ce am…

- „Asa ne trebuie, pentru ca am vorbit, sa ne cheme la audieri”, a afirmat Dragnea, intrebat daca va merge la audieri la Comisia de aparare a Senatului pentru a vorbi despre lucrurile care se intampla in SPP. „Eu voi merge la orice comisie parlamentara care o sa ma cheme, sunt convins ca va merge si…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost chemat la audieri in Comisia de Aparare, dupa acuzațiile lansate la adresa șefului SPP, Lucian Pahonțu. Dragnea susține ca va merge la Comisie, pentru ca ”așa ne trebuie, daca am indraznit sa vorbim"....

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost chemat la audieri in Comisia de Aparare, dupa acuzațiile lansate la adresa șefului SPP, Lucian Pahonțu. Dragnea susține ca va merge la Comisie, pentru ca ”așa ne trebuie”, daca am indraznit sa vorbim.”Așa ne trebuie pentru ca am vorbit, sa ne cheme la…

- Presedintele Comisiei de aparare a Senatului, Marcel Vela, a anuntat luni ca liderul PSD, Liviu Dragnea, este invitat sa prezinte saptamana viitoare in acest for motivele pentru care unii demnitari au renuntat la serviciile SPP, transmite Agerpres.

- Acuzat de Daniel Dragomir ca a avut un comportament servil fața de generalul Dumitru Dumbrava, deputatul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, reprezentantul USR in Comisia parlamentara de control a activitații SRI, afirma ca locotenent-colonelul in rezerva minte. Mai mult, reprezentantul USR susține ca…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, vrea sa infiinteze o comisie unica in Parlament care sa supravegheze modul in care se fac interceptarile in cauzele penale. Potrivit lui Tariceanu, Comisia va fi formata din judecatori si parlamentari si are rolul sa controleze si sa supravegheze Autoritatea…

- Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat la comisia de control a SRI. Manda a precizat ca numele șefului Camerei Deputaților a aparut in cadrul discuțiilor din comisie iar poate ca și Liviu Dragnea are ceva de comunicat membrilor comisiei.. Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni seara ca, daca va fi chemat la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, va denunta lucruri pe care le-a calificat ca fiind parte a unei "istorii negre" a Romaniei. Dragnea a negat in context ca…

- Daca aceasta precizare ar fi fost facuta cu un an in urma, s-ar fi evitat doua crize de guvern și tot tambalaul din jurul lor. Premierul va fi un fel de administrator - spune Tariceanu, in deplin acord cu Dragnea. „Consiliul de admninistrație” va fi la Parlament STOP Privita din aceasta perspectiva…

- "Concluzia Raportului este ca au fost niste actiuni concertate de schimbare a sefilor de prefecturi si de deconcentrate din teritoriu cu intentia de a schimba sau de a modifica rezultatul votului daca era necesar, dar neavand buletine de vot nu putem spune cu certitudine acest lucru. Putem doar sa…

- Concluziile Comisiei speciale de ancheta a Senatului si Camerei pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului prezidential vor fi prezentate, luni, intr-o conferinta de presa, de presedintele acestui for, deputatul PSD Oana Florea.

- Acest tarif a fost introdus in legislația naționala prin transpunerea Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de transport marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri. In conformitate cu prevederile art. 10a alin. (1) al Directivei, sumele in euro prevazute in anexa…

- Emotii mari pentru fostul presedinte, Traian Basescu! Comisia parlamentara de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009 se va reuni in sedinta pe 23 ianuarie, pentru a adopta raportul final. Citeste si: Solicitare SOC in plenul CSM: Un membru vrea lista cu magistratii acoperiti…

- Donald Trump a dizolvat miercuri o comisie a carei infiintare a solicitat-o pentru anchetarea presupuselor fraude electorale de la ultimele alegeri prezidentiale americane, relateaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Jaf de PROPORTII in Venetia: Bijuterii de milioane de euro, furate din Palatul…

- Donald Trump a dizolvat miercuri o comisie a carei infiintare a solicitat-o pentru anchetarea presupuselor fraude electorale de la ultimele alegeri prezidentiale americane, relateaza AFP. Initiativa presedintelui american a declansat un val de opozitie din partea a numeroase state care…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis, miercuri, ca parlamentarii, ministrii, prefectii si primarii pot fi comercianti persoane fizice, adoptand astfel o serie de amendamente la un proiect de lege depus de UDMR, Raportul urmand sa intre la vot final, Camera fiind for decizional. …

- „USR propune amanarea celor doua legi cu un termen de doua saptamani, chiar si in ianuarie sau sesiunea urmatoare, pentru a le oferi romanilor sarbatori linistite", a precizat senatorul USR, George Marussi, potrivit Mediafax. Plenul Senatului a respins propunerea USR. La randul sau,…

- Comsia de Regulament a Camerei Deputatilor a fost convocata, miercuri, la ora 9.00, urmand a se discuta o propunere care prevede, printre altele, ca toate amendamentele admise aduse unui articol sa fie supuse unui singur vot."Aseara, Nicolicea a trimis SMS pentru a convoca Comisia de Regulament…