- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) anunta ca verifica din oficiu persoanele care candideaza la alegerile pentru Parlamentul European și ca va elabora note de constatare.

- Traian Basescu ar putea fi declarat colaborator al fostei Securitati. Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) a decis sa sesizeze Curtea de Apel Bucuresti, a carei instanta trebuie sa ia o decizie.

- Titlul de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti urmeaza sa ii fie conferit lui Iulius Filip, conform unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei din 23 aprilie a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Potrivit raportului de specialitate, primul act public de disidenta…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, marti, ca nu are nicio emotie privind verificarea pe care CNSAS o face in cazul referitoare la acuzatiile ca ar fi refuzat sa-l elibereze de doua ori pe disidentul anticomunist Iulius Filip, precizand ca nu este ofiter al fostei Securitati.

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Cum era de așteptat, cazul disidentului Iulius Filip nu este singular. In mod constant, actualul procuror general Augustin Lazar a acționat in anii ’80 in calitate de colaborator al torționarilor, el insuși dovedindu-se un torționar. Ieri a ieșit la iveala cazul altui deținut…

- Președintele Partidului Libertații, Unitații și Solidaritații, Dacian Cioloș, a declarat duminica, la Buzau, ca vrea sa vada de la Liviu Dragnea „declarațiile pe propria raspundere ale conducerii PSD care sa spuna ca nu au colaborat cu Securitatea niciodata și n-au colaborat cu servicii de informații…

- Modificarile au fost decise in cadrul unui acord informal cu privire la un regulament care va spori securitatea cartilor de identitate ale cetatenilor Uniunii Europene la care au ajuns reprezentantii Presedintiei romane a Consiliului si ai Parlamentului European. Potrivit acordului, cartile de…

- Ministerul Afecerilor Interne anunta ca noile norme propuse vor imbunatati securitatea acestor documente prin introducerea unor standarde minime, atat pentru informatiile continute, cat si pentru elementele de securitate comune tuturor statelor membre care le emit. "Securitatea pe intreg teritoriul…