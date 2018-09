Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, miercuri seara, ca nicaieri in lume nu s-a mai vazut ca de negocierile legate de exploatarea gazelor in Marea Neagra, cu companiile petroliere Exxon si OMV sa se ocupe presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, care nu are atributii in acest sens.

- Vineri, PSD se aduna intr-o ședința urgenta a CEX! Mai mulți lideri au semnat o scrisoare prin care cer demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al partidului și al Camerei Deputaților. Liderul puciștilor e primarul Bucureștiului, Gabriela Firea.Din Opoziție, Traian Basescu știe…

- Cele doua amendamente au fost propus de senatorul PSD, Gheorghe Marin, dupa ce șeful statului Klaus Iohannis a inapoiat Parlamentului, spre reexaminare propunerea legislativa cu numarul 408 din 2017 „privind unele masuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de catre titularii de acorduri…

- Dragnea a spus ca legea va fi adoptata in trei saptamani, adaugand ca indiferent de ce presiuni se vor face asupra sa si a partidului, parlamentarii nu vor ceda, potrivit Agerpres.ro . “La mine a venit CEO de la OMV marti si a doua zi presedintele din Exxon din America si sigur subiectul a fost legea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a avut o discutie tensionata cu reprezentantii OMV si Exxon, care i-au transmis ca, dupa ce vor vedea forma finala a legii offshore, vor lua decizia de a continua sau nu investitiile in Marea Neagra.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca a avut o discutie tensionata cu reprezentantii OMV si Exxon, care i-au transmis ca, dupa ce vor vedea forma finala a legii offshore, vor lua decizia de a continua sau nu investitiile in Marea Neagra.Victor Ponta…

- Liviu Dragnea a anunțat ca legea a trecut la Senat, dar va fi modificata total la Camera Deputaților. Conform unor calcule facute de Dragnea, daca s-ar fi votat varianta senatorilor, Romania nu ar mai fi caștigat 40 de miliarde de dolari.”O varianta pentru legea offshore, diferita fața…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca deputatii din Comisia de Buget Finante si cei din Comisia de Industrii si Servicii lucreaza inca la legea off-shore, care va stabili in ce conditii vor fi exploatate gazele din Marea Neagra. De fapt, potrivit lui Dragnea, alesii ar cauta inca solutii…