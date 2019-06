Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta anunțat, la B1 TV, ca PSD s-ar putea rupe dupa congres, dar ca cei care vor pleca de acolo nu au loc la partidul sau, PRO Romania.Citește și: Silviu Manastire anunța echipa pe care și-a facut-o azi-noapte Viorica Dancila: ‘O sa fie scandal!’ "Evident ca nu au ce cauta la…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat ca acțiunile publice din ultimele zile o arata pe adevarata Viorica Dancila, susținand ca daca aceasta va anula OUG 114 și va modifica legea redevențelor, ar fi un premier care a luat masuri bune, potrivit Mediafax."Eu cred ca asta e doamna Dancila…

- Liderul ProRomania, Victor Ponta, taxeaza ipocrizia liderilor PSD, care pana la alegerile europarlamentare i-au criticat pe liderii europeni, insa dupa incarcerarea lui Dragnea au schimbat placa. Ieri, la Bruxelles, Viorica Dancila si liderii europeni au ajuns la un acord pe tema statului de drept.

- Fostul președinte Traian Basescu a catalogat-o pe Viorica Dancila drept o femeie simpla și cinstita."A avut curaj sa o refuze pe Merek. O femeie simplam care nu e sofisticata, mai cinstita decat Dragnea de o mie de ori", a spus Traian Basescu la B1TV.

- „La Parlamentul European ( ca acolo whiskey ul e ieftin si au zbor direct spre Costa Rica)!"„Mai Victore, tot fara caracter ai ramas!”; "Basescu reprezinta tot ce este mai urat, mai murdar, mai ticalos in politica romaneasca- a taiat pensiile si salariile in timp ce ii proteja pe Udrea si Blejnar; a…

- Prezent in studioul Libertatea, fostul președinte, Traian Basescu, a declarat ca nu ar fi numit-o niciodata pentru Viorica Dancila in funcția de premier. ”Nu aș fi numit-o premier. Șa știți ca e o femeie pe care o respect. E un politician modest, de bun simț, in viața ei de pana la momentul numirii.…

- Viorica Dancila a vrut sa-l dea afara pe Darius Vacov, consilierul premierului pe probleme economice, dupa toate problemele pe care acesta i le-a creat cu Ordonanța 114, a spus Victor Ponta, marți seara, la Realitatea TV. „Dancila a vrut sa-l dea afara pe Valcov, de acolo a pornit toata supararea.…

