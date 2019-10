Stiri pe aceeasi tema

- Politicile fiscale și bugetare trebuie sa asigure indeplinirea a trei obiective majore: sa mobilizeze, prin impozite, taxe și alte venituri, resursele financiare de care statul are nevoie pentru finanțarea exercitarii funcțiilor sale prevazute prin Constituția Romaniei și legile in vigoare; sa susțina…

- "Romania e foarte suparata in acest moment. Iar daca politicienii noștri nu realizeaza ca este un punct de cotitura in istoria noastra e grav. Daca pentru o clipa ar inchide ochii și și-ar diminia orgoliile și interesele personale, și s-ar gandi mai mult la țara și la ce trebuie facut pentru viitorul…

- Peste 200 de oameni de afaceri și manageri de succes din Romania și din strainatate vor participa la summitul RePatriot care va avea loc in Gura Humorului. Ediția a șasea a acestui eveniment va avea loc in perioada 3 – 6 octombrie a.c., la hotelul Toaca Bellevue din Gura Humorului. ...

- Rusia incearca sa ridice „o noua cortina de fier“, de aceasta data la Marea Neagra, cu Romania, Bulgaria, Turcia, pe de o parte, si cu Republica Moldova, Georgia, Ucraina, pe de alta parte, pentru a-si putea folosi forta impotriva tarilor care nu fac parte din NATO, afirma fostul comandant al Fortelor…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), cu sprijinul Comisiei Europene și in parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ambasada Canadei in Romania, Bulgaria și Republica Moldova, a organizat, astazi, 17 septembrie, conferința „Oportunitați aduse de acordurile…

- Organizatorii isi propun sa informeze companiile interesate, autoritatile publice locale, dar si consumatorii finali, cu privire la noile reglementari legislative, oportunitati de afaceri deschise de interconectivitatea regionala, obstacolele inerente, dar si solutiile cele mai potrivite, beneficiile…

- Roxana Minzatu, ministrul Fondurilor Europene si vicepresedinte PSD, reactioneaza la declaratiile senatorului PNL, Florin Citu. Acesta a declarat ca prima masura pe care PNL o va lua daca ajunge la guvernare va fi de a desfiinta programul Start-Up Nation prin care Guvernul sprijina initiativele antreprenoriale…

- De la o firma de asamblare si vanzari de calculatoare in 1990, la constructii pentru mall-uri si investitori straini care vor fabrici in Romania, grupul brasovean ICCO are o istorie strans legata de evolutia capitalismului romanesc. Povestea lui Calin...