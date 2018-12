Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, sustine ca presedintele Klaus Iohannis nu a oferit niciun argument in CSAT pentru refuzul de a-l numi pe generalul Scarlat in fruntea Statului Major al Armatei. Seful statul i-a prelungit cu un an mandatul generalului Nicolae Ciuca, in ciuda opozitiei PSD.

- Armata germana intentioneaza sa recruteze specialisti din alte state membre ale Uniunii Europene (UE), a anuntat joi seful Statului Major al Bundeswehr. Recrutarea unor specialisti straini europeni – mai ales medici si ingineri – constituie ”o optiune” pe care armata germana o are in vedere, a precizat…

- Confruntata cu o penurie de candidati, armata germana ia in calcul recrutarea de specialisti proveniti din alte state membre ale Uniunii Europene, a explicat joi seful Statului Major al Bundeswehr (armata germana), Eberhard Zorn, informeaza AFP.

- Fostul presedinte Traian Basescu a comentat marti ipoteza in care, dupa prim-ministru, confruntat deja cu o plangere penala pentru inalta tradare, si seful statului ar putea avea pe numele sau o astfel de cerere in justitie. In acest context, Basescu se intreaba cum arata Romania privita din exterior,…

- Alexandru Ciucu a realizat noile uniforme ale Armatei Romane Noile uniforme au fost prezentate in premiera marti, 27 noiembrie, in cadrul unui eveniment derulat la Cercul Militar National, cu cateva zile inaintea sarbatoririi a 100 de ani de la Marea Unire. La eveniment au fost prezenti si ministrul…

- In 2015, riscurile unui razboi informatic l-au determinat pe seful Statului Major al armatei israeliene, Gadi Eizenkot, sa unifice toate ramurile cyber ale armatei pentru a consolida apararea tarii. Cybersecuritatea israeliana este cea mai buna din lume. Numeroase tari, chiar arabe, colaboreaza cu statul…

- Sambata, la Iasi a avut loc ceremonia de deschidere a Filialei Iasi a Muzeului Militar National "Regele Ferdinand I", situata la Cercul Militar Iasi. La eveniment a fost prezenti si seful Statului Major al Apararii, Nicolae Ciuca, reprezentanti ai autoritatilor locale, iar la final a venit si IPS Teofan,…

- Ucraina va construi o baza militara in zona Marii Azov, situata in nordul Marii Negre, si a mobilizat efective suplimentare in aceasta regiune pentru a contracara amenintarile Rusiei, afirma Viktor Muzhenko, seful Statului Major al armatei ucrainene, citat de agentia Reuters.Tensiunile dintre…