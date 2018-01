Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu l-a criticat, sambata, pe Valentin Popa, cel propus ca ministru al Educatiei in noul Guvern PSD-ALDE. Totul dupa ce pe internet a circulat un clip in care Popa face repetate greseli gramaticale. “Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care…

- Imaginile au fost surprinse la mai multe festivitati la care a participat rectorul Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava. Printre altele, acesta vorbeste despre „pamblica” si despre faptul ca „le sunt interzise accesul la o astfel de finantare”, are „repercursiuni” serioase, „celalanți cetațeni”.…

- Imediat dupa ce s-a aflat trista veste ca Neagu Djuvara a murit, Dragnea a scris repede un mesaj de regret in acest sens, dar in loc de Neagu Djuvara a scris Mircea Djuvara. „#Romania a pierdut astazi una dintre cele mai mari valori! Un intelectual desavarșit, Mircea Djuvara reprezinta un #reper de…

- "Drum bun, Neagu Djuvara. Ai plecat la stele, dar ne-ai lasat opera ta, dragostea ta pentru tara, pentru cultura, pentru oamenii acestui pamant. Un om care a plecat dintre noi cu sufletul impacat pentru ca el singur ne-a iubit pe noi, pe romani, poate, mai mult decat l-am iubit noi toti la un loc",…

- "Penali in guvern ? Da, pentru ca putem ! Nu a existat in Romania si nici in Uniunea Europeana sef de partid care sa-si fi sfidat poporul, dar si realitatea politica, asa cum au facut-o Dragnea si Codrin Stefanescu in ultimele zile. Intrebat daca din guvern vor face parte penali, Dragnea…

- "Pentru a nu fi victime ale manipularii, trebuie sa citim! Eu am citit ! Legile 303, 304 si 317 toate din 2004 au aproape 14 ani de cand sunt in vigoare. Cu minusurile si plusurile lor, acestea au fost legile prin care justitia si-a dobandit independenta in relatia cu politicul.…

- Un protest antiguvernamental este anuntat pentru miercuri, in Capitala, urmand ca manifestantii sa faca o hora in Piata Victoriei intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia ”Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor…

- Rectorul Universitații „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, a declarat, luni ca la nivelul instituției sunt foarte mari probleme in ceea ce privește asigurarea incalzirii spatiilor de invatamant si a caminelor universitatii. Potrivit acestuia, cele mai mari probleme ...

- Nominalizarea PSD pentru functia de premier, Viorica Vasilica Dancila, a fost acceptata de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, dar aceasta decizie pare sa fi fost luata la Cotroceni sub imperiul unui scenariu amenintator si fals. Asta sustine fostul sef al statului, Traian Basescu, intr-o postare…

- Presedintele PMP Traian Basescu il critica, pe Facebook , pe presedintele Iohannis pentru ca a acceptat nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier facuta de de PSD, spunand ca a dat “constient Guvernul Romaniei pe mana condamnatului Dragnea”, desi avea marja constitutionala suficienta…

- Mii de aradeni s-au lasat pacaliti de un mesaj ce este tot mai intens distribuit pe Facebook in ultimele saptamani si care anunta ca prin intermediul unui medicament comercializat si la noi este raspandit virusul „Machupo”, care provoaca febra hemoragica. Mesajul este scris cu numeroase greseli…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține in conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, „Constituția Romaniei este facuta pulbere”. Basescu susține intr-o postare pe Facebook ca Tudose ar fi trebui sa ceara președintelui Klaus Iohannis revocarea…

- "Romania sfasiata de hienele din PSD. PSD este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania. Tara este azi aruncata in criza politica si totala decredibilizare . Premierul Mihai Tudose, ii cere public ministrului internelor sa demisioneze,…

- Ivan: CEx PSD ar fi trebuit sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan apreciaza ca membrii Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ceara, in sedinta de luni, demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta congres. "Comitetul Executiv National…

- Mesajul fostului ministru al Sanatatii postat, duminica, pe Facebook, se intituleaza "Despre hotie, crima, fente si floricele" si vorbeste despre cateva "fente" care au fost aplicate de "mai-marii transplantului din Romania, cu domnul Lucan in frunte". Potrivit lui Voiculescu, fenta numarul unu a fost…

- Atacuri in valuri ale Elenei Udrea. Fostul ministru al Turismului a desființat-o pe Laura Codruța Kovesi, in urma scandalului privind interceptarile facute de DNA. Elena Udrea l-a atacat voalat și pe Traian Basescu. "Daca eu as fi fost astazi seful opozitiei, alta ar fi fost Romania! Tocmai pentru…

- CHIȘINAU, 22 dec — Sputnik, C.S. În una din ultimile sale predici, parintele Calistrat Chifan de la manastriea Vladiceni din România, a adresat un îndemn creștinilor și a explicat adevarata semnificație a mesei de sarbatori. ”…la final de post…

- Fostul premier Adrian Nastase a criticat guvernul și PSD pentru atitudinea din ultima perioada. In cadrul unei emisiuni la TVR, fostul lider PSD a opinat ca Romania ar trebui sa iși schimbe forma de guvernamant, dintr-una semiprezidențiala in una prezidențiala, dupa model american.“PSD a greșit…

- "Parlamentarismul acesta de bulibaseala si avarie trebuie sa inceteze", a spus seful statului, in discutia informala cu jurnalistii, potrivit News.ro. Ziaristii l-au intrebat de ce crede ca actuala coalitie majoritara se grabeste atat de tare cu legile justitiei, iar presedintele a replicat…

- Poetul din Cluj, devenit viral pe Facebook. "Unora comportamentul meu li se pare o ofensa" Un poet clujean, Sandu Catinean din Bontida, a scris aproape 1.300 de poezii, multe cu tenta patriotica sau critica la adresa situatiei din Romania. Acestea au ajuns virale pe Facebook si sunt citite de sute de…

- "S-a stins Regele... Nu am fost un monarhist, mai ales plecand de la premiza ca te nasti cu sansele de a deveni orice iti doresti si poti, monarhia creand prin ea insasi o pozitie inaccesibila oamenilor de rand. Totusi... tulburarea vietii noastre publice din ultimii 27 de ani m-a facut sa ma gandesc…

- Fiul celebrului scriitor Camil Petrescu a incetat din viața. Acesta era baiatul cel mare al renumitului autor. Camil Aurelian Petrescu, fiul cel mare al scriitorului Camil Petrescu, a incetat din viața . Decesul lui Camil Aurelian Petrescu a fost anuntat, pe Facebook, de Doina Uricariu, fost director…

- In urma votului reprezentanților celor șase universitați din Consorțiului Universitaților din Republica Moldova – Romania – Ucraina (CUMRU), rectorul Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, a preluat președinția Consorțiului. ...

- Cumparaturile din online sunt in crestere cu 18,4% fata de anul precedent in SUA, potrivit datelor date de Adobe Analytics, iar investitorii pariaza ca Amazon isi va creste cota de piata din totalul cheltuielilor online in timpul sezonului de cumparaturi. Averea de 100 de miliarde…

- "Primesc cu indurerare vestea ca Stela Popescu, Doamna Teatrului de Revista din Romania și una dintre cele mai mari actrițe pe care le-a avut aceasta țara, a incetat din viața. A fost un exemplu de noblețe, decența și daruire pentru orice roman și va ramane mereu in sufletele noastre ca un simbol…

- Premierul Mihai Tudose, despre moartea Stelei Popescu. Marea actrița Stela Popescu a incetat din viața la varsta de 81 de ani. Artista a fost gasita moarta in holul casei sale din centrul Capitalei. Stela Popescu a murit, fiind gasita prabușita in holul casei de catre o vecina a acesteia, care a vrut…

- Europarlamentar PSD, atac la adresa lui Dragnea: Este exponentul cel mai notoriu al statului paralel PSD este deturnat cu buna stiinta de la scopul sau real, sustine europarlamentarul PSD Catalin Ivan, acesta fiind cel de-al doilea ales de la Bruxelles care se revolta impotriva lui Liviu Dragnea…

- „Acum 21 de ani, nimic despre prezumtia de nevinovatie . Ce zici Dragnea, ai curaj sa repeti si tu acest discurs in plenul Camerei Deputatilor ? (reproduc fragmente din discurs)”, a scris Basescu pe pagina de Facebook. „In calitate de om politic al opozitiei, nu am dreptul sa las actualului Guvern…

- Ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, Valeri Kuzmin, a declara, la Suceava, unde a participat la un seminar pe teme economice ca Romania si Republica Moldova pot sa aleaga calea referendumului daca vor sa se uneasca, informeaza News Bucovina. "In Romania, nu de putine ori…

- Pe pagina sa de FB, deputatul Adrian Mocanu s-a luat pur si simplu "la tranta" cu social-democratii. iata ce a declarat: "PSD – un partid fara cuvant! Social-democrații nu și-au respectat promisiunile nici macar fața de proprii alegatori! Tripleta toxica: Dragnea – Vilcov – Misa impinge Romania spre…

- Imagini șocante cu o eleva batuta la un liceu din Gura Humorului, județul Suceava. Adolescenta de 15 ani a fost snopita in bataie de cinci colege intr-o pauza dintre cursuri. Trantita la pamant, fata a primit zeci de pumni și picioare in zona capului și in stomac. Scenele violente au fost filmate și…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca prim-ministrul Mihai Tudose si ministrul Finantelor Publice trebuie sa plece imediat din functii pentru ca au mintit ca au avizul partenerilor sociali pentru schimbarile fiscale anuntate. ”Prim-ministrul Mihai Tudose si ministrul Finantelor Publice trebuie…

- Politologul Alina Mungiu-Pippidi sustine ca desi laudata pentru progresele ei, Romania nu este o poveste de succes a combaterii coruptiei. Intr-un interviu acordat Libertatea, Pippidi spune ca progresele facute in ultimii zece ani sunt foarte mici, in ciuda arestarilor record de persoane influente.…