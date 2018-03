Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier, Adrian Nastase, a lansat acuzatii dure in direct la Romania TV. Nastase a vorbit despre condanarile sale si despre presupusa scrisoare a Comisiei Europene care ar fi cerut condamnari ale oamenilor politici importanti. Nastase considera Comisia Europeana, dar si pe Traian Basescu vinovati…

- Dan Voiculescu se apara dupa ce a fost acuzat ca se intalnea cu Maior și Coldea, susținand, intr-o postare pe blogul sau ca Rareș Bogdan, moderator la Realitatea TV, a avut intalniri cu persoane din conducerea SRI. Schimb de replici, la distanța, intre Cozmin Gusa, patronul Realitatea TV, si Dan Voiculescu,…

- *In timp ce noi stam și ne uitam pe geam la ce frumos ploua cu gheața in luna lui marte, țarișoara e pe cale sa ne fie transformata definitiv in colonie, știați? A spus-o Razvan Savaliuc, baiatul ala tare-n pix de la luju.ro, aseara, in direct la Antena 3, dupa ce Gadea a prezentat, cu […]

- Mult asteptatul interviu cu sereistul fugit din tara, Sebi Ghita este de o penibilitate maxima. Ramolitul de Ion Cristoiu rade ca un miel prost si pune intrebari a la Gaga gen ce muzica ascultau la chef Laura Codruta Kovesi cu familia Ghita. Voi chiar va bateti joc de noi, de telespectatorii care au…

- Arestarea fostului premier Adrian Nastase a fost subiectul unor lungi dezbateri in interiorul PSD, iar mai multe nume importante au cantarit mai multe ipoteze cu privire la interesele care ar putea fi in spatele acestui fapt. Secretarul general-adjunct al formațiunii, Codrin Ștefanescu, a vorbit despre…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a explicat marti seara absenta fostilor lideri ai partidului Ion Iliescu si Adrian Nastase de la Congresul extraordinar al partidului care a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute la Sala Palatului.Dragnea a declarat, intr-o emisiune…

- Traian Basescu lanseaza o ipoteza exploziva despre dosarul in care fratele sau, Mircea Basescu, a fost condamnat și a facut pușcarie. Fostul președinte e de parere ca dosarul ar fi facut parte dintr-o ințelegere intre DNA și Antena 3.”Eu mi-am dat seama ca serviciile nu mai sunt de partea…

- Fostul premier PSD Adrian Nastase spune ca nu a fost invitat la Congresul PSD de sambata, deși era in țara. "Diversi prieteni m-au sunat sa ma intrebe ce parere am despre felul in care s-a desfasurat Congresul extraordinar al PSD. Le-am spus ca, nefiind invitat la Congres, eram la Cornu si…

- 'In documentul de lucru emis ieri de Comisia Europeana in ce priveste Raportul de tara pentru Romania constatam derapajele grave catre care Romania se indreapta sub actuala guvernare PSD-ALDE. Loviturile aduse luptei anti-coruptie si masurile care afecteaza independenta justitiei dau Romania puternic…

- Declaratia Unica va trebui depusa pana la data de 31 martie 2018, apoi Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va emite decizii de impunere, iar plata impozitului/contributiilor aferente va trebui efectuata pana la 15 iulie 2018.Noul formular inlocuieste declaratiile D200 - veniturile…

- Elena Udrea a vorbit in direct, la Antena 3, despre plecarea sa in Costa Rica. Intrebata daca ii e teama daca se va intoarce in pușcarie, aceasta a raspuns afirmativ.Citește și: Ion Iliescu ataca Antena și Romania TV: 'Industria știrilor false depașește planul' - FOTO "Da. Dar pana…

- *Ca sa vedeți, fraților, cum lucreaza karma asta: la doar o zi dupa ce Gadea i-a zis, cu naduf, unui domn de la Peneleu ”Pupați-o, domle, in cur, pe Kovesi”, ghici pe cine a trebuit sa invite Mihaița aseara, in emisiune la Antena 3? Cum pe cine? Pe premierița, pe Vasilica și pe Viorica, pe […]

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat luni dimineața la dezvaluirile incendiare ale fostului deputat PSD, Vlad Cosma, conform carora șefii DNA Ploiești, in frunte cu procurorul-șef Onea Lucian și cu celebrul procuror Negulescu, fabricau dosare impotriva lui Victor Ponta, Sebastian Ghița și a…

- In anul 2017, la Casa Județeana de Pensii (CJP) Vrancea erau inregistrate 8.089 de persoane care primesc pensie de invaliditate. Potrivit site-ului Casei Naționale de Pensii Publice, o persoana poate beneficia de pensie de invaliditate daca este incadrata intr-un grad de invaliditate…

- Dupa ce a anunțat ca va cere recuzarea judecatorului Ionut Matei din completul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie care se ocupa de dosarul "Gala Bute", sustinand ca acesta este "omul" lui Florian Coldea, Elena Udrea iese din nou la rampa. Fostul ministru susține ca deși Florian Coldea și-a…

- *Dupa ani de zile cat a stat in adormire, ca masonii, fostul premier Adrian Nastase s-a trezit și e tot mai prezent pe micile ecrane. Și-a lansat o carte cu domnul Voiculescu, iși da cu presupusa și, mai nou, e invitat la Antena 3 și la talk-show-uri paranormale cu Dana Chera, fosta Grecu, probabil…

- Adrian Nastase este unul dintre personajele cele mai detestate de catre adversarii PSD! Fostul premier are parte de etichete deloc placute din partea acestora: corupt și hoț sunt cuvintele cel mai des intalnite, cel puțin in mediul online, in comentariile celor care vorbesc despre cel care a fost…

- Clarificarea masurilor fiscale, care au "innebunit populatia", este unul dintre primele lucruri pe care ar trebui sa le faca viitorul Guvern condus de Viorica Dancila, a afirmat, duminica, fostul premier Adrian Nastase. El a declarat, la Antena 3, ca Guvernul ar trebui, printre altele,…

- Adrian Nastase a vrut sa fie președintele Romaniei, dar a pierdut, in 2004, in fața lui Traian Basescu. A fost prima infrangere și ultima intr-un scrutin prezidențial, pentru ca fostul lider PSD a anunțat ca nu mai are vise de Cotroceni. Acolo, social-democrații au dat deja cel mai bun președinte,…

- Adrian Nastase a facut o serie de propuneri viitorului Guvern! la Antena 3, Nastase a spus ca ar trebui facute clarificari fiscale, ar trebui o reorganizare administrativa a Romaniei, ceea ce ar duce la mai puține comune și județe, automat, la un numar mai mic de aleși locali. O alta propunere ar…

- Adrian Nastase a speriat-o pe Dana Grecu, duminica seara, la Antena 3! Realizatoare emisiunii ”Adevaruri de viața” l-a intrebat pe fostul daca va fi viitorul președinte al Romaniei, iar Nastase a spus ”sigur voi fi”.Iata schimbul de replici: Citește și: Surpriza de proporții! Ce cantareți…

- Calin Popescu Tariceanu comenteaza situația din PSD, care a dus la schimbarea premierului Mihai Tudose. Intr-un interviu la Antena 3, șeful Senatului a criticat legaturile lui Tudose cu SRI și a denunțat implicarea „statului paralel” in deturnarea rezultatului alegerilor din decembrie 2016.„Nu…

- Conducerea PSD este pe cale sa-și dea jos al doilea premier in doar cateva luni. Spre deosebire de debarcarea lui Sorin Grindeanu, posibila plecare a lui Mihai Tudose ar genera o criza majora, pentru ca președintele Iohannis a afirmat ca nu va mai desemna inca un premier din partea PSD. In acest context…

- La scurt timp dupa ce secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat despre Victor Ponta ca este „dracul care și-a bagat coada in PSD", fostul premier i-a dat replica lui Ștefanescu. Victor Ponta l-a numit pe Codrin Stefanescu „un bufon" si a adus aminte de vremurile in care…

- Fostul premier și fost președinte al PSD Victor Ponta a declarat, duminica, despre Comitetul Executiv Național al partidului de luni, ca este vorba despre o miza mare. ”Luni se va face o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramane premier, ori Carmen Dan ramane la MAI și atunci…

- *De cand ii invita in emisiune pe MRU sau pe Crin Antonescu nu l-am mai vazut pe Gadea așa de tuflit pe cat a fost aseara la Antena 3, cu Tudose. Ii intrasera Raspopitului atat de tare capul intre urechi și morcovul in alte organe incat nici pas nu mai zicea, saracul. Și, de unde […]

- Scrisoarea semnata de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, in care este criticat dur managemantul lui Liviu Dragnea il are co-autor pe fostul premier Adrian Nastase, spune Antena 3, conform Jurnalul.ro In aceste momente de maxima turbulența in PSD și Guvern, mai mulți lideri ai partidului…

- Premierul Mihai Tudose a negat miercuri, in direct la Antena 3, ca acționeaza dupa cum spune sistemul, susținand ca singura relație pe care o are cu serviciile de forța este una instituționala.

- Ședința Comitetului Executiv Național al PSD, de luni, 8 ianuarie, a fost un punct de cotitura in scandalul din partid. Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a prezentat o scrisoare ampla in care critica activitatea partidului și facea o serie de propuneri.Vezi și: Un medic nutriționist…

- O postare pe Facebook a unei anume Ingrid Mocanu a facut turul televiziunilor și site-urilor aflate in slujba infractorilor. Dar cine este Ingrid Mocanu?, va intreba multa lume. In primul rand, e o adevarata vedeta media, in fiecare seara, daca nu e la Antena 3, e la RTV și viceversa.

- Analistul politic Bogdan Chirieac vine cu previziuni sumbre pentru anul 2018. El este de parere ca Guvernul Tudose va pica. Întrebat de ce crede acest lucru, el a raspuns: ”Se coc anumite lucruri. Sistemul nu vrea sa predea puterea celor aleși. Am mari reticențe și în…

- Premierul Mihai Tudose spune ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal.El a atacat din nou BNR, spunand ca s-a saturat ca “niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de lucruri…

- ”Eu ma detonez in aceasta seara. Cu calm! Nu ma pot desprinde de lucrurile de care m-am ocupat. Va fi nenorocire” a anunțat Mircea Badea, la Antena 3. Realizatorul ”In Gura Presei” a afirmat ca este in prag de atac cerebral. ”Astazi, dl Iohannis era la Universitate. Ce facea? Ii cinstea pe…

- Mai multe informații din interiorul partidelor, prezentate ca subterane ale politicii, au fost dezvaluite joi, la emisiunea Punctul de întâlnire, de la Antena 3. 1. Ținta politica nr. 1 în anul 2018 este eliminarea lui Liviu Dragnea, atât din fruntea Camerei Deputaților,…