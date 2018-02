Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a declarat ca PSD a lasat o impresie lamentabila la dezbaterea pe legile justitiei din Parlamentul European, adaugand ca europarlamentarii din marile partide nu au participat, deoarece si-au dat seama ca romanii au mutat o dezbatere opozitie-putere in PE.

- „M-a impresionat foarte urat, am vazut dezbaterea in Parlamentul European. Vreau sa stiti ca Parlamentul European are 750 de europarlamentari. In toata sala au fost maxim 40. Marile familii, nici socialistii, nici PPE-ul (Partidul Popular European - n.r) n-au participat, ca si-au dat seama ca romanii…

- "As vrea sa vorbesc putin de manipulare. S-a spus ca se ia independenta Justitiei. Este o mare minciuna. In primul rand ca toate aceste legi imping mai multa responsabilitate la CSM. O sa vedeti, daca va uitati in proiectul de modificare a Legii 317/2004, care e CSM-ul, veti vedea ca CSM-ul este…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, face anuntul serii. Dupa dosarul Microsoft, un alt mega dosar al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) va fi clasat. Senatorul PMP lanseaza un atac grav la adresa Laurei Codruta Kovesi si spune ca dosarul EADS va fi prescris. Totui, senatorul crede ca dosarul Microsoft…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md. ”Cum sa fii cetatean…

- Deputatul PSD, Petre Florin Manole, a declarat vineri ca Viorica Dancila „a facut foarte bine ca a ramas la sedinta de Guvern unde au fost adoptate proiecte importante”, in loc sa mearga la dezbaterea din Parlamentul European. Acesta a precizat, intr-un interviu la RFI, ca „femeile de serviciu din scolile…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, vineri, ca in cadrul dezbaterii legilor justitiei din Parlamentul European a asistat la un concurs de epitete si atacuri din partea unor europarlamentari romani impotriva adversarilor politici, dar si la o campanie de fake-news.

- Calin Popescu Tariceanu, intr-o postare pe Facebook, critica modul in care politicienii din opoziției au prezentat reforma justiției in plenul Parlamentului European. Șeful Senatului ii acuza pe aceștia ca au exportat un conflict politic intern și ca au facut mult rau Romaniei. Președintele ALDE mai…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat joi, intr-o intervenție telefonica in cadrul emisiunii ”Dosar de politician” ca din punct de vedere logic nu exista nicio justificare logica pentru modificarile facute de Guvern la Codul Fiscal și la legea salarizarii in contextul in care Romania a avut…

- Conflictul dintre putere și opoziție de la București s-a mutat la Parlamentul European, unde miercuri a avut loc dezbaterea cu tema „Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din Romania”. Comisarul european pe justitie, Vera Jourova, a precizat ca rolul Comisiei…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a discutat miercuri dupa-amiaza modificarile la legile justitiei din Romania, in prezenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader, caruia nu i s-a permis sa ia cuvantul. Dezbaterea, intitulata 'Amenintari la adresa statului de drept…

- Guvernul Romaniei are "o responsabilitate politica foarte clara" in privinta modificarilor din justitie si "nu poate doar sa spuna ca parlamentul se ocupa de aceasta chestiune", a declarat miercuri, la o intalnire restransa cu jurnalisti romani, eurodeputata Ska Keller, copresedinte al Grupului Verzilor/Alianta…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri seara, la Strasbourg, ca nu este multumit de dezbaterea din plenul Parlamentului European privind modificarile la legile justitiei din Romaniei. "N-am cum sa fiu multumit, in conditiile in care s-a vazut cu ochiul liber (...) faptul…

- Liderul eurodeputatilor PSD din cadrul grupului socialistilor europeni, Dan Nica, a transmis miercuri dimineata, catre toti europarlamentarii din actuala legislatura, inainte de dezbaterea ce va avea loc in plenul Parlamentului European de la Strasbourg pe tema legilor justitiei din Romania, un document…

- Eurodeputatul PMP Siegfried Muresan, purtator de cuvant al Partidului Popular European, a declarat, intr-un interviu pentru HotNews.ro, ca dezbaterea pe modificarea legilor justitiei din Romania, ce va avea loc miercuri seara in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, reprezinta un semnal ca…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit la Strasbourg cu copresedintii Grupului Conservatorilor si Reformistilor Europeni, principala tema a discutiilor fiind modificarile aduse legilor Justitiei. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Ministerul Justitiei, la discutiile cu…

- Europarlamentarul PSD Victor Bostinaru a transmis prin e-mail tuturor parlamentarilor din grupul PPE - cel mai mare grup din cadrul Parlamentului European - un articol din ziarul romanesc in limba engleza "Nine O'Clock" in care este citat fostul presedinte Traian Basescu laudand legile justitiei, potrivit…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit marti dimineata cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans la Strasbourg, in contextul in care miercuri va avea loc dezbaterea din Parlamentul European pe legile justitiei din Romania. Intalnirea, la care a participat si Ministrul delegat…

- Co-presedintele grupului Verzilor/Aliantei Libere Europene din Parlamentul European, Philippe Lamberts, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Strasbourg, ca motivul pentru care grupul sau a initiat dezbaterea privind schimbarile legilor justitiei din Romania se leaga de faptul ca guvernul…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, devoaleaza enigma George Soros in Romania. Multi lideri PSD au acuzat ca miliardarul ar avea legaturi cu protestele de strada din Romania, dar Basescu se amuza pe acest subiect. Nu crede nimic din aceste teorii ale conspiratiei. Totusi, Basescu le transmite protestatarilor…

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a criticat intr-o interventie pentru B1TV scrisoarea semnata presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si de prim-vicepresedinte Frans Timmermans in care se trag semnale de alarma privind evolutiile recente din Romania si se cere renuntarea la…

- Ska Keller, co-presedinte al grupului europarlamentar al Verzilor, a declarat pentru HotNews.ro ca "statul de drept in Romania este in pericol, iar guvernul nu asculta cu atentie societatea civila". Dezbaterea va avea loc pe 7 februarie. Decizia a fost luata joi, in conferinta presedintilor grupurilor…

- Eurodeputatul Laszlo Tokes continua seria declaratiilor incredibile facute in Parlamentul European la adresa Romaniei. Acum a venit randul fostului premier, Mihai Tudose, sa fie luat la tinta. Tokes a cerut cuvantul in Parlamentul European, pentru a anunta ca fostul premier Mihai Tudose ar fi amenintat…

- Fostul presedinte Traian Basescu îl avertizeaza pe Liviu Dragnea de faptul ca România se confrunta cu tensiuni militare, cu deprecierea monedei naționale sau cu creșterea dobânzilor, iar „în lumea democratica, schimbarea guvernelor are o logica ce vizeaza interesul national”.…

- Fostul presedinte Traian Basescu atrage atentia ca in lumea democratica schimbarea guvernelor are o logica ce vizeaza interesul national si apreciaza ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, ''a reusit'' sa faca din Romania o tara care se indreapta cu mare viteza catre ape mici, unde poate…

- Fostul presedinte Traian Basescu a lansat un atac dur la adresa PSD, spunand ca partidul „este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania”. Fostul șef al statului mai scrie, pe Facebook, ca pe fondul conflictului dintre premierul Mihai Tudose si…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut loc luni o intalnire cu ambasadoarea Suediei, Anneli Lindahl Kenny, discutiile vizand dezvoltarea cadrului juridic bilateral, transferul persoanelor private de libertate, precum si conditiile din penitenciarele din Romania. Ministrul Justitiei a discutat cu…

- Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala in privinta legilor justitiei. Magistratii spun ca dezbaterea parlamentara pe tema acestor legi a ignorat punctul de vedere al magistraturii si avizele negative ale CSM, informeaza Digi 24."Dezbaterea…

- Rezolutia a fost adoptata cu 142 de voturi pentru si doar 3 impotriva. Parlamentarii Partidului Socialist, ai Coalitiei Democratice si ai formatiunii ecologiste LMP au refuzat sa voteze.Vicepresedintele Fidesz, Szilard Nemeth, a declarat ca votul a indicat clar faptul ca "intreaga aripa…

- Traian Basescu a fost de curând într-o vizita în Balți, al doilea ca oraș ca marime din Republica Moldova unde a fost surprins placut de atitudinea oamenilor. Fostul președinte al României s-a aratat foarte încântat de entuziasmul participanților…

- "Impreuna cu Anatol Șalaru si Constantin Codreanu am fost in Republica Moldova, la Balti, cel mai mare oras dupa Chisinau. In acest oras, din 1990 si pana acum, alegerile au fost castigate numai de partide pro-ruse. Dezbaterea pe care am organizat-o a fost legata de Unirea Republicii Moldova…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega i-a invitat ieri, la cabinetul sau de la Parlamentul European, o delegație de reprezentanți ai crescatorilor de animale din Romania. ”Chestiunea cea mai sensibila - de mulți ani! - este legata de terenurile pentru pașunat. Oamenii sunt nemulțumiți, și pe buna dreptate!…

- Traian Basescu incepe prin a face o cronologie a evenimentelor care au generat situatia de sambata, cand protestatarii nemultumiti de intentia primarului general de a organiza un targ de Craciun in Piata Victoriei au incercat sa impiedice activitatea angajatilor municipalitatii, au avut altercatii…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, 'da de pamant' pur si simplu cu unul dintre oamenii trimisi chiar de el in Parlamentul European. Europarlamentarul Cristian Preda a propus in organismul european sa i se retraga Romaniei dreptul de vot din cauza legilor justitiei propuse de PSD si ALDE. Basescu…

- Vesti imense pentru romani din Parlamentul European. Visul unirii Romaniei cu Basarabia ar putea deveni realitate mai devreme decat ne-am fi asteptat. Europarlamentarul din grupul PPE, Traian Ungureanu, ofera o solutie care a mai avut succes o data in Europa.Citește și: Semnal de alarma! Apa…

- Intrebat despre cum ar putea reprezentanții Romaniei, indiferent de partid, sa acționeze pentru o cauza comuna pentru Romania in Parlamentul European, acesta a declarat: ”Sunt cateva chestiuni care țin de ceea ce inseamna interesul național și atunci cand ești in afara Romaniei, practic nu…

- "Am urmarit cu surprindere marea dezbaterea organizata de Grupul de Dialog Social si mi-a sugerat ceva ingrozitor. Am crezut ca vad o scena din Coreea de Nord, in care cetatenii, in pofida neajunsurilor, preamaresc regimul. L-am vazut pe Ludovic Orban la acea jelanie, cum, in fata procurorului sef,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, i-a raspuns sambata lui Sorin Moisa, care si-a dat demisia din PSD si a cerut plecarea lui Liviu Dragnea de la sefia partidului, calificandu-l pe europarlamentar drept un ”securist mititel” si cerandu-i sa ”prinda viteza”. ”Domnule Moise (sic!), daca tot ati primit…

- Incident diplomatic major in capitala Basarabiei, Chisinau! O deputata din Romania si presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, au fost cei implicati. Deputata PMP de Prahova, Catalina Bozianu, aflata in vizita in Republica Moldova, a confundat coloana lui Dodon cu cea a lui...Traian Basescu.Citește…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, este convins ca Unirea R. Moldova cu Romania se va produce „la un moment dat”, inclusiv cand vor veni noi generații „care vor rasfoi carțile de istorie” și se vor gandi la interesele romanilor. Aflat din nou la Chișinau, de aceasta data in fața studenților…