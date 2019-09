Stiri pe aceeasi tema

- Intrebarea care se pune este daca aceasta decizie va avea vreun impact asupra candidaturii omului susținut de PMP la alegerile prezidențiale - Theodor Paleologu: Va pierde sau nu voturi? Sociologul Alfred Bulai a declarat pentru DC News ca decizia de astazi a Curții de Apel București despre…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat, la RFI, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a decis ca fostul presedinte Traian Basescu a colaborat cu Securitatea, ca "Basescu ramane si trebuie sa ramana in istorie drept presedintele care a condamnat comunismul, care a desecretizat arhivele Securitatii".Eugen…

- Fostul presedinte Traian Basescu a anuntat, vineri, ca va contesta sentinta Curtii de Apel Bucuresti, care i-a constatat calitatea de colaborator al Securitatii, afirmand ca ceea ce a facut el nu poate fi etichetat ca fiind colaborare cu institutia respectiva.

- Avocata Maria Vasii a declarat vineri la Antena 3, dupa decizia Curții de Apel București, care a stabilit ca fostul președinte Traian Basescu a colaborat cu Securitatea, ca in cazul in care aceasta decizie ramane definitiva, atunci fostul șef al statului risca sa aiba probleme penale pentru infracțiunea…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat vineri la Digi24, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a decis ca a colaborat cu Securitatea, ca verdictul este unul amar in conditiile in care este cel care a condamnat comunismul.„Pentru mine e o oarecare amaraciune dupa ce am condamnat comunismul,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, vineri, la Digi24, ca decizia Curtii de Apel, prin care a fost declarat colaborator al Securitatii, ii provoaca "amaraciune" dar ca va merge pana la capat", in justitie pentru a-si dovedi nevinovatia. "Nu cred ca ceea ce am facut eu poate fi etichetat ca…

- "Am vazut decizia, voi contesta la ICCJ. Nu-l acuz pe judecator, asta e. A fost aprecierea lui, voi incerca sa explic mai bine. (...) Nu va pot spune decat ca-i contesta si pana una alta nu este decizie definitiva. Voi face contestatie, si repet, niciodata in tinerete nu am stiut ca contrainformatii…

- Curtea de Apel Bucuresti a stabilit urmatorul termen in dosarul fostului presedinte, Traian Basescu, fiind acuzat de Consiliul National pentru Studierea Arhvelor Securitatii ca ar fi fost colaborator. Termenul stabilit de magistrati este 5 septembrie 2019.Pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a…