- Fostul preAYedinte Traian BAƒsescu a declarat, luni searAƒ, fAƒcA¢nd trimitere la cazul deputatului fugar Sebastian GhiAAƒ, cAƒ atunci cA¢nd nu se putea pune A®n aplicare o hotAƒrA¢re judecAƒtoreascAƒ considera cAƒ statul romA¢n este umilit, afirmA¢nd cAƒ A®n locul lui Klaus Iohannis ar fi discutat…

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, a declarat luni ca in locul actualului sef al statului, ar fi abordat subiectul aducerii in Romania a fostului deputat Sebastian Ghita din Serbia in cadrul intrevederii pe care Klaus Iohannis a avut-o recent cu presedintele sarb, Aleksandar Vucic, la Bucuresti.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat luni ca partidul l-ar sustine pe presedintele Klaus Iohannis la viitoarea presedintie a Consiliului European, asa cum a sustinut fostul presedinte Traian Basescu, dupa ce la Congresul PSD din 10 martie a fost adoptata o conventie pentru sustinerea unui candidat…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, le-a transmis luni un mesaj dur membrilor Secției pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care au dat aviz negativ solicitarii de revocare a Laurei Codruța Kovesi. Toader așteapta motivarea acestora pentru a trimite mai departe cererea de revocare…

- Obligata pentru al doilea an consecutiv sa vireze catre stat 90% din profit, Transelectrica SA informeaza ca ar putea imprumuta bani pentru investitii. Compania nu mai are timp sa amane retehnologizarea, in conditiile in care Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE)…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), sustine ca Lucian Onea, seful DNA Ploiesti, i-a cerut sa faca mai multe denunturi pe numele unor oameni politici precum Elena Udrea, Traian Basescu, Liviu Dragnea, Victor Ponta, Sebastian Ghita si Vlad Stoica.

- Nu vom avea prea curand o autostrada care sa lege Timisoara de Belgrad, desi infrastructura este elementul cheie pentru relatiile economice dintre Romania si Serbia, a admis, joi, presedintele Romaniei, dupa intalnirea cu omologul sarb. Iohannis si-a amintit, astfel, de drumul fara prea multe…

- Vizita presedintelui sarb are loc ca urmare a contactelor bilaterale romano-sarbe intense din ultimii ani si confirma caracterul foarte bun al relatiilor dintre Bucuresti si Belgrad, invitația venind dupa vizita oficiala a lui Iohannis in Republica Serbia din iulie 2015. Vor fi discutate modalitatile…

- "Nu am discutat, dar pe urma am aflat ca vreti sa intrebati asa ceva si l-am intrebat pe domnul presedinte, care mi-a spus ca nu stie, dar cu siguranta instantele delibereaza si vom avea un verdict in aceasta chestiune. Mai mult nu a putut sa-mi spuna, mai mult nu stiu nici eu, nici nu cred ca este…

- Soția fostului președinte Traian Basescu, Maria, este o fire mai retrasa, care se ține departe de ochii iscoditori ai presei. In general, s-a ocupat de viața de familie, dar nu a fost intotdeauna casnica. Fosta prima doamna a lucrat pe litoral, in domeniul turismului, unde l-a intalnit și pe actualul…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni, inaintea ședinței PSD, ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste participarea la unele petreceri care au avut loc in sedii ale SRI. "Eu nu ii voi cere explicatii…

- Statul roman vrea sa restituie integral donatiile facute pentru „Cumintenia Pamantului” pana pe 31 decembrie 2018, iar proiectul de hotarare semnat de prim-ministrul Viorica Dancila se afla in dezbatere publica pana pe 10 martie, potrivit site-ului cultura.ro.

- „PMP considera ca avem de-a face cu o criza institutionala inutila in acest moment, care arata ca societatea este mai divizata decat oricand in anul Centenarului. In conditiile in care Codruta Kovesi are deja 5 ani in fruntea DNA, se mai putea astepta un an, timp in care sa se pregateasca o procedura…

- Mihai Antonescu lucreaza in echipa Mercedes-Benz din faimoasa Silicon Valley (SUA) si are ca sarcina verificarea finala a implementarii sistemelor inteligente pe noile modele de masini ale companiei.

- Zoltan Robert Abraham, un membru UDMR obisnuit cu demnitatile publice, s-a imbogatit din afacerile cu statul roman. Reteta succesului este relativ simpla: se combina contractele primite prin...

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca seful statului, Klaus Iohannis, ar trebui sa o schimbe pe Laura Codruta Kovesi cat mai repede, daca tine la DNA, sau sa o pastreze cu mandatul de a indrepta ceea ce a stricat la DNA si de a scapa de procurorii slugi. El a spus, la Romania TV, ca Kovesi administreaza…

- Statul de drept "a facut progrese remarcabile in Romania" iar Comisia Europeana nu va accepta ca tara noastra sa faca "pasi inapoi" pe acest drum, a declarat, miercuri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, intr-o conferinta comuna cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a primit miercuri pe seful statului roman Klaus Iohannis, pe agenda intalnirii figurand, potrivit Administratiei Prezidentiale, si „situatia din Romania referitoare la modificarile aduse cadrului legislativ privind sistemul judiciar si lupta impotriva…

- Adrian Nastase a fost invitatul Danei Chera la ”Adevaruri de viața”, acolo unde a vorbit despre trecutul sau în PSD, momentele dificile prin care a trecut, dar și subiecte actuale, cum ar fi relația dintre PSD și președintele Klaus Iohannis. Fostul premier a spus ca debarcarea…

Actrita americana Meryl Streep, care apare foarte rar in productii de televiziune, va juca alaturi de Nicole Kidman si Reese Witherspoon in cel de-al doilea sezon al serialului "Big Little Lies", au anuntat miercuri reprezentantii postului HBO, citati de AFP.

- Rasturnare de situație in cazul agresorului Vioricai Dancila. Premierul desemnat de Klaus Iohannis a trecut printr-un moment umilitor. Aceasta a fost injurata și lovita de un simpatizant al fostului președinte Traian Basescu, cu noua ani in urma.Totul s-a intamplat din cauza unor afișe electorale…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, vicepresedintele Partidului Social Democrat (PSD), Ecaterina Andronescu. Potrivit acesteia, Comitetul Executiv National (CExN) al…

- Liderul grupului minoritatilor nationale din Parlament, Varujan Pambuccian, a anuntat miercuri ca deputatii grupului se vor intalni cu premierul desemnat pentru a lua o decizie cum vor vota in Legislativ. "Grupul se va intalni cu prim-ministrul desemnat si vom avea o discutie in urma careia vom lua…

- Partidele politice sunt așteptate la Cotroceni pentru consultarile cu președintele Klaus Iohannis in vedere desemnarii premierului. Coaliția PSD-ALDE este prima care se va intalni cu șeful statului. UPDATE 13:58 Delegația USR a ajuns la Palatul Cotroceni Delegația USR a ajuns la consultarile de la Cotroceni.…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova condamna categoric intenția cetațeanului roman Traian Basescu de a inainta in parlamentul țarii vecine o inițiativa legislativa privind unirea Republicii Moldova. „Acțiunile domnului Basescu și susținatorilor acestuia sunt privite de PSRM ca un act nedisimulat…

- ”Jucati Domnule Presedinte! Cred ca merita”, a scris pe Facebook fostul sef al statului, Traian Basescu, afirmand ca presedintele Klaus Iohannis are toata indreptatirea si de ce nu si obligatia politica, sa incerce si o nominalizare de premier din opozitie.

- Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis, in urma demisiei lui Mihai Tudose. prima vizita afost la sediul MAI, unde a participat la un comandament de iarna. Intrebat de Victor Ciutacu, ce se…

- Viorica Dancila: Nu trebuie sa-mi dezamagesc colegii Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a precizat, marti, dupa ce a fost propusa de CExN al PSD pentru functia premier, ca are experienta necesara pentru a prelua aceasta functie, ea mentionand ca nu trebuie sa-i dezamageasca pe colegii sai,…

- Prim-ministrul nipon a ajuns in aceasta dupa-amiaza la Palatul Cotroceni. L-a intampinat presedintele Iohannis, in Holul de Onoare de la Cotroceni. Klaus Iohannis si inaltul oaspete japonez, Shinzo Abe, s-au retras apoi pentru convorbiri – in prima faza private, iar apoi oficiale. In jurul orei 17 si…

- Analistul politic Bogdan Ficeac apreciaza ca in urma demisiei lui Mihai Tudose s-au limpezit apele in PSD, dar si ca presedintele Klaus Iohannis nu are niciun interes sa respinga propunerea referitoare la viitorul prim-ministru. "Am observat ca s-au limpezit apele in PSD, ca nu s-a mers…

- "CNMR A AVUT DREPTATE. GOLANII DE LA "64 COMITATE" AU UMILIT STATUL ROMAN LA BUDAPESTA!. CEREM EXPLICATII URGENTE AMBASADORULUI ROMAN LA BUDAPESTA SI MINISTRULUI DE EXTERNE!!. SOLICITAM LUI MELESCANU CONVOCAREA DE URGENTA A AMBASADORULUI UNGARIEI PENTRU EXPLICATII!!!!!SOLICITAM AMBASADEI UNGARIEI…

- Un plasture cu ace minuscule ar putea incetini aparitia bacteriilor rezistente la antibiotice. Acesta trimite medicamentele direct in sange, iar procedeul nu e deloc dureros. Majoritatea medicamentelor se administreaza oral, iar acest lucru este o problema, spun cercetatorii britanici.Citeste…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, duminica, la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. El a facut referire și la cetațenia sarba pe care a primit-o recent. ”Sunt cetatean roman, familia mea traieste aici, as vrea sa traiasca aici si…

- Cotidianul sarb Blic scrie ca Victor Ponta a primit cetatenia sarba. Fostul premier al Romaniei a declarat pentru Hotnews ca este consilierul onorific al presedintelui Serbiei, Aleksandar Vukic, si ca a primit aceasta calitate onorifica. Victor Ponta a primit cetatenia sarba, potrivit publicatiei Blic…

- Fostul presedinte Traian Basescu a scris, joi seara, pe Facebook, ca pe fondul conflictului dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, statul roman ”se face tandari”, afirmand ca raspunsul pe care Carmen Dan il da premierului este ”ridicol”.

- Badalau: Un Congres insanatoseste viata PSD. E bine sa vorbim, sa spunem ce vrem Presedintele executiv al PSD Niculae Badalau a declarat, joi, ca organizarea unui Congres ar ”insanatosi” viata PSD, afirmand ca este bine ca social-democratii sa discute despre problemele pe care le au si spuna ce…

- Tenismanul roman Florin Mergea si noul sau partener de dublu, sarbul Nenad Zimonjic, vor juca primul lor meci oficial la turneul ATP de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 1.286.675 dolari, impotriva favoritilor numarul patru Ivan Dodig (Croatia)/Fernando Verdasco (Spania). Zimonjic…

- 2017 a fost marcat de nenumarate contre intre presedintele Klaus Iohannis si liderii coalitiei de guvernare. Relatia dintre seful statul si seful PSD s-a deteriorat inca de la finalul lui 2016 si a continuat intr-o nota tensionata pana in prezent. Presedintele a criticat masurile fiscale, s-a opus vehement…

- Cititorii &"Evenimentului zilei&" l-au ales pe președintele Klaus Iohannis drept cel mai popular politician al anului, dupa trei ani consecutivi în care topul a fost dominat de fostul șef al statului, Traian Basescu

- Mirel Radoi putea ajunge la Portsmouth, Bayern Munchen, Koln sau Inter. Fostul capitan al Stelei a dezvaluit ca, la capatul sezonului UEFAntastic, Jose Mourinho, pe atunci antrenor la Internazionale Milano, a venit special pentru el la Bucuresti, insa incapatanarea lui Gigi Becali a facut ca mutarea…

- Traian Basescu i-a raspuns dur lui Calin Popescu Tariceanu, dupa ce șeful Senatului i-a transmis lui Klaus Iohannis ca se folosește de tacticile fostul președinte. "El face aceeași greșeala pe care a facut-o predecesorul sau, Traian Basescu, de a folosi aceste forțe represive ale statului pentru…

- „Aș vrea sa limpezim o abordare pe care a avut-o domnul președinte Calin Popescu Tariceanu. Articolul 148 din Constituția Romaniei. Aderarea Romaniei la tratele constitutive ale Uniunii Europene in scopul transferarii unor atribuții catre instituțile comunitare, precum și a exercitarii in comun cu…