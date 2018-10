Traian Basescu și spune ca pana și el e șocat de nivelul "de mahala" in care au ajuns instituțiile din țara.

"Pe mine ma șocheaza nivelul de mahala la care au ajuns relațiile dintre instituții. Deși sunt numiți politic, li se pare ca sunt numiți pe veci acolo. Acțiunea lui Tudorel Toader cred ca e un exces. Daca aș fi in locul lui, l-aș chema pe Lazar și i-aș cere demisia, nu așa cum a facut. Decizia lui Toader vine intr-un moment nepotrivit, cand e sub lupa Comisiei Europene, Parlamentului European. Tu vii cu o sticla de benzina și torni pe foc. Lazar mai are mandat pana in aprilie.…