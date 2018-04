Stiri pe aceeasi tema

- Peste 150 de membri ai PMP Cluj, printre care si persoane din conducere, au decis sa plece din aceasta formatiune politica si sa treaca la PNL, au anuntat marti liberalii clujeni."Membrii PMP Cluj parasesc in masa formatiunea si adera la PNL Cluj! Fostul presedinte si consilier judetean al…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat marti la Kemerovo, oras industrial din vestul Siberiei, unde un incendiu izbucnit duminica la principalul mall din oras a rapit viata a cel putin 64 de persoane, între care numerosi copii, denuntând în acest context o "neglijenta…

- Liberalii schimba strategia si mizeaza pe discursuri in care clameaza dorinta unirii Romaniei cu Republica Moldova pentru eventuale cresteri in sondaje. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la finalul intalnirii cu delegatia alesilor locali unionisti din Republica Moldova, ca PNL…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Brasov, ca atat persoane, cat si institutii, in principal din zona "institutiilor represive" ale...

- "Pe ei nu ii intereseaza corupția. ”Hai, da-ne pe unul mare și tu scapi!”, asta le spuneau procurorii. Domnul Maior a confirmat, la Comisie, intalnirile dintre mine, doamna Kovesi și dansul in sediile SRI. In general, Florian Coldea se intalnea, o chema, discuta cu Kovesi și mulți alții eram și noi…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, sustine ca Victor Ponta a avut un rol foarte important in constructia „sistemului paralel” si el, impreuna cu fostul presedinte Traian Basescu si fostul sef al SRI George Maior, a construit „statul de tip ticalos”, permitand unor procurori si judecatori sa faca…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca protocoalele incheiate de SRI cu alte institutii trebuie desecretizate, in contextul presiunii publice, desi exista riscul ca infractorii sa profite de acest demers, afirmand ca CSAT „nu are ce sa desecretizeze”.

- "Eu, daca as fi presedinte, nu as revoca-o (pe Laura Codruta Kovesi, n.r.). In primul rand, din cauza urletului public. Cand vezi toti propagandistii ca tipa sa plece Kovesi...", a declarat Traian Basescu duminica, la Romania TV. El a adaugat ca nu ar revoca-o pe Kovesi, ci ar lasa-o sa isi…

- Traian Basescu dezvaluie ce decizie ar lua pe cererea lui Tudorel Toader de revocare a sefei DNA, daca ar mai fi presedinte. Fostul sef de stat afirma ca ar respinge soicitarea, pentru a transmite un mesaj despre functia prezidentiala."Eu as avea in vedere un lucru la care as tine foarte mult…

- Potrivit lui Toni Grebla, un fost judecator, solicitarea facuta de ministrul Justitiei se inscrie in termenele pe care presedintele le are, de exemplu, pentru legile care sunt trimise spre promulgare de catre Parlament.

- "Discutia relatata de Liviu Dragnea ca Gabriel Oprea a indicat statul de drept cand i-a propus lui Vali Zgonea sa fie numarul 1, sau domnului Dragnea sa fie numarul 1 si Zgonea numarul 2. Eu chiar am intrebat razand ca eu sunt nr 15, sau 3 sau 4. Ce spune domnul Dragnea este adevarat. (...) "Cert…

- "Iata lista ministrilor din 2012 / sa spuna Dragnea Mincinosul care dintre ministri au fost pusi de SRI si George Maior - cu nume si prenume! Poate Rovana Plumb?!?! Ce ziceti? Dar si Dragnea Mincinosul a ajuns vicepremier in Decembrie - si pe el l-a pus SRI si George Maior? Oamenii…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a trecut la dezvaluiri fara precedent. El susține ca Victor Ponta a venit cu numele procurorilor șefi in buzunar, dictate de George Maior, care anterior le negociase și cu Traian Basescu.”Eram in 2013, daca nu greșesc, in luna aprilie. De obicei coalițiile…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a pledat sambata, de la tribuna Congresului PSD, pentru crearea unui consens politic interpartinic pentru realizarea unui proiect de societate, respectiv pentru "un dialog...

- „Ziua in care presedintele va iesi in conferinta de presa sa spuna ca nu o revoca pe Kovesi, isi va semna sentinta. Nu va castiga al doilea mandat. Toti vor sti ca presedintele va face orice ca sa salveze un singur om din fruntea institutiei, pentru ca acest om ii inlatura adversarii pe care el nu poate…

- "Va invit pentru inceput, insa, sa va amintiti ceva care nu a trecut de multa vreme, si anume momentul decembrie 2016. Vreau sa va aduc aminte de tot circul facut de presedintele Iohannis la numirea premierului din partea Coalitiei PSD-ALDE. Dosarele scoase rapid de la sertar de unii procurori-marioneta,…

- Marius Pieleanu spune ca nu crede intr-un scenariu in care președintele ar fi suspendat, atragand atenția ca nu s-a pus niciodata astfel problema. Pieleanu a mai precizat ca, in sfarșit, cineva din PSD, chiar președintele Dragnea, s-a solidarizat cu cererea de revocare a Laurei Codruța Kovesi.…

- "Am urmarit cu atenție prezentarea bilanțului pe care procurorul șef al DNA l-a intocmit. Acesta a aratat, inca o data, ca cei care conduc DNA vor face tot posibilul pentru a acoperi abuzurile comise. Kovesi, alaturi de ceilalți procurori DNA, au bagat sub preș toate anomaliile legate de activitatea…

- Motivare incendiara in decizia CCR prin care s-au analizat obiectiile de neconstitutionalitate formulate la modificarile Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Decizia motivata a fost publicata, marti 27 februarie 2018, si poate transa discutiile despre obligativitatea presedintelui…

- Avizul negativ dat de Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii propunerii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie nu este nicio surpriza pentru nimeni, a afirmat miercuri presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.…

- Un fost președinte al Curții Constituționale, profesorul Ioan Vida, susține ca președintele Klaus Iohannis este obligat sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi. „Atunci cand s-a facut Constitutia asta, din care eu am scris o parte buna, s-au stabilit competentele legate. Aceste competente…

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale din prioada 2004-2007, Ioan Vida, sustine ca presedintele Romaniei este obligat sa accepte solicitarea de revocare a sefei DNA, formulata de ministrul Justitiei."Da (este obligat - n.r.). Sunt competente legale. Lumea nu stie ce e aia. Cel din Guvern…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a opus in ședința Biroului Permanent Național al partidului, din 12 februarie, adoptarii unei poziții ofi ciale a PSD cu privire la revocarea din funcție a procurorului-șef al DNA

- Tudor Chirila i-a taxat din noi pe guvernanți și a laudat protestul mamicilor, din Piața Victoriei. Zeci de persoane au participat, duminica, la un protest in fata Guvernului, nemultumite de scaderea indemnizatiilor de concediu medical, inclusiv prenatal. Oamenii au aratat cartonase rosii guvernantilor.Citește…

- 'Presedintele a parut mai repede ca abandoneaza aceasta lupta si cauta motive pentru a iesi din disputa publica cu privire la aceasta tema', acuza presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac. Intr-un interviu acordat RFI, politicianul sustine ca presedintele Iohannis a preferat sa stea departe de scandalul…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca, in opinia sa, Laura Codruta Kovesi nu ar trebui schimbata de la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie, dar ar trebui pusa sa "curete" aceasta institutie, mentionand ca atat aceasta, cat si presedintele Klaus Iohannis au…

- Politicianul Daniel Savu depune plangere impotriva procurorilor DNA Ploiești care, potrivit inregistrarilor facute publice de Vlad Cosma, au vrut sa il paradeasca. Adica sa il puna sub acuzare. Motivul? Savu i-a critcat intr-o emisiune la un post de televiziune. Acum ca inregistrarile au devenit publice…

- Liviu Dragnea va fi cel care va deconta nerevocarea lui Kovesi din funcție, considera Cozmin Gușa, care subliniaza ca acesta este și motivul pentru care liderul social-democrat a stabilit o data atat de apropiata pentru Congresul PSD. Președintele nu are cum sa o revoce pe Kovesi, indiferent…

- Oana Florea, președintele comisiei parlamentare care a anchetat episodul ”sufrageria lui Gabriel Oprea”, vine, vineri, la ora 11.00, la interviurile Libertatea LIVE . Deputatul PSD va vorbi despre concluziile comisiei speciale a Parlamentului, despre audierile persoanelor publice implicate in seara…

- Traian Basescu a vorbit, vineri seara la Romania Tv, urmare dezvaluilor facute de Dan Andronic, despre controversata intalnire- confirmata de DNA, de Dinu Pescariu și procurorul Iorga Moraru- dintre .efa DNA și tenismanul Dinu Pescariu. Fostul președinte a devoalat și cine ar fi putut fi președintele…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a afirmat la TVC21 ca "declaratiile de unire" au fost semnate cu forta si prin mituire si ca presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale trebuie audiat la Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) pentru ca ar submina statalitatea…

- Ilie Nastase vine la Cluj, dar urmareste meciul de Fed Cup la televizor Fost capitan nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, Ilie Nastase nu se va afla in sala din Cluj-Napoca la meciul cu Canada, programat intre 10 si 11 februarie. Suspendat în aprilie 2017 pentru scandalul provocat…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, nu a respins varianta formarii unei coaliții de dreapta impotriva PSD la viitoarele alegeri și a spus, luni seara, ca partidul condus de Traian Basescu este „aproape in toata țara" in alianța cu PSD-ul.

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, miercuri seara, la Romania Tv ca a avut o discuție cu Vasile Blaga și Traian Basescu, pe vremea cand era premier, ca Serviciul de Paza și Protecție (SPP) sa treaca in subordinea Ministerului Afacerilor de Externe.

- Traian Basescu considera ca nu este numit un director la Serviciul de Informatii Externe deoarece presedintele Klaus Iohannis si coalitia de guvernare "nu se inteleg la nume"."Daca as fi fost presedinte si trebuia, sa zicem, din nu stiu ce ratiuni, sa-i pun guvern PSD-ului din nou, pentru…

- Liderul PMP, Traian Basescu, a afirmat vineri seara ca, in situatia in care ar fi fost presedinte si trebuia sa nominalizeze pentru a treia oara un premier de la PSD, l-ar fi facut "afis" pe liderul PSD si ar fi obtinut si nominalizarea unui director al SIE. Traian Basescu considera ca…

- Traian Basescu s-a dezlantuit pur si siplu in direct la Romania TV. Fostul presedinte a ras de prestatia PNL de la consultarile cu presedintele, dar l-a 'distrus' pur si simplu pe Liviu Dragnea si a spus ce ar fi facut el daca mai era presedinte. Seful PMP i-a ridiculizat pur si simplu pe cei din…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca istoricul Neagu Djuvara a plecat „la stele”, insa a lasat poporului roman opera sa, „dragostea pentru tara, pentru oamenii acestui pamant”. REACTII la moartea lui Neagu Djuvara | Basescu: Drum bun, Neagu Djuvara! Ai plecat la stele, dar ne-ai lasat…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.

- Liderul PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca daca presedintele Klaus Iohannis ar fi vrut sa aiba o opozitie unita ar fi cerut PNL sa propuna un candidat pentru functia de premier, afirmand ca PMP ar fi sustinut ”categoric” orice candidat liberal, chiar si pentru ”frumusetea jocului”. ”Daca voia…

- Luni, la Judecatoria Chișinau, are loc o noua ședința de judecata in procesul dintre fostul președinte roman Traian Basescu și actualul șef de stat moldovean, Igor Dodon, cu privire la anularea decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova. Liderul Partidului Unitații Naționale, Anatol Șalaru,…

- Ex-presedintele si actualul sef al PMP, Traian Basescu, il critica virulent, printr-un mesaj postat pe Facebook, pe presedintele Iohannis, dupa ce acesta a acceptat nominalizarea PSD a Vioricai Dancila pentru functia de premier, spunand ca a seful statului a dat “constient Guvernul Romaniei pe mana…

- Presedintele PMP Traian Basescu il critica, pe Facebook , pe presedintele Iohannis pentru ca a acceptat nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier facuta de de PSD, spunand ca a dat “constient Guvernul Romaniei pe mana condamnatului Dragnea”, desi avea marja constitutionala suficienta…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a scris,joi, pe Facebook, ca ”mafiile transpartinice PNL–PSD functioneaza perfect”, oferind ca exemplu legea prin care se da amnistie fiscala dezvoltatorii imobiliari evazionisti, initiata de parlamentari PNL, printre care si Raluca Turcan si promulgata de Iohannis.

- Urmașii lui Ion Rațiu vor acorda un premiu pentru jurnalismul de investigație Centrul Rațiu pentru Democrație (CRD) a anunțat deschiderea nominalizarilor pentru Premiul Ion Rațiu pentru Jurnalism. Lansat in 2015, acest proiect promoveaza si incurajeaza jurnalismul de investigație. Nominalizarile…

- Fostul președinte Traian Basescu critica decizia lui Klaus Iohannis. &"Presedintele a ales cea mai comoda solutie pentru domnia sa desemnând-o pe teleormaneanca Viorica Vasilica Dancila, spre bucuria lui Daddy&", a scris Basescu pe contul sau

- Fostul președinte, Traian Basescu, liderul PMP se declara suparat ca președintele Iohannis nu a ascultat de argumentele opoziției ca ”PSD este inapt de guvernare” și considera ca șeful statului a ales cea mai comoda soluție pentru...

- Conducerea PSD este pe cale sa-și dea jos al doilea premier in doar cateva luni. Spre deosebire de debarcarea lui Sorin Grindeanu, posibila plecare a lui Mihai Tudose ar genera o criza majora, pentru ca președintele Iohannis a afirmat ca nu va mai desemna inca un premier din partea PSD. In acest context…

- Trei institutii de invatamant buzoiene au fost decorate, miercuri, la Cotroceni, de catre presedintele Iohannis. Cea mai valoroasa dintre cele trei distinctii, si a doua ca valoare dintre toate cele acordate ieri, a fost oferita Colegiului National „B. P. Hasdeu”, respectiv Ordinul „Meritul pentru Invatamant”, in…