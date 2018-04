Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos a raspuns articolului potrivit caruia lipsa pozitionarii ideologice a partidului Miscarea Romania Impreuna ar fi o abordare gresita. Fostul premier a declarat ca nu aceasta este cauza „dezastrului actual”, ci „oamenii politici corupti”. Acesta a mai incercat sa explice si ca masurile cele…

- Fostul presedinte Traian Basescu, candva un sustinator al lui Dacian Ciolos, are o reactie ironica la adresa partidului infiintat de fostul premier.Intrebat ce parere are despre infiintarea noului partid si daca ar fi dispus sa colaboreze cu Miscarea Romania Impreuna, Basescu a raspuns: "De…

- Lovitura grea pentru Dacian Ciolos, la scurt timp de la anuntarea infiintarii unui nou partid! Purtatorul de cuvand al PNL, Ionel Danca, a anuntat marti ca se retrage din platforma civica Romania 100, condusa de Dacian Ciolos si al carui fondator a fost si el.Citeste si: Avertisment DUR de…

- Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat ca iși dorește sa candideze la alegerile europarlamentare din 2019. El a facut acest anunț la doar cateva zile dupa ce a anunțat inființarea partidului “Mișcarea Romania Impreuna”. Fostul premier a fost intrebat la RFI daca va candida personal la alegerile europarlamentare…

- Fostul premier Dacian Ciolos iese la rampa cu anunturi neasteptate, dupa ce a decis infiintarea unui nou partid pe scena politica. El a declarat la RFI ca obiectivul partidului Miscarea Romania Impreuna este ca dupa alegerile parlamentare din 2020, sa poata forma un Guvern. Ciolos a recunoscut ca…

- Partidul lui Dacian Ciolos va rivaliza cu USR si PNL la urmatoarele alegeri, au declarat mai multi specialisti pentru „Adevarul“, desi programul noii formatiuni este mai degraba de stanga. Miscarea Romania Impreuna are un electorat similar cu cel al principalelor formatiuni din Opozitie, cred specialistii

- Miscarea Romania Impreuna, noul partid infiintat de Dacian Ciolos, nu l-a convins pe Costin Borc, fost vicepremier in Guvernul Ciolos. Acesta nu se va alatura proiectului pentru ca se declara atasat ideilor crestin-democrate, insa apreciaza ca pozitiva aparitia unui nou partid.Vezi si: 3 CONDIMENTE…

- Dacian Ciolos si-a lansat vineri noul partid politic, asa cum a anuntt inca din urma cu cateva luni. Fostul premier se pare ca se bucura de o sustinere fantastica din partea romanilor, asta daca este sa ne luam dupa cum au stat lucrurile din momentul in care a fost lansat partidul. Astfel, conform…

- Intrebat daca, dupa ce nu a mai fost premier, s-a mai intalnit cu presedintele Klaus Iohannis, Dacian Ciolos a raspuns ca a avut discutii "de mai multe ori" cu seful statului.In privinta unei posibile sustineri a candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un al doilea mandat de presedinte al…

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat ca Romania are nevoie de oameni tineri care trebuie sa fie pregatiti sa isi asume un viitor politic, aceasta fiind si motivul pentru care a lansat partidul „Miscarea Romania Impreuna”. „Dupa tot ce s-a intamplat in februarie 2017 cu Ordonanta 13 si nu numai ne-am…

- Vlad Voiculescu a scris, luni dimineata, pe Facebook, ca in primele 48 de ore de la anuntarea depunerii actelor pentru noul partid, aproape 30.000 de persoane s-au inscris ca sustinatori ai RO+, iar dintre acestia aproape 17.000 si-au declarat dorinta de a fi membri de indata ce RO+ va primi confirmarea…

- Aproape 30.000 de persoane s-au inscris ca sustinatori ai Partidului Romania Impreuna RO+ in primele 48 de ore de la anunțarea depunelor actelor, sustine fostul minstru al Sanatatii, Vlad Voiculescu. Intr-o postare pe reteaua de socializare Facebook, Voiculescu scrie ca aproape 17.000 și-au declarat…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat duminica seara ca pe site-ul viitorului partid "Miscarea Romania Impreuna" s-au inscris in jur de 30.000 de persoane, dintre acestea 17.000 exprimandu-si dorinta de a deveni membri ai noii formatiuni politice, anunța Agerpres.

- Fostul premier, Dacian Ciolos, si-a lansat un nou partid in urma cu cateva zile. Formatiunea Miscarea Romania Impreuna se pare ca a fost extrem de asteptata. Anuntul venit la doar 48 de ore de la lansarea partidului este unul cu totul neasteptat.Citește și: Lider ALDE, mesaj exploziv dupa…

- Prima reacție din USR, dupa anunțul de dpeunere a actelor pentru noul partid al fostului premier Dacian Cioloș, Mișcarea Romania Impreuna. Presedintele USR, Dan Barna a scris pe pagina sa de Facebook, ca drumul lui Dacian Ciolos, al lui Vlad Voiculescu si al membrilor RO100 “este comun cu al USR”. ”Suntem…

- Fostul ministru pentru dialog social in guvernul condus de Dacian Ciolos, Violeta Alexandru, a anuntat, sambata, ca va inceta colaborarea cu "echipa Ciolos", dupa anuntul fostului premier privind infiintarea partidului "Miscarea Romania Impreuna". Ea a afirmat ca "orice noua constructie politica…

- Huiduieli si strigate de ”Rusine” s-au auzit la Conferinta judeteana a PMP Timis, unde urma sa se aleaga, sambata, liderul organizatiei judetene a partidului.Candidati pentru aceasta functie au fost deputatul Cornel Samartinean si vicepresedintele Consiliului Judetean Timis, Roxana Iliescu.Unii…

- Dupa ce fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, ca a depus la tribunal cererea de infiintare a partidului „Miscarea Romania Impreuna”, apare o prima ruptura care ar putea cauza probleme pe viitor. Anunțul a fost facut de un fost membru al echipei de cabinet.

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a postat, sambata, pe Facebook, o imagine cu simbolul noului partid infiintat de fostul premier Dacian Ciolos, Miscarea Romania Impreuna, despre care spune ca este logo-ul care va aparea pe buletinele de vot. Vezi in text ...

- Dupa congresul Partidului Social Democrat, viața politica din Romania pare sa fii prins din nou avant. PSD a decis sa desfașoare un ultim atac frontal asupra Justiției ceea ce ne da speranța ca intr-un fel sau altul, povestea se va sfarși odata. USR a inceput campania de strangere de semnaturi impotriva…

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a postat, sambata, pe Facebook , o imagine cu simbolul noului partid infiintat de fostul premier Dacian Ciolos, Miscarea Romania Impreuna, despre care spune ca este logo-ul care va aparea pe buletinele de vot. Vezi in text cum va arata logo-ul partidului…

- "Orice noua constructie politica neclarificata doctrinar confuzeaza electoratul, un electorat sufocat de modelul populist promovat de PSD-ALDE, canibalizeaza opozitia de astazi, mai ales USR. Voturile se vor risipi. Platim un pret prea mare in conditiile in care, oricum, la un moment dat, opozitia…

- Partidul lui Dacian Cioloș, „Miscarea Romania Impreuna” va participa la toate alegerile, incepand cu cele europarlamentare, a declarat vineri fostul premier, adaugand ca formațiunea sa va colabora cu cei toți cei care ii impartașesc valorile. El a precizat ca partidul pe care il reprezinta va participa…

- Dupa ce ne-a "amenintat" de mai multe ori in ultimul an ca va intra in politica, fostul premier Dacian Ciolos face in sfarsitul anuntul asteptat: a depus actele la tribunal pentru infiintarea unui nou partid. Acesta se va numi "Miscarea Romania Impreuna", iar printre membrii fondatori se numara Dragos…

- Fostul sef al Guvernului tehnocrat a anuntat, vineri, ca a depus la instanta documentatia necesara pentru infiintarea unui partid. Formatiunea politica, desprinsa din proiectul “Platforma Romania 100”, se va numi Miscarea Romania Impreuna (cu sigla RO+), iar Dacian Ciolos va fi presedinte fondator.…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu, unul dintre fondatorii partidului Mișcarea Romania Impreuna, a anunțat ca intenționeaza sa candideze la alegerile pentru Primaria Capitalei din 2020. Anunțul a venit in ziua in care Dacian Cioloș a anunțat lansarea partidului din care face parte și Voiculescu.…

- Vlad Voiculescu va candida la alegerile locale din 2020. Fostul ministru al Sanatații a facut anunțul vineri dimineața, in cadrul unei emisiuni radio. „Da, in momentul asta m-am enervat suficient. O sa fac tot ce tine de mine”, a spus Vlad Voiculescu, vineri, in emisiunea „Morning Glory” a lui Razvan…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca a depus la tribunal actele pentru infiintarea partidului “Miscarea Romania Impreuna” (RO+), desprins din platforma civica Romania 100. ”In decembrie anul trecut am anuntat ca din «Platforma Romania 100» se va desprinde…

- Dacian Ciolos, fostul premier al Romaniei si-a lansat noul partid politic. Partidul fostului premier se va numi "Miscarea Romania Impreuna". Ciolos a anuntat ca partidul sau va intra in cursa pentru alegerile europarlamentare. Ultima actualizare: Vineri, 30 Martie 2018 14:39

- Cererea de infiintare a partidului "Miscarea Romania Impreuna" a fost depusa la tribunal, a anuntat vineri fostul premier Dacian Ciolos. "In decembrie anul trecut am anuntat (...) ca din Platforma (n.r. - Romania 100) urmeaza sa se desprinda un partid politic in asa fel incat sa avem si…

- Noul partid lansat pe scena politica de fostul premier Dacian Coloș se numește Mișcarea Romania Impreuna. Actele privind inființarea formațiunii au fost depuse vineri la Tribunalul București.

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca a depus la tribunal actele pentru infiintarea partidului “Miscarea Romania Impreuna”, desprins din platforma civica Romania 100. „Pentru noi a fost mult mai important ca in aceasta faza sa ne adresam celor mulți…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca a depus la tribunal actele pentru infiintarea partidului “Miscarea Romania Impreuna” (RO+), desprins din platforma civica Romania 100, transmite News.ro . ”In decembrie anul trecut am anuntat ca din «Platforma Romania 100»…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anunțat, vineri, intr-o sesiune live pe Facebook, ca a depus actele pentru inregistrarea noului sau partid politic, numit ”Miscarea Romania Impreuna”. Logo-ul partidului va fi ”RO+”. Prezentarea s-a facut doar pentru simpatizanții partidului, fara prezența presei. La dezbatere…

- Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat ca vineri a depus actele pentru inregistrarea noului sau partid politic, numit ”Mișcarea Romania Impreuna”. Logo-ul partidului va fi ”RO+”, a anunțat Cioloș vineri, la un eveniment intern al platformei Romania 100, informaza HotNews.ro. ...

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, noul partid, denumit Miscarea Romania Impreuna. Acesta a anuntat ca a depus documentele de infiintare la Tribunalul Bucuresti. Printre membrii fondatori se numara Dragos Pislaru, Vlad Voiculescu, Anca Dragu, Valeriu Nicolae si Liviu Iolu.

- Fostul premier Dacian Cioloș, fondator al ONG-ului Platforma Romania 100, a depus vineri actele pentru inregistrarea noului sau partid ”Mișcarea Romania Impreuna”. Noua formațiune are noua membri fondatori. „Astazi facem anunțul demersului pe care l-am facut și nu al lansarii partidului, il vom lansa…

