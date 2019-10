Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, vineri seara, 11 octombrie, ca se astepta ca in urma consultarilor de la Cotroceni sa fie deja anuntat premierul si alianta care-l sustine, avand in vedere ca a fost un demers facut de Opozitie care ar fi trebuit pregatit in cel mai mic detaliu.

- „PSD astazi in Parlament nu a pierdut pentru ca opoziția a fost puternica. Au fost șase formațiuni politice impotriva PSD. PSD a pierdut astazi pentru ca a fost tradat de oameni din interiorul partidului, de oameni care au facut parte din guvernare, apoi au plecat. A fost tradat de oameni care au…

- Viorica Dancila a fost demisa, prin moțiune de cenzura, prilej de bucurie pentru adversarii PSD! Tudor Chirila, unul dintre ei, ii jignește pe romani, dupa votul mobilizator din Parlament. Vedeta PRO TV spune ca ”electoratul roman este in marea lui majoritate needucat și uita repede”.Chirila…

- Victor Ponta a anuntat, luni, ca, in cazul in care motiunea de cenzura va trece, in Parlament, va veni cu o propunere de premier, pentru un guvern de stanga, PSD-PRo Romania-ALDE, cu o persoana care nu este de la niciunul dintre aceste partide,dar care a muncit in Guvern. Liderul Pro Romania a afirmat…

- „Presedintele a refuzat sa numeasca interimari, acum CCR l-a obligat sa numeasca de indata, cine este de vina oare? Acum sa se descurce ei. Amandoi sunt in afara Constitutiei, si presedintele si premierul, pentru ca au tot taraganat-o pana s-a ajuns aici. Premierul daca mergea la Parlament se rezolva…

- "Acelasi lucru i-am cerut si noi premierului - sa nu mai nominalizeze un alt candidat de comisar european fara consultarea presedintelui Romaniei si fara respectarea legii in baza careia premierul este obligat ca, inainte de a trimite propunerea, sa audieze candidatul in comisiile de specialitate…

- Vorbim despre o alianța politica ALDE-PRO Romania. Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca vor forma o a treia forța politica in Parlament, dupa PSD și PNL, iar in perioada urmatoare vor avea loc intalniri pentru a fi stabilit proiectul politic al alianței ALDE-PRO Romania și protocolul de colaborare.…

- UPDATE Viorica Dancila a declarat luni seara ca Tariceanu i-a confirmat ca el va candida pentru funcția suprema in stat, in timp ce Ponta nu a oferit un raspuns. ”Am discutat despre guvernare, despre modul in care vedem un parcurs comun in urmatoarea perioada. Trebuie sa spun ca din partea…