Volei-Divizia A1: Stiinta Explorari vs. VM Zalau. Vezi aici, programul primei etape

In acest weekend incepe sezonul 2018-2019 al Diviziei A1 de volei masculin, cu 11 echipe la start, dupa ce campioana Tricolorul LMV Ploiesti s-a retras din campionat. In runda inaugurala, Stiinta Explorari intalneste, in deplasare, pe… [citeste mai departe]