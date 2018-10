Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a cerut miercuri retrimiterea in comisii a Legii offshore, in conditiile in care ALDE a acuzat lipsa unei dezbateri reale, iar ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a subliniat ca trebuie stabilita o formula de calcul care sa permita ambelor parti sa fie cointeresate.…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a cerut, miercuri retrimiterea in comisii a Legii offshore, in conditiile in care ALDE a acuzat lipsa unei dezbateri reale, iar ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a subliniat ca trebuie stabilita o formula de calcul care sa permita ambelor parti sa fie cointeresate,…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a cerut miercuri retrimiterea in comisii a Legii offshore, in conditiile in care ALDE a acuzat lipsa unei dezbateri reale, iar ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a subliniat ca trebuie stabilita o formula de calcul care sa permita ambelor parti sa fie cointeresate.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat, joi, pentru 16 octombrie discutarea sesizarilor PNL, USR si pe cea a presedintelui Klaus Iohannis privind Codul administrativ, au informat, pentru Agerpres, oficiali ai CCR. Pe 31 iulie, presedintele Klaus Iohannis a trimis CCR o sesizare de neconstitutionalitate…

- Curtea Constitutionala a admis, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra legii pentru modificarea si completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, care introduce un regim de detentie…

- Șeful statului, Klaus Iohannis, a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de catre titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, screi Flux24.ro In ultimul timp, Austria și SUA au facut…

- CCR a amanat pentru luna septembrie pronuntarea asupra obiectiilor de neconstitutionalitate formulate de Opozitie, ICCJ si presedintele Klaus Iohannis pe proiectele care modifica doua dintre Legile Justitiei, a anuntat presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu. Astfel, plenul Curtii…

- Curtea Constitutionala dezbate marti sesizarile formulate de PNL si USR, dar si de catre presedintele Klaus Iohannis asupra Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), dupa ce, la sfarsitul lunii iunie, Senatul, in calitate de for decizional, a respins…