Traian Basescu despre Kovesi: Ma asteptam sa-si asume niste lipsuri ale institutiei

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca, in opinia sa, Laura Codruta Kovesi nu ar trebui schimbata de la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar ar trebui pusa sa "curete" aceasta institutie, mentionand ca atat aceasta, cat si presedintele Klaus Iohannis…

- Un protest impotriva presedintelui Klaus Iohannis se desfasoara, sambata dupa amiaza, in fata Palatului Cotroceni, printre participanti numarandu-se si deputatul PSD Liviu Plesoianu, care si-a exprimat nemultumirea ca seful statului "o acopera" pe Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al Directiei…

- Traian Basescu are vești proaste pentru social-democrați, care doresc o schimbare din temelii a DNA, incepand cu revocarea șefei Laura Codruța Kovesi. Fostul președinte crede ca procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție nu va fi revocat de Klaus Iohannis. Basescu ii transmite, insa, lui…

- Andreea Pora e de parere ca pericolul propunerii de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, a trecut. Asta pentru ca ieșirea publica, in conferința de presa a lui Kovesi, a avut un efect devastator, crede Pora, dar și pentru ca a intervenit o ”mana invizibila” care a oprit dezastrul.Șefa…

- Un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat in Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat si Parlamentul nu poate interveni in procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, a declarat vineri, la Slatina, deputatul PSD de Olt Florin Iordache. Intrebat de jurnalisti care ar…

- Oana Florea, președintele comisiei parlamentare care a anchetat episodul ”sufrageria lui Gabriel Oprea”, vine, vineri, la ora 11.00, la interviurile Libertatea LIVE . Deputatul PSD va vorbi despre concluziile comisiei speciale a Parlamentului, despre audierile persoanelor publice implicate in seara…

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat joi ca o sustine pe Laura Codruta Kovesi la conducerea DNA, dupa o declaratie evaziva facuta in urma cu doua zile, cand s-a declarat "foarte convins ca DNA nu depinde de o singura persoana" si ca nu doreste sa vorbeasca despre "oameni individuali, despre staruri".

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi ca formatiunea sa sustine in continuare DNA si crede ca presedintele Klaus Iohannis va adopta o pozitie de “sustinere a statului de drept”. “Doamna Kovesi a reusit sa convinga cetatenii de buna credinta ca infractorii incearca sa confiste statul. In ceea ce…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat marti ca nu a vazut inregistrarile facute de deputatul Vlad Cosma si acuzatiile aduse Departamentului National Anticoruptie (DNA). Intrebat daca el crede ca Laura Codruta Kovesi ar trebui sa demisioneze, Basescu a raspuns ca „nu crede nimic”, pentru ca doar…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat, luni, despre dezvaluirile Mihaelei Moraru, ca DNA ar trebui refacuta din temelii, pentru ca, in opinia sa, credibilitatea institutiei s-a prabusit. Potrivit senatorului, Laura Codruța KOvesi nu mai poate ramane in fruntea Direcției Naționale Anticorupție. ”Cel…

- Urgenta numarul 1 in momentul de fata, in privinta Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), este reabilitarea credibilitatii institutiei, spune presedintele PMP, Traian Basescu, invocand mai multe esecuri in ultima perioada. „Trebuie spus foarte clar ca urgenta numarul 1 in momentul de fata, in ceea…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca seful statului, Klaus Iohannis, ar trebui sa o schimbe pe Laura Codruta Kovesi cat mai repede, daca tine la DNA, sau sa o pastreze cu mandatul de a indrepta ceea ce a stricat la DNA si de a scapa de procurorii slugi. El a spus, la Romania TV, ca Kovesi administreaza…

- Presedintele american Donald Trump a aprobat vineri publicarea unei controversate note, care ar oferi detalii despre o partinire din partea FBI, relateaza BBC News.Citește și: Laura Codruța Kovesi se apara, in Dosarul Microsoft: atac EXPLOZIV la procurorul Iorga Moraru Aceasta nota…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, sustine ca renuntarea la formularul 600 creeaza probleme mai mari decat aplicarea lui, in conditiile in care cei pentru care s-a amanat plata taxelor raman fara asigurari. El arata ca actualii decidenți din Guvern sunt oameni slabi de minte și incapabili…

- Fostul președinte Traian Basescu a afirmat ca, la numirea Vioricai Dancila in funcția de prim-ministru, Klaus Iohannis putea sa aduca in discuție un „protocol de colaborare institutionala” cu PSD.

- "Este vorba despre 3- dintre bugetari, acei bugetari de lux pe care nu ma asteptam sa-i planga presedintele Romaniei, sa fiu sincera. In momentul in care vorbim despre directori de institutii diferite, dar care sunt totusi institutii ale statului si unul are salariu de 2700 de lei, iar altul de 12000…

- Fostul premier Adrian Nastase susține ca debarcarea sa de la conducerea PSD a fost rezultatul unei tradari, insa nu știe nici pana astazi cu siguranța cine a stat in spatele acestui plan. ”Este inevitabil. Cei din echipa in care ești doresc sa preia conducerea. Ideea de a polemiza cu propriul meu trecut…

- Adrian Nastase a fost invitatul Danei Chera la ”Adevaruri de viața”, acolo unde a vorbit despre trecutul sau în PSD, momentele dificile prin care a trecut, dar și subiecte actuale, cum ar fi relația dintre PSD și președintele Klaus Iohannis. Fostul premier a spus ca debarcarea…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca președintele Klaus Iohannis a acceptat prea ușor al treilea premier al coaliției PSD-ALDE. Basescu spune ca ar fi incercat sa negoiceze cu PSD, daca ar fi fost președintele Romaniei. „Daca nu puteam sa fac altceva, macar ii calcam…

- Traian Basescu considera ca nu este numit un director la Serviciul de Informatii Externe deoarece presedintele Klaus Iohannis si coalitia de guvernare "nu se inteleg la nume"."Daca as fi fost presedinte si trebuia, sa zicem, din nu stiu ce ratiuni, sa-i pun guvern PSD-ului din nou, pentru…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, vineri, ca seful statului ”a vrut sa rezolve repede lucrurile”, insa PSD ”nu s-a grabit deloc” sa isi instaleze guvernul, afirmand ca Iohannis ar fi trebuit sa impuna un director al SIE inainte de a nominaliza pentru a treia oara un premier PSD.…

- Liderul PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca daca presedintele Klaus Iohannis ar fi vrut sa aiba o opozitie unita ar fi cerut PNL sa propuna un candidat pentru functia de premier, afirmand ca PMP ar fi sustinut ”categoric” orice candidat liberal, chiar si pentru ”frumusetea jocului”. ”Daca voia…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia UE la 1 ianuarie 2019, ceea ce nu este bine, in conditiile in care nu se vorbeste de prioritatile Romaniei, nici de pregatirile logistice sau de resursa umana si nu se aude vocea Romaniei in politica externa.…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca președintele Klaus Iohannis ar fi fost „pacalit” privind un plan al lui Liviu Dragnea de suspendare a șefului statului daca nu ar fi desemnat noul premier PSD. „Poate coristii reusesc sa explice public, cat este de constitutional ca…

- Presedintele PMP Traian Basescu afirma ca presedintele Klaus Iohannis avea marja constitutionala suficienta pentru a respinge nominalizarea Vioricai Dancila ca premier facuta de PSD, mentionand ca argumentul suspendarii sefului statului a fost "fals interpretat de artistii dezinformarii". …

- Deputatul PMP Prahova Catalina Bozianu a facut o declaratie dupa consultarile de miercuri, de la Palatul Cotroceni, sustinand ca partidul din care face parte a demonstrat, inca o data, ca este singurul care face cu adevarat opozitie actualei puteri. Iata declaratia: "Astazi am avut onoarea…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis, prin desemnarea Vioricai Dancila pentru functia de premier, isi pune in pericol sansele de a obtine al doilea mandat la Palatul Cotroceni. „Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi (miercuri…

- Liderul PMP, Traian Basescu, spune ca presedintele Klaus Iohannis a ales „cea mai comoda solutie“ pentru el, prin desemnarea Vioricai Dancila ca premier. „Oare sa fie dragostea de la Grivco de vina?“, se intreaba Basescu.

- PMP propune doua variante de premier: Europarlamentarul Siegfried Mureșan și Eugen Tomac. Anunțul a fost facut, miercuri, la Palatul Cotroceni, de catre liderul PMP Traian Basescu. El a menționat ca PSD nu mai are legitimitatea de a mai deține guvernarea. ”Daca vor sa il faca președinte in al doilea…

- Delegatia PMP a intrat in urma cu scurt timp la consultarile cu seful statului pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Delegatia Partidului Miscarea Populara care a sosit la Palatul Cotroceni la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis este formata din Traian Basescu, presedintele formatiunii,…

- Delegatia Partidului Miscarea Populara care se va prezenta la Palatul Cotroceni la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis este formata din Traian Basescu, presedintele formatiunii, presedintii executivi Eugen Tomac si Valeriu Steriu, Dorin Badulescu, liderul senatorilor PMP, si deputatul Catalina…

- Presedintele PMP Traian Basescu sustine ca presedintele Klaus Iohannis are toata indreptatirea si chiar obligatia politica sa incerce si o nominalizare de prim-ministru din opozitie, dupa ce alianta PSD-ALDE s-a dovedit inapta pentru guvernare.

- Șeful PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, sugereaza ca președintele Klaus Iohannis ar putea incerca sa nominalizeze un premier din Opoziție, acuzand coaliția PSD-ALDE ca s-a dovedit ”inapta” pentru guvernare. „Eu cred ca Iohannis are toata indreptatirea, si de ce nu si obligatia politica,…

- "Mihai Tudose s-a angajat in fața Comitetului Executiv al PSD ca daca partidul ii cere, el iși va da demisia. Este un gest de onoare," a spus Marius Pieleanu. Pieleanu spune ca un membru al Comitetului Executiv Național al PSD ii va cere demisia, iar votul va fi pentru debarcarea premierului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a spus, luni, jurnalistilor, ca nu crede ca legile justitiei ar trebui comparate cu un porc, referindu-se la afirmatia presedintelui Klaus Iohannis care a spus ca majoritatea parlamentara s-a grabit sa ingrase porcul in ajun cu legile justitiei.

- Liviu Dragnea a lansat un atac extrem la adresa președintelui Klaus Iohannis! Liderul PSD il acuza pe Iohannis ca e șeful statului paralel.”Nu cred ca este strain, președintele Iohannis. Crede ca e beneficiar. Eu cred ca se inșala, ar trebui sa se uite in istoria recenta. Structurile au pe…

- "Implicarea presedintelui - am spus-o care este. El patroneaza in continuare sistemul represiv al statului, care il foloseste ca o marioneta, ca sa prelungeasca, sa perpetueze sistemul stramb care s-a instaurat in Romania. Asta cred ca e marea problema a Romaniei in momentul de fata. In loc ca presedintele…

- Calin Popescu Tariceanu a avut o noua runda de atacuri la adresa liderilor politici Traian Basescu și Klaus Iohannis. Liderul ALDE a declarat ca actualul președinte se folosește de aceeași metode de a-și intimida adversarii politici ca Basescu.

- Aproximativ 600 de persoane au participat, vineri, la receptia oferita de presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Nationale.Printre cei care au participat la receptie s-au aflat fostii presedinti Traian Basescu si Emil Constantinescu, ministrul de Externe, Teodor…

- Klaus Iohannis a lansat un nou atac la adresa presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Presedintele a declarat miercuri seara ca Dragnea ar trebui sa demisioneze si ca el incearca sa isi apere propria piele si nicidecum pielea romanilor. „„Este gresit ca in conducerea statului sa ajunga…